Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कराड नगरपालिकेत समित्यांची निवड बिनविरोध; पहिल्याच सभेत स्थायीसह विषय समित्यांवर शिक्कामोर्तब

प्रत्येक विषय समितीत दहा सदस्यांची निवड करण्यात आली असून, महिला व बालकल्याण समितीत तब्बल ७५ टक्के महिला सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 12:59 PM
कराड नगरपालिकेत समित्यांची निवड बिनविरोध; पहिल्याच सभेत स्थायीसह विषय समित्यांवर शिक्कामोर्तब

कराड नगरपालिकेत समित्यांची निवड बिनविरोध; पहिल्याच सभेत स्थायीसह विषय समित्यांवर शिक्कामोर्तब

Follow Us:
Follow Us:

कराड : कराड नगरपालिकेच्या सोमवारी पार पडलेल्या पहिल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीच्या तीन सदस्यांसह विविध विषय समित्यांच्या सभापती व सदस्यांची निवड प्रक्रिया बिनविरोध पार पडली. त्यामुळे पालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाला वेग येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पालिकेच्या सभागृहात झालेल्या या सभेच्या अध्यक्षस्थानी मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर होते. सोमवारी सकाळी ११ वाजता सभेला सुरुवात झाली.

समिती सदस्यपदासाठी ११ ते ११.३० या वेळेत अर्ज स्वीकारण्यात आले. दुपारी अर्जांची छाननी झाल्यानंतर एकमेव अर्ज आल्याने सर्व सभापती व सदस्यांच्या निवडी बिनविरोध जाहीर करण्यात आल्या. बांधकाम समितीच्या सभापतिपदी अख्तरहुसेन आंबेकरी, पाणीपुरवठा समितीच्या सभापतिपदी अल्ताफ शिकलगार, आरोग्य समितीच्या सभापतिपदी अरुणा पाटील, नियोजन समितीच्या सभापतिपदी आशा मुळे, तर महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतिपदी रुपाली माने आणि उपसभापतिपदी किर्तीका गाढवे यांची निवड झाली.

तर स्थायी समितीवर लोकशाही आघाडीकडून ज्येष्ठ नगरसेवक जयवंत पाटील, यशवंत गटाकडून विजयसिंह यादव, तसेच भाजपकडून शिवाजी पवार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव हे स्थायी समितीचे, तर उपनगराध्यक्ष प्रतापराव साळुंखे हे शिक्षण समितीचे पदसिद्ध सभापती असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

तब्बल ७५ टक्के महिला सदस्यांचा समावेश

प्रत्येक विषय समितीत दहा सदस्यांची निवड करण्यात आली असून, महिला व बालकल्याण समितीत तब्बल ७५ टक्के महिला सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सर्व विषय समित्यांचे सभापती हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सदस्य असणार आहेत.

नाशिकमध्ये आज ठरणार महापौर

दुसरीकडे, नाशिक महानगरपालिकेत घवघवीत यश संपादन केल्यानंतर आता नाशिककरांना महापौर, उपमहापौर कोण होणार? याची उत्सुकता लागली आहे. गेल्या आठ-दहा दिवसांत भारतीय जनता पक्षात अनेक अंतर्गत हालचाली झाल्या असून, महापौर, उपमहापौरपदी कुणाची वर्णी लागणार याचा निरोप घेऊन मंत्री गिरीश महाजन हे मंगळवारी (दि.३) रोजी सकाळी १०.३० वाजता इंदिरानगर येथील हॉटेल सयाजी येथे दाखल होणार आहेत.

हेदेखील वाचा : Karad News : पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी घेतली अधिकाऱ्यांची झाडाझडती; दिले ‘हे’ महत्त्वपूर्ण आदेश

Web Title: Committees elected unopposed in karad municipality

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 12:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pankaja Munde helicopter : मोठा अनर्थ टळला! मंत्री पंकजा मुंडेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड, उड्डाणाच्या काही क्षण आधीच…
1

Pankaja Munde helicopter : मोठा अनर्थ टळला! मंत्री पंकजा मुंडेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड, उड्डाणाच्या काही क्षण आधीच…

कोल्हापुरात महापौरनंतर आता उपमहापौर पदासाठी होणार निवडणूक; महाविकास आघाडीकडून ‘या’ नावांना पसंती
2

कोल्हापुरात महापौरनंतर आता उपमहापौर पदासाठी होणार निवडणूक; महाविकास आघाडीकडून ‘या’ नावांना पसंती

साड्या वाटून आणि लोकांना देवदर्शन करून तालुक्याचा विकास करणार का?; ललिता कटकेंचा विरोधकांना सवाल
3

साड्या वाटून आणि लोकांना देवदर्शन करून तालुक्याचा विकास करणार का?; ललिता कटकेंचा विरोधकांना सवाल

Maharashtra Budget 2026 : झालं क्लिअर ! देवेंद्र फडणवीस मांडणार राज्याचा अर्थसंकल्प
4

Maharashtra Budget 2026 : झालं क्लिअर ! देवेंद्र फडणवीस मांडणार राज्याचा अर्थसंकल्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Dhurandhar 2’ चा टीझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांचा संताप; म्हणाले ‘अरे, हे आधीच दाखवले आहे, काहीतरी नवीन करायचं’

‘Dhurandhar 2’ चा टीझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांचा संताप; म्हणाले ‘अरे, हे आधीच दाखवले आहे, काहीतरी नवीन करायचं’

Feb 03, 2026 | 01:42 PM
Samsung Unpacked 2026 ची तारीख झाली Leak, Galaxy S26 Ultra सह संपूर्ण S26 सिरीज याच महिन्यात लाँच

Samsung Unpacked 2026 ची तारीख झाली Leak, Galaxy S26 Ultra सह संपूर्ण S26 सिरीज याच महिन्यात लाँच

Feb 03, 2026 | 01:38 PM
वाहन चालवणे होईल अधिक स्वस्त, CNG च्या किमतीत होणार घट; खिशाला पडणार नाही भगदाड

वाहन चालवणे होईल अधिक स्वस्त, CNG च्या किमतीत होणार घट; खिशाला पडणार नाही भगदाड

Feb 03, 2026 | 01:36 PM
अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

Feb 03, 2026 | 01:35 PM
Uttarpradesh Crime: पती-पत्नीच्या वादाचा भयानक शेवट; विळ्याने सपासप वार करून अल्पवयीन मुलाचा घेतला जीव, नंतर…

Uttarpradesh Crime: पती-पत्नीच्या वादाचा भयानक शेवट; विळ्याने सपासप वार करून अल्पवयीन मुलाचा घेतला जीव, नंतर…

Feb 03, 2026 | 01:33 PM
Thane News : ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग, दोन जण जखमी तर ७० जणांना वाचवण्यात यश

Thane News : ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग, दोन जण जखमी तर ७० जणांना वाचवण्यात यश

Feb 03, 2026 | 01:32 PM
RBI Interest Rate Update: आरबीआयच्या होणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर ‘जैसे थे’ राहणार? RBI कडून स्पष्ट संकेतांची अपेक्षा

RBI Interest Rate Update: आरबीआयच्या होणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर ‘जैसे थे’ राहणार? RBI कडून स्पष्ट संकेतांची अपेक्षा

Feb 03, 2026 | 01:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM