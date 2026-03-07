Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

औसा-तुळजापूर महामार्गावर भरधाव BMW कारने ट्रक व कंटेनरला धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत कारमधील 4 जणांचा मृत्यू झाला असून 2 जण गंभीर जखमी झाले.

Updated On: Mar 07, 2026 | 02:18 PM
  • औसा-तुळजापूर महामार्गावर भीषण अपघात
  • भरधाव BMW कारने ट्रक आणि कंटेनरला मागून धडक दिली
  • अपघातात कारमधील 4 जणांचा जागीच मृत्यू
लातूर: लातूर जिल्ह्यातील औसा शहराजवळील औसा-तुळजापूर महामार्गावर शुक्रवारी रात्री भीषण अपघात झाल्याची बातमी समोर आली आहे. या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे तर २ जण गंभीर जखमी आहे. भरधाव बीएमडब्ल्यू कारने लाकडाची वाहतूक करणाऱ्या आयशर टेम्पोला मागील बाजूने धडक दिल्याने हा अपघात झाला. हा अपघात रात्री 10.15 वाजता घडला. अपघातानंतर स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले.

काय घडलं नेमकं?

सांगली येथील कार (एमएच 04 ईजी 7500) काही कामानिमित्त लातूरला आली होती. काम आटोपल्यानंतर शिवली येथे जेवण करायला थांबले. त्यांनतर सहकार्याला सोडण्यासाठी ही कार औशाकडे येत होती. औशानजीक एका हॉटेलसमोर पुढे चाललेल्या लाकडाने भरलेल्या ट्रकला (एमएच 25 यू 0522) आणि एका कंटेनरला (एमएच 12 एफसी 7642) पाठीमागून कारने धडक दिली. यामुळे लाकडी ट्रक शंभर फूट पुढे जाऊन उलटला, तर कार पूर्णपणे चक्काचूर होऊन रस्त्यालगतच्या खड्ड्यात कोसळली.

पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच औसा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिअननी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने बचावकार्य करून जखमींना रुग्णालयात हलवले. अपघातामुळे या मार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती.

मृत्यू झालेल्यांची नावे

धनराज काशिनाथ जाधव (४९, रा. सांगली)
आबासाहेब साळुंके (३६)
शुभम शेषेराव पाटील (२६)
किसन रामलिंग साळुंके (४९, तिघेही रा. बोरगाव)

मृतक धनराज जाधव हे व्यापारी होते. बोरगाव येथील तरुणांच्या मदतीने ते औसा तालुक्यासह जिल्ह्यात व्यवसायाचे जाळे निर्माण करीत होते.

जखमींची नावे

जयहिंद विश्वास जाधव (30, रा. औसा)
विनायक श्रीकांत हालदर (२८, रा. सांगली)

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: हा अपघात कुठे घडला?

    Ans: औसा–तुळजापूर महामार्गावर हा अपघात घडला.

  • Que: अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या भीषण अपघातात कारमधील 4 जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

  • Que: अपघात कसा घडला?

    Ans: भरधाव BMW कारने लाकूड वाहतूक करणाऱ्या ट्रक व कंटेनरला मागून धडक दिल्याने हा अपघात झाला.

Published On: Mar 07, 2026 | 02:18 PM

