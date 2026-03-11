Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Middle East Unrest Iran Warns Gulf Nations Threat To Banks

Middle East Unrest : ‘सगळं उडवून देऊ…’, इराणच्या निशाण्यावर आता पैशांची तिजोर? मुस्लिम देशांना दिला ‘हा’ थेट इशारा

Iran Threat to Middle East Countries : इराण काही युद्धातून माघार घेण्याच्या तायरीत नाही. आता इराणने मध्यपूर्वेतील बँका आणि आर्थिक संस्थांना हल्ल्याची धमकी दिली आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 04:37 PM
Iran Threat Middle East Banks Financial Institutions

Middle East Unrest : 'सगळं उडवून देऊ...', इराणच्या निशाण्यावर आता पैशांची तिजोरी? मुस्लिम देशांना दिला 'हा' थेट इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणची मध्यपूर्वेतील अरब देशांना मोठी धमकी
  • महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रावर आणि संस्थावर करणार हल्ला
  • जगभरात खळबळ
Iran threat to Middle East banks : तेहरान : मध्यपूर्वेतील तणाव आता धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. इराण युद्ध थांबवण्याच्या मनस्थितीत नसून होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे जागतिक अर्थवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहे. कच्चा तेलाच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. याच वेळी इराणने आता आपली रणनीती बदलली असून मध्यपूर्वेतील बँका आणि आर्थिक केंद्रांवर हल्ल्याची धमकी दिली आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ माजली आहे.

Middle East War : युद्धामुळे जगाचा श्वास कोंडणार? होर्मुज खाडी बंद झाल्यास ‘हे’ मार्ग असतील शेवटचा आधार

आर्थिक केंद्रांवर हल्ल्याची तयारी

इराणच्या संयुक्त लष्करी कमांड, खातम अल-अंबिया हेडक्वार्टर्स ने बुधावरी एक मोठी धक्कादायक घोषणा केली आहे. इराणने त्यांच्या निशाण्यावर आता मध्यपूर्वेतील महत्त्वाच्या बँका आणि आर्थिक संस्था असल्याचा इशारा दिला आहे. इराणच्या या घोषणेनंतर सौदी अरेबिया(Saudi Arabia), यूएई(UAE) , बहरीन, यांसारख्या देशांमधील प्रमुख आर्थिक केंद्रांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

इराणने स्पष्ट केले आहे की, या संस्थांची ओळख पटवली असून कोणत्याही क्षणी त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो. धक्कादायक म्हणजे दुबई हे मध्यपूर्वेतील सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र आहे. येथून हजारो आंतरराष्ट्रीय बँका आणि गुंतवणूकीच्या संस्था आहेत. यांना धोका निर्माण झाला आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

इराणने आतापर्यंतच्या युद्धात मध्यपूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळे, सीमावर्ती भाग आणि दूतावांसावर हल्ले केले होते. परंतु आता आपल्या रणनीतीत बदल करत बँका आणि आर्थिक संस्था टार्गेट केल्या आहे. या धमकीने अरब देशच नव्हे, संपूर्ण जगभरात अस्थिरता निर्माण जाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेतील आर्थिक केंद्रांवरील हल्ले थेट जागतिक शेअर बाजार आणि कच्चा तेलाच्या(Crude Oil) किंमतींवर परिणाम करेल. दुबई सारख्या शहारात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक आहे. आशा परिस्थिती या केंद्रावर कोणतेही हल्ले जगाला आर्थिक संकटात टाकू शकतात.

इराणने का केला युद्धनीतीत बदल?

सध्या इराणने आपल्या युद्ध रणनीतीत अचानक बदल केल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, अलीकडच्या इस्रायल अमेरिकेच्या हल्ल्यात तेहरानमधील एका बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. इराणचा दावा आहे की  ऑपरेशन एपिक फ्युरी अंतर्गत हा हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यांना इराणने क्रूर ठरवत थेट जागतिक आर्थिक सुविधा नष्ट करण्याची धमकी दिली आहे.

Global Oil Crisis : इराणची होर्मुझची नाकेबंदी फेल! सौदी-यूएईने खेळला मोठा डाव; जागतिक तेल बाजार होणार स्थिर?

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने मध्यपूर्वेतील बँकांना काय आणि का धमकी दिली आहे?

    Ans: इराणने म्हटले आहे की, नुकत्याच झालेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये त्यांच्या काही आर्थिक हिताशी संबंधित लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील आर्थिक केंद्रांना उडवून देण्याची धमकी इराणने दिली आहे.

  • Que: इराणच्या धमकीमुळे मध्यपूर्वेतील कोणत्या देशांवर धोका निर्माण झाला आहे?

    Ans: इराणच्या धमकीमुळे सौदी अरेबियातील रियाध, यूएईतील दुबई आणि बहीरनमधील मनामा सारख्या मोठ्या आर्थिक केंद्रामध्ये असलेल्या बँका आणि गुंतवणूक संस्था धोक्यात आल्या आहेत.

  • Que: इराणच्या या धमकीचा जागतिक स्तरावर काय परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: इराणने मध्यपूर्वेतील बँकावर हल्ला केला जागतिक शेअर बाजार, गुंतवणूक आणि तेलाच्या किंमतीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता वाढू शकते.

Published On: Mar 11, 2026 | 04:37 PM

