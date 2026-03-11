Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pcmc Co Opted Member Row Ncp Finalizes Candidates Bjp Struggles With 150 Aspirants

PCMC News: स्वीकृत सदस्यांसाठी भाजपमध्ये ‘तारीख पे तारीख’; आमदार समर्थकांच्या स्पर्धेत निष्ठावंतांची कोंडी?

शहरात आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकर जगताप, विधान परिषद सदस्य अमित गोरखे, उमा खापरे आणि शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे असे विविध गट सक्रिय आहेत. प्रत्येक गटाने आपल्या समर्थकांसाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 04:15 PM
PCMC, Pimpri Chinchwad Politics, Ajit Pawar, BJP, NCP, Local Body Election

PCMC News: स्वीकृत सदस्यांसाठी भाजपमध्ये 'तारीख पे तारीख'; आमदार समर्थकांच्या स्पर्धेत निष्ठावंतांची कोंडी?

Follow Us:
Follow Us:
  • १० स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून शहरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले
  • भाजपमध्ये ७ जागांसाठी तब्बल १५० हून अधिक इच्छुक रिंगणात असल्याने पेच
  • जुने विरुद्ध नवे’ आणि ‘निष्ठावान विरुद्ध समर्थक’ अशा संघर्षामुळे भाजपला अद्याप अंतिम यादी जाहीर करता आलेली नाही
PCMC Politcs: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या १० स्वीकृत सदस्य निवडीवरून शहरात राजकीय खलबते वेगाने सुरू आहेत. संख्याबळानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) आपल्या तीन सदस्यांची नावे निश्चित करून प्रशासनाकडे सोपवली असली, तरी भारतीय जनता पक्षामध्ये मात्र अद्याप ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. ७ जागांसाठी तब्बल १५० हून अधिक इच्छुकांनी शड्डू ठोकल्याने निवडीचा चेंडू आता प्रदेश नेतृत्वाच्या कोर्टात गेला असून, भाजपमध्ये ‘जुने विरुद्ध नवे’ आणि ‘आमदार समर्थक विरुद्ध निष्ठावान’ असा संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे.

LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

संख्याबळाचे गणित आणि पक्षीय स्थिती

राज्य शासनाच्या नियमानुसार, १२८ नगरसेवकांच्या सभागृहात प्रति १२.८ नगरसेवकांमागे एक याप्रमाणे १० स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. यामध्ये:

भाजप: ८४ निवडून आलेले + १ अपक्ष अशा ८५ नगरसेवकांच्या जोरावर ७ जागा भाजपच्या वाट्याला आल्या आहेत.

राष्ट्रवादी: ३७ नगरसेवकांच्या बळावर ३ जागा मिळाल्या आहेत.

शिवसेना: केवळ ६ सदस्य असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या शिवसेनेला या प्रक्रियेतून बाहेर राहावे लागले आहे.

राष्ट्रवादीचा ‘शह-काटशह’; सीमा सावळेंची एन्ट्री

सभागृहात भाजपच्या बहुमताला रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भाजपच्या कारभारावर सातत्याने ताशेरे ओढणाऱ्या माजी नगरसेविका सीमा सावळे यांना राष्ट्रवादीने संधी दिली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि युवा नेते पार्थ पवार यांनी सावळेंच्या नावाला पसंती दिली असून, त्यांच्यासोबत फजल शेख आणि राजेंद्र जगताप यांची नावे आयुक्तांकडे सादर करण्यात आली आहेत. शुक्रवारी (दि. १३) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या नावांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

भाजपसमोर इच्छुकांची ‘फौज’ आणि गटातटाचे राजकारण

भाजपमध्ये ७ जागांसाठी सुरुवातीला ४०० अर्ज आले होते, त्यातील छाननीनंतर १३० नावांची यादी कोअर कमिटीने वरिष्ठांकडे पाठवली आहे. शहरात आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकर जगताप, विधान परिषद सदस्य अमित गोरखे, उमा खापरे आणि शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे असे विविध गट सक्रिय आहेत. प्रत्येक गटाने आपल्या समर्थकांसाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनीही निष्ठावंतांच्या नावासाठी दबाव वाढवला आहे.

Middle East War : युद्धामुळे जगाचा श्वास कोंडणार? होर्मुज खाडी बंद झाल्यास ‘हे’ मार्ग असतील शेवटचा आधार

स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आले आहेत. ही यादी वरिष्ठ नेत्यांकडे पाठवण्यात आली असून, चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. पक्षश्रेष्ठींचा आदेश येताच नावे आयुक्तांकडे सादर केली जातील.

— प्रशांत शितोळे, पक्षनेते, महापालिका

 

पुण्याच्या निर्णयामुळे समर्थकांचे धाबे दणाणले

पुणे महापालिकेने स्वीकृत सदस्यांची यादी जाहीर करताना नातेवाइकांना आणि पराभूत उमेदवारांना संधी न देण्याचा नियम पाळला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही हाच ‘पुणे पॅटर्न’ राबवला जाण्याची शक्यता असल्याने अनेक बड्या नेत्यांच्या समर्थकांचे धाबे दणाणले आहेत. तज्ज्ञ व्यक्तींच्या नियुक्तीऐवजी कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी या जागांचा वापर होत असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. आता शुक्रवारी होणाऱ्या सभेपूर्वी भाजप कोणाच्या गळ्यात माळ घालणार, की पेच कायम राहणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Pcmc co opted member row ncp finalizes candidates bjp struggles with 150 aspirants

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 04:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली
1

धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली

Chhatrapati Sambhajinagar: खुलताबाद पंचायत समितीत ‘अजब’ युती; भाजपचा सभापती तर ठाकरे गटाचा उपसभापती
2

Chhatrapati Sambhajinagar: खुलताबाद पंचायत समितीत ‘अजब’ युती; भाजपचा सभापती तर ठाकरे गटाचा उपसभापती

पुण्यात तापमानाचा पारा 35 अंशांवर; उन्हाचा कडाका आणखी वाढण्याची शक्यता
3

पुण्यात तापमानाचा पारा 35 अंशांवर; उन्हाचा कडाका आणखी वाढण्याची शक्यता

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
4

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नांदेड रेल्वे विभागात ‘ऑपरेशन यात्री सुरक्षा’; दोन टुृ-व्हीलर, शस्त्रे पोलिसांनी केली जप्त

नांदेड रेल्वे विभागात ‘ऑपरेशन यात्री सुरक्षा’; दोन टुृ-व्हीलर, शस्त्रे पोलिसांनी केली जप्त

Mar 11, 2026 | 05:25 PM
Amravati News : अमरावती विद्यापीठाचा देशात डंका! अमोलकचंदच्या खेळाडूंची ‘सुवर्ण’ भरारी; शिरपेचात मानाचा तुरा

Amravati News : अमरावती विद्यापीठाचा देशात डंका! अमोलकचंदच्या खेळाडूंची ‘सुवर्ण’ भरारी; शिरपेचात मानाचा तुरा

Mar 11, 2026 | 05:22 PM
”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”

”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”

Mar 11, 2026 | 05:16 PM
LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग ‘या’ नंबरवर करा तक्रार; Bharat, Indane आणि HP चे अधिकृत हेल्पलाईन नंबर जारी

LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग ‘या’ नंबरवर करा तक्रार; Bharat, Indane आणि HP चे अधिकृत हेल्पलाईन नंबर जारी

Mar 11, 2026 | 05:06 PM
T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

Mar 11, 2026 | 05:05 PM
KEM Hospital : केईएममध्ये ‘व्हिडिओ-ईईजी’द्वारे फिटचे उगमस्थान शोधणे शक्य

KEM Hospital : केईएममध्ये ‘व्हिडिओ-ईईजी’द्वारे फिटचे उगमस्थान शोधणे शक्य

Mar 11, 2026 | 05:05 PM
NEET Exam : ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

NEET Exam : ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

Mar 11, 2026 | 05:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM