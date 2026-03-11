Dhule News: धुळ्यातील ४ सरकारी रुग्णालयांचा कायापालट; १५.७२ कोटींतून उभारणार ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा’ दवाखाना

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
इपॉक्सी फ्लोअरिंग (Epoxy Flooring): जमिनीवर साध्या फरशीऐवजी 'इपॉक्सी कोटिंग' केले जाईल. ही अखंड फरशी असल्याने त्यात सांधे नसतात, परिणामी धूळ आणि बॅक्टेरिया (जिवाणू) जमा होण्यास जागा उरत नाही.

Updated On: Mar 11, 2026 | 04:45 PM
  • धुळ्यातील चार प्रमुख सरकारी रुग्णालयांना आता ‘स्मार्ट’ रूप दिले जाणार
  • १५.७२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे
  • सर्वसामान्य रुग्णांना खाजगी रुग्णालयांच्या तोडीच्या जागतिक दर्जाच्या सुविधा माफक दरात उपलब्ध
 

Dhule Hospital Renovation : शहरातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. धुळे येथील चार प्रमुख सरकारी रुग्णालयांचे नूतनीकरण करून त्यांना ‘स्मार्ट’ रूप दिले जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी १५.७२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना आता सरकारी रुग्णालयातही खाजगी रुग्णालयांप्रमाणे अत्याधुनिक सुविधा मिळणार आहेत.

या नूतनीकरणामुळे रुग्णालयांमध्ये सुसज्ज वॉर्ड, आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे आणि रुग्णांसाठी दर्जेदार सोयीसुविधा उपलब्ध होतील. केवळ इमारतीचे रंगकाम न करता, आरोग्य सेवा डिजिटल आणि स्मार्ट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन नोंदणी आणि अद्ययावत रुग्ण व्यवस्थापन प्रणालीचा समावेश असेल.

परंपरा, सौंदर्य आणि शौर्याची ओळख! महाराष्ट्राच्या नऊवारी साडीचा रंजक इतिहास आणि खास वैशिष्ट्य

मंजूर करण्यात आलेल्या १५.७२ कोटी रुपयांच्या निधीतून रुग्णालयांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, दुरुस्ती आणि सौंदर्यीकरण केले जाईल. सर्वसामान्यांना दिलासा: धुळे शहर आणि परिसरातील हजारो नागरिकांना उपचारासाठी आता खाजगी रुग्णालयांत लाखो रुपये खर्च करावे लागणार नाहीत. सरकारी दरातच जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहेत.

धुळे शहरातील या चार सरकारी रुग्णालयांचे नूतनीकरण केवळ वरवरचे नसून ते आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार (International Standards) केले जाणार आहे. १५.७२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रुग्णांना संसर्गमुक्त आणि सुखद अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

PPGI पॅनल्स आणि संसर्ग नियंत्रण: रुग्णालयांच्या भिंतींवर विशेष PPGI (Pre-Painted Galvanized Iron) पॅनल्स लावले जातील. यामुळे भिंतींना ओलावा लागणार नाही आणि त्या जंतूमुक्त ठेवणे सोपे होईल.

इपॉक्सी फ्लोअरिंग (Epoxy Flooring): जमिनीवर साध्या फरशीऐवजी ‘इपॉक्सी कोटिंग’ केले जाईल. ही अखंड फरशी असल्याने त्यात सांधे नसतात, परिणामी धूळ आणि बॅक्टेरिया (जिवाणू) जमा होण्यास जागा उरत नाही.

गोलाकार कोपरे (Coved Corners): स्वच्छतेच्या दृष्टीने रुग्णालयाचे सर्व कोपरे गोलाकार केले जातील. यामुळे कोपऱ्यात साचणारी घाण सहज साफ करता येईल, जे संसर्ग रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अत्याधुनिक प्रसूती कक्ष: माता आणि बाल आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रसूती कक्षात हायड्रॉलिक डिलिव्हरी टेबल आणि नवजात बालकांसाठी आधुनिक वॉर्मर मशीन्स बसवल्या जातील. यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यास मोठी मदत होईल.

Middle East War : युद्धामुळे जगाचा श्वास कोंडणार? होर्मुज खाडी बंद झाल्यास ‘हे’ मार्ग असतील शेवटचा आधार

पूर्णपणे वातानुकूलित (Centrally AC): हे सर्व दवाखाने पूर्णपणे वातानुकूलित असतील. विशेष म्हणजे, हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी यामध्ये अद्ययावत डक्टिंग सिस्टम बसवली जाईल, ज्यामुळे रुग्णालयातील हवा नेहमी स्वच्छ आणि ताजी राहील.

 

प्रकल्प तपशील: एका दृष्टीक्षेपात

एकूण मंजूर रक्कम: ₹१५७.२ दशलक्ष
प्रति रुग्णालय खर्च: अंदाजे ₹३९.३ दशलक्ष
मुख्य लक्ष: आधुनिक डिलिव्हरी रूम आणि संसर्गमुक्त वॉर्ड
सुविधा: आरओ प्लांट, मेडिकल गॅस पाइपलाइन, एसी आणि हायड्रॉलिक टेबल्स
निधी स्रोत: जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)

आमदारांचे दृष्टिकोन: आरोग्यसेवा प्राधान्य

याव्यतिरिक्त, रुग्णांसाठी २५० एलपीएच आरओ प्लांट बसवला जाईल. प्रत्येक रुग्णालयात वैद्यकीय गॅस पाइपलाइनद्वारे बेडवर थेट ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी एक व्यवस्था असेल. आमदार अनुप अग्रवाल म्हणाले की, गरिबांना उपचारांसाठी खाजगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहण्यापासून मुक्त करणे हे त्यांचे ध्येय आहे. त्यांनी निधीबद्दल पालकमंत्री जयकुमार रावल यांचे आभार मानले आणि माता आणि बालमृत्यू नियंत्रित करण्यासाठी या सुविधा एक मोठे पाऊल ठरतील असे सांगितले.

 

Published On: Mar 11, 2026 | 04:45 PM

