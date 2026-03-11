Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Pakistan Bowler From Uae Zahoor Khan Revealed Jasprit Bumrah Learned Slower Yorker From Him During Ipl

“Bumrahला बॉलिंग मीच शिकवली!”, टीम इंडिया World Cup जिंकताच Pakistani खेळाडूचा मोठा दावा

बुमराहने त्याच्या भात्यात आणखी एक धनुष्य अॅड केला आहे. तो म्हणजे त्याचा स्लो यॉर्कर. पण आता, एका पाकिस्तानी गोलंदाजाने बुमराच्या बॉलिंगबद्दल एक महत्त्वाचा दावा केला आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 04:41 PM
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

  • बुमराहने त्याच्या भात्यात आणखी एक धनुष्य अॅड केला
  • पाकिस्तानमध्ये जन्मलेल्या झहूरने खुलासा
  • नेट सराव आणि जहूरचे तंत्र
Zahoor Khan revealed jasprit bumrah learned from him : जसप्रीत बुमराह सध्या जगातील सर्वात धोकादायक बॉलर आहे. कोणतीही परिस्थिती असो, जसप्रीत बुमराहकडे एकट्याने कोणताही सामना वळवू शकतो इतकी त्याच्या बॉलिंगमध्ये ताकद आहे. त्याच्याकडे धोकादायक आउटस्विंगर आणि इनस्विंगर, घातक यॉर्करसारखी घातक शस्त्र आहे. अलिकडेच, बुमराहने त्याच्या भात्यात आणखी एक धनुष्य अॅड केला आहे. तो म्हणजे त्याचा स्लो यॉर्कर. पण आता, एका पाकिस्तानी गोलंदाजाने बुमराच्या बॉलिंगबद्दल एक महत्त्वाचा दावा केला आहे.

UAEच्या बॉलरचा दावा

UAEचा वेगवान गोलंदाज झहूर खानने एक खळबळजनक दावा केला आहे. त्याने भारतीय स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला त्याचा घातक स्लोअर बॉल स्टाईल डेव्हलप करण्यासाठी त्याने मदत केली असल्याचं सांगितलं. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, पाकिस्तानमध्ये जन्मलेल्या झहूरने हा खुलासा केला आहे. त्याने 2019 च्या IPLमध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी नेट बॉलिंग करत असताना बुमराहला त्याची अ‍ॅक्शन न बदलता स्लोअर बॉल टाकण्याची टेकनीक शिकवली होती.

IPLमध्ये भेट

झहूरने आठवण करून दिली की 2019 च्या IPLमध्ये यूएईमध्ये झालेल्या उष्णतेमुळे आणि दव पडल्याने गोलंदाजांना मोठ्या समस्या आल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की, “बुमराह आधी हळू बॉल टाकत होता, पण त्याची अॅक्शन सामान्य होती. अबूधाबीमधील एका सामन्यात बुमराह, ट्रेंट बोल्ट आणि नाथन कुल्टर-नाईल यांनी खूप धावा काढल्या. त्यावेळी यूएईमध्ये तापमान 50 अंश होतं आणि रात्री दव पडल्याने बॉल पकडणं कठीण झालं होते.”

नेट सराव आणि जहूरचे तंत्र

टी10 लीगमधील कामगिरीमुळे झहूरला मुंबई इंडियन्सने नेट बॉलर म्हणून संबोधले. त्याच्या जादुई स्लोअर बॉलबद्दल झहूर म्हणाला, “मी पहिल्या बॉलवर यॉर्कर टाकला आणि पुढचे पाच बॉल स्लोअर होते. झहीर खान आणि रॉबिन सिंग मला ओळखत होते. रोहित शर्मा आणि बुमराह तिथे बसून पाहत होते. मी त्यांना सांगितले की त्याच अॅक्शन आणि त्याच ग्रिपने हे शक्य आहे. बुमराहने आश्चर्याने विचारले, “हे कसे शक्य आहे?” मी म्हणालो की मी तुम्हाला प्रॅक्टिसच्या वेळी सांगेन.”

शेन बाँड देखील आश्चर्यचकित झाले

पुढच्या सराव सत्रात झहूरने जेव्हा त्याचे टेकनीक दाखवले तेव्हा मुंबई इंडियन्सचे दिग्गज प्रशिक्षकही स्तब्ध झाले. झहूरच्या म्हणण्यानुसार, “मी एक स्लोअर बाउन्सर टाकला ज्यामुळे फलंदाज पूर्णपणे गोंधळून गेला. शेन बॉन्ड (बॉलिंग कोच) यांनी मला विचारले की तो ऑफ-कटर आहे का? मी म्हटले, ‘नाही, ग्रिप सारखीच आहे.’ बॉन्ड जयवर्धनेला म्हणाला, ‘क्रिकेटमध्ये हे काहीतरी नवीन आहे. तो त्याच अॅक्शन आणि आर्म स्पीडसह स्लोअर बॉल कसा टाकतोय ते बघूयात.'”

बुमराहसोबत शेअर केलेले तंत्र

पुढे झहूरने स्पष्ट केलं की जगातील नंबर वन गोलंदाज त्याच्याकडून शिकण्यास आला. तो म्हणाला, “एक-दोन दिवसांनी, मी बुमराहसोबत गोलंदाजी करत होतो. त्याने मला विचारले, ‘पाजी, मला तुझी ग्रिप दाखव.’ मी त्याला माझे तंत्र दाखवले आणि सांगितले की ते त्याच अॅक्शनमध्ये असावे. बुमराहने ते वापरून पाहिले आणि म्हणाला, ‘ही नेक्स्ट लेव्हलची गोष्ट आहे.’ मी खूप प्रभावित झालो की इतका मोठा स्टार असूनही, त्याने मला तंत्र विचारले.”

