भारतीय पर्यटकांच्या गैरवर्तनावर भडकली Munmun Dutta; म्हणाली, ‘अशा लोकांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होते’

टीव्ही अभिनेत्री मुनमुन दत्ताची एक पोस्ट व्हायरल होताना दिसत आहे. या पोस्टमध्ये मुनमुनने एका भारतीय पर्यटकाला फटकारले आहे. अभिनेत्रीने एक व्हिडिओ क्लिप देखील शेअर केली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 04:28 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • भारतीय पर्यटकांच्या गैरवर्तनावर भडकली मुनमुन दत्ता
  • मुनमुन दत्ताने भारतीय पर्यटकांवर टीका
  • मुनमुन दत्ता नक्की काय म्हणाली?
 

‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ या टीव्ही मालिकेत बबिता जीची भूमिका साकारणारी मुनमुन दत्ता ही चाहत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. ती सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे आणि तिच्या आजूबाजूला होणाऱ्या चुकीच्या गोष्टींविरुद्ध आवाज उठवण्यास ती मागेपुढे पाहत नाही. अलिकडेच तिने परदेशात कचरा टाकणाऱ्या भारतीय पर्यटकांवर टीका केली. अभिनेत्रीने काही फोटो देखील शेअर केले आहेत, तिने नक्की काय म्हणाली जाणून घेऊयात.

मुनमुन दत्ताने भारतीय पर्यटकांवर टीका

मुनमुन दत्ताने तिच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम स्टोरीवर काही व्हायरल व्हिडिओंच्या क्लिप्स पोस्ट केल्या आहेत, ज्यामुळे लोकांचादेखील संताप झाला आहे. या क्लिप्समधील लोक भारतीय आहेत आणि ते नैसर्गिक स्थळे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करत असल्याचा आरोप आहे. ही क्लिप पँगोंग लेकमधील आहे, जिथे लोक कार चालवत आहेत, तर पुरुष अर्धनग्न अवस्थेत बर्फात, शर्टलेस नाचत आहेत. लाल स्कार्फ हलवत बिकिनीमध्ये एक महिला देखील दिसत आहे. या लोकांच्या कृतींमुळे मुनमुन दत्ता संतापली आणि ती स्वतःला बोलण्यापासून रोखू शकली नाही.

मुनमुन दत्ताने लोकांना ‘नीच’ म्हटले

तिच्या पोस्टमध्ये मुनमुन दत्ताने लिहिले की, “यामुळे मला खूप राग येतो. इतके नीच लोक मुक्तपणे फिरत आहेत. मला समजत नाही की कोणीही भारतात राहण्याऐवजी परदेशात सुट्टीसाठी पैसे खर्च करणे का पसंत करेल, कारण या नीच लोकांमुळे हा सुंदर देश उद्ध्वस्त होत आहे. म्हणूनच अशा वर्तनामुळे परदेशातही वंशवाद निर्माण होत आहे.” मुनमुन दत्ता ही पर्यावरणपूरक व्यक्ती आहे आणि नेहमीच स्वच्छतेचा पुरस्कार करते. अभिनेत्रीला प्राण्यांवरही प्रेम आहे. अलिकडेच मुनमुन दत्ताने एका मांजरीचा जीव वाचवला, जो तिने एका व्हिडिओमध्ये शेअर केला. अभिनेत्रीने तिच्या चाहत्यांना मांजरीच्या पिल्लाची ओळख करून दिली, ज्याचे खूप कौतुक झाले.

 

Published On: Mar 11, 2026 | 04:28 PM

