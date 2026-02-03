Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Breaking News Live Updates Today Marathi Maharashtra Politics National International Politics War Sports Crime Maharashtra Zilla Parishad Election 2026

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींच्या सविस्तर बातम्या वाचा एका क्लिकवर

Marathi news Live Blog- भारतासाठी ही नक्कीच मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. नुकतेच बजेट झाले असून व्यवसायाच्या दृष्टीने हे नक्कीच महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. 

Updated On: Feb 03, 2026 | 09:05 AM
LIVE
Maharashtra breaking News Marathi

Maharashtra breaking News Marathi (Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:

  • 03 Feb 2026 09:05 AM (IST)

    03 Feb 2026 09:05 AM (IST)

    TET परीक्षेचा अंतिम निकाल आज होणार जाहीर;

    मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली होती. आता या परीक्षेचा निकाल मंगळवारी (दि.३) जाहीर होणार असून, चार लाखांहून अधिक परीक्षार्थींचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. इतरवेळी विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणाऱ्या शिक्षकांचीच आता एकप्रकारे परीक्षा असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे २३ नोव्हेंबर २०२५ ला राज्यभरात १ हजार ४२० परीक्षा केंद्रांवर टीईटी परीक्षा घेण्यात आली होती. संपूर्ण राज्यभरातून ४ लाख ७५ हजार उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती. त्यानंतर अंतिम निकाल कधी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. परिणामी, यंदा टीईटी प्रविष्ट होणाऱ्या उमेदवारांची संख्या देखील वाढली असल्याने निकालाची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता आहे.

  • 03 Feb 2026 08:58 AM (IST)

    03 Feb 2026 08:58 AM (IST)

    'आमच्याकडे परत परत समजवण्याचे प्रकार नसतात'; नितेश राणेंचा बंडखोरांना थेट इशारा

    सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील परुळे पंचायत समितीच्या जागेवरून महायुतीत पेच निर्माण झाला आहे. ही जागा शिंदे यांच्या शिवसेनेला सुटलेली असतानाही भाजपमधून निलेश सामंत यांनी बंडखोरी केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी कॉर्नर सभा घेत बंडखोर उमेदवाराला कडक शब्दांत तंबी दिली आहे.

    "ज्या निवडणुकीचे नेतृत्व नारायण राणे करतात, तिथे संभ्रम नसतो. राणेंनी घेतलेला निर्णय आमच्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांसाठी अंतिम शब्द असतो," असे नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, "इथे जी काही वळवळ किंवा हिंमत दाखवण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे, तो योग्य वेळी थांबला नाही तर लक्षात ठेवा, ९ फेब्रुवारीनंतर १० फेब्रुवारी उजाडणारच आहे. त्या दिवशी आमचा हिशोब होईल." असा इशाहा नितेश राणेंनी दिला आहे.

  • 03 Feb 2026 08:52 AM (IST)

    03 Feb 2026 08:52 AM (IST)

    लाडकी बहीण' योजनेला अजितदादांचे नाव द्या; अमोल मिटकरींची मागणी

    Ladki Bahin Yojna  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र अजूनही शोकाकुल आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार मोल मिटकरी यांनी सरकारकडे एक अत्यंत महत्त्वाची आणि भावनिक मागणी केली आहे.

     राज्य सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी असलेली 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' आता 'अजितदादांची लाडकी बहीण योजना' या नावाने ओळखली जावी, अशी मागणी मिटकरींनी केली आहे.ही योजना अजितदादांच्या कल्पनेतून आणि त्यांच्या आर्थिक नियोजनातून आकाराला आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी हे नामकरण अत्यंत गरजेचे असल्याचे मिटकरी यांनी नमूद केले.

  • 03 Feb 2026 08:46 AM (IST)

    03 Feb 2026 08:46 AM (IST)

    IND A vs USA : तिलक वर्माचा दमदार कमबॅक!

    IND A vs USA : भारत विरूद्ध यूएसए यांच्यामध्ये विश्वचषकाआधी सराव सामना खेळवला गेला. या सामन्यामध्ये भारताच्या अ संघाने कमालीची कामगिरी केली. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी सराव सामने सुरू झाले आहेत. २ फेब्रुवारी रोजी भारत अ आणि अमेरिका यांच्यात सराव सामना झाला. या सामन्यात तिलक वर्मा यांनी बॅट आणि बॉल दोन्हीने आपली हुशारी दाखवली. त्यांच्या प्रभावी कामगिरीने भारतीय अ संघाच्या अमेरिकेविरुद्धच्या विजयातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. पुनरागमन सामन्यातील तिलकच्या कामगिरीची आता चर्चा होत आहे.

Maharashtra to World Breaking News:  अमेरिकेने भारतावरील कर २५% वरून १८% पर्यंत कमी केले आहेत. पंतप्रधान मोदींशी बोलल्यानंतर काही वेळातच, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथसोशियलवर पोस्ट करत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची घोषणा केली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले आणि सांगितले की भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी पुढे म्हटले की भारत आता व्हेनेझुएलाकडून अधिक तेल खरेदी करेल. दरम्यान मोदी आणि ट्रम्प यांचा कॉल झाला आणि त्यानंतर ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलवर ही पोस्ट शेअर केली असल्याचे दिसून येत आहे. भारतासाठी ही नक्कीच मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. नुकतेच बजेट झाले असून व्यवसायाच्या दृष्टीने हे नक्कीच महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

 

 

Web Title: Maharashtra breaking news live updates today marathi maharashtra politics national international politics war sports crime maharashtra zilla parishad election 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 08:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik Politics : आज ठरणार भाजपचा महापौर; गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक
1

Nashik Politics : आज ठरणार भाजपचा महापौर; गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक

Maharashtra Politics: ‘एनसीपी’च्या 16 नगरसेवकांची विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी; गटनेतेपदी मैनुद्दीन बागवान
2

Maharashtra Politics: ‘एनसीपी’च्या 16 नगरसेवकांची विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी; गटनेतेपदी मैनुद्दीन बागवान

Maharashtra Politics : भाजपला महापालिकेतील सत्तेसाठी कुबड्या नकोत! महानगराध्यक्षांच्या एकत्रीकरणाच्या प्रस्तावाबाबत महाजन अनभिज्ञ
3

Maharashtra Politics : भाजपला महापालिकेतील सत्तेसाठी कुबड्या नकोत! महानगराध्यक्षांच्या एकत्रीकरणाच्या प्रस्तावाबाबत महाजन अनभिज्ञ

NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा
4

NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Budget 2026 : झालं क्लिअर ! देवेंद्र फडणवीस मांडणार राज्याचा अर्थसंकल्प

Maharashtra Budget 2026 : झालं क्लिअर ! देवेंद्र फडणवीस मांडणार राज्याचा अर्थसंकल्प

Feb 03, 2026 | 09:01 AM
स्विस शेतकऱ्याच्या अपमानानंतर आर माधवनचा घातला होता मोठा निर्णय; 4 वर्षे अभिनयापासून राहिला दूर

स्विस शेतकऱ्याच्या अपमानानंतर आर माधवनचा घातला होता मोठा निर्णय; 4 वर्षे अभिनयापासून राहिला दूर

Feb 03, 2026 | 08:50 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींच्या सविस्तर बातम्या वाचा एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींच्या सविस्तर बातम्या वाचा एका क्लिकवर

Feb 03, 2026 | 08:45 AM
Gadchiroli News: गडचिरोलीत काळजाला चटका! 10 वर्षीय चिमुकल्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

Gadchiroli News: गडचिरोलीत काळजाला चटका! 10 वर्षीय चिमुकल्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

Feb 03, 2026 | 08:31 AM
मोठी बातमी ! TET परीक्षेचा अंतिम निकाल आज होणार जाहीर; राज्यातील तब्बल 4 लाख उमेदवारांचे लागले लक्ष…

मोठी बातमी ! TET परीक्षेचा अंतिम निकाल आज होणार जाहीर; राज्यातील तब्बल 4 लाख उमेदवारांचे लागले लक्ष…

Feb 03, 2026 | 08:30 AM
अखेर सुरू झाला आहे सुरजकुंड मेळावा, एन्ट्री तिकीट आणि पूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या

अखेर सुरू झाला आहे सुरजकुंड मेळावा, एन्ट्री तिकीट आणि पूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या

Feb 03, 2026 | 08:29 AM
वारंवार शरीरात थकवा जाणवतोय? किडनी खराब झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, वेळीच घ्या डॉक्टरांचा सल्ला

वारंवार शरीरात थकवा जाणवतोय? किडनी खराब झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, वेळीच घ्या डॉक्टरांचा सल्ला

Feb 03, 2026 | 08:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM