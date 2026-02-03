कराड नगरपालिकेत समित्यांची निवड बिनविरोध; पहिल्याच सभेत स्थायीसह विषय समित्यांवर शिक्कामोर्तब

कराड : कराड नगरपालिकेच्या सोमवारी पार पडलेल्या पहिल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीच्या तीन सदस्यांसह विविध विषय समित्यांच्या सभापती व सदस्यांची निवड प्रक्रिया बिनविरोध पार पडली. त्यामुळे पालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाला वेग येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पालिकेच्या सभागृहात झालेल्या या सभेच्या अध्यक्षस्थानी मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर होते. सोमवारी सकाळी ११ वाजता सभेला सुरुवात झाली.
समिती सदस्यपदासाठी ११ ते ११.३० या वेळेत अर्ज स्वीकारण्यात आले. दुपारी अर्जांची छाननी झाल्यानंतर एकमेव अर्ज आल्याने सर्व सभापती व सदस्यांच्या निवडी बिनविरोध जाहीर करण्यात आल्या. बांधकाम समितीच्या सभापतिपदी अख्तरहुसेन आंबेकरी, पाणीपुरवठा समितीच्या सभापतिपदी अल्ताफ शिकलगार, आरोग्य समितीच्या सभापतिपदी अरुणा पाटील, नियोजन समितीच्या सभापतिपदी आशा मुळे, तर महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतिपदी रुपाली माने आणि उपसभापतिपदी किर्तीका गाढवे यांची निवड झाली.
तर स्थायी समितीवर लोकशाही आघाडीकडून ज्येष्ठ नगरसेवक जयवंत पाटील, यशवंत गटाकडून विजयसिंह यादव, तसेच भाजपकडून शिवाजी पवार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव हे स्थायी समितीचे, तर उपनगराध्यक्ष प्रतापराव साळुंखे हे शिक्षण समितीचे पदसिद्ध सभापती असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
तब्बल ७५ टक्के महिला सदस्यांचा समावेश
प्रत्येक विषय समितीत दहा सदस्यांची निवड करण्यात आली असून, महिला व बालकल्याण समितीत तब्बल ७५ टक्के महिला सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सर्व विषय समित्यांचे सभापती हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सदस्य असणार आहेत.
नाशिकमध्ये आज ठरणार महापौर
दुसरीकडे, नाशिक महानगरपालिकेत घवघवीत यश संपादन केल्यानंतर आता नाशिककरांना महापौर, उपमहापौर कोण होणार? याची उत्सुकता लागली आहे. गेल्या आठ-दहा दिवसांत भारतीय जनता पक्षात अनेक अंतर्गत हालचाली झाल्या असून, महापौर, उपमहापौरपदी कुणाची वर्णी लागणार याचा निरोप घेऊन मंत्री गिरीश महाजन हे मंगळवारी (दि.३) रोजी सकाळी १०.३० वाजता इंदिरानगर येथील हॉटेल सयाजी येथे दाखल होणार आहेत.
