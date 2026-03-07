Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

काय घडलं नेमकं?
सांगली येथील कार (एमएच 04 ईजी 7500) काही कामानिमित्त लातूरला आली होती. काम आटोपल्यानंतर शिवली येथे जेवण करायला थांबले. त्यांनतर सहकार्याला सोडण्यासाठी ही कार औशाकडे येत होती. औशानजीक एका हॉटेलसमोर पुढे चाललेल्या लाकडाने भरलेल्या ट्रकला (एमएच 25 यू 0522) आणि एका कंटेनरला (एमएच 12 एफसी 7642) पाठीमागून कारने धडक दिली. यामुळे लाकडी ट्रक शंभर फूट पुढे जाऊन उलटला, तर कार पूर्णपणे चक्काचूर होऊन रस्त्यालगतच्या खड्ड्यात कोसळली.
पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच औसा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिअननी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने बचावकार्य करून जखमींना रुग्णालयात हलवले. अपघातामुळे या मार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती.
मृत्यू झालेल्यांची नावे
धनराज काशिनाथ जाधव (४९, रा. सांगली)
आबासाहेब साळुंके (३६)
शुभम शेषेराव पाटील (२६)
किसन रामलिंग साळुंके (४९, तिघेही रा. बोरगाव)
मृतक धनराज जाधव हे व्यापारी होते. बोरगाव येथील तरुणांच्या मदतीने ते औसा तालुक्यासह जिल्ह्यात व्यवसायाचे जाळे निर्माण करीत होते.
जखमींची नावे
जयहिंद विश्वास जाधव (30, रा. औसा)
विनायक श्रीकांत हालदर (२८, रा. सांगली)
Ans: औसा–तुळजापूर महामार्गावर हा अपघात घडला.
Ans: या भीषण अपघातात कारमधील 4 जणांचा जागीच मृत्यू झाला.
Ans: भरधाव BMW कारने लाकूड वाहतूक करणाऱ्या ट्रक व कंटेनरला मागून धडक दिल्याने हा अपघात झाला.