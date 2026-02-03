Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींच्या सविस्तर बातम्या वाचा एका क्लिकवर

03 Feb 2026 09:05 AM (IST)
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली होती. आता या परीक्षेचा निकाल मंगळवारी (दि.३) जाहीर होणार असून, चार लाखांहून अधिक परीक्षार्थींचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. इतरवेळी विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणाऱ्या शिक्षकांचीच आता एकप्रकारे परीक्षा असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे २३ नोव्हेंबर २०२५ ला राज्यभरात १ हजार ४२० परीक्षा केंद्रांवर टीईटी परीक्षा घेण्यात आली होती. संपूर्ण राज्यभरातून ४ लाख ७५ हजार उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती. त्यानंतर अंतिम निकाल कधी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. परिणामी, यंदा टीईटी प्रविष्ट होणाऱ्या उमेदवारांची संख्या देखील वाढली असल्याने निकालाची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता आहे.
03 Feb 2026 08:58 AM (IST)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील परुळे पंचायत समितीच्या जागेवरून महायुतीत पेच निर्माण झाला आहे. ही जागा शिंदे यांच्या शिवसेनेला सुटलेली असतानाही भाजपमधून निलेश सामंत यांनी बंडखोरी केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी कॉर्नर सभा घेत बंडखोर उमेदवाराला कडक शब्दांत तंबी दिली आहे.
"ज्या निवडणुकीचे नेतृत्व नारायण राणे करतात, तिथे संभ्रम नसतो. राणेंनी घेतलेला निर्णय आमच्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांसाठी अंतिम शब्द असतो," असे नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, "इथे जी काही वळवळ किंवा हिंमत दाखवण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे, तो योग्य वेळी थांबला नाही तर लक्षात ठेवा, ९ फेब्रुवारीनंतर १० फेब्रुवारी उजाडणारच आहे. त्या दिवशी आमचा हिशोब होईल." असा इशाहा नितेश राणेंनी दिला आहे.
03 Feb 2026 08:52 AM (IST)
Ladki Bahin Yojna उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र अजूनही शोकाकुल आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी सरकारकडे एक अत्यंत महत्त्वाची आणि भावनिक मागणी केली आहे.
राज्य सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी असलेली 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' आता 'अजितदादांची लाडकी बहीण योजना' या नावाने ओळखली जावी, अशी मागणी मिटकरींनी केली आहे.ही योजना अजितदादांच्या कल्पनेतून आणि त्यांच्या आर्थिक नियोजनातून आकाराला आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी हे नामकरण अत्यंत गरजेचे असल्याचे मिटकरी यांनी नमूद केले.
03 Feb 2026 08:46 AM (IST)
IND A vs USA : भारत विरूद्ध यूएसए यांच्यामध्ये विश्वचषकाआधी सराव सामना खेळवला गेला. या सामन्यामध्ये भारताच्या अ संघाने कमालीची कामगिरी केली. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी सराव सामने सुरू झाले आहेत. २ फेब्रुवारी रोजी भारत अ आणि अमेरिका यांच्यात सराव सामना झाला. या सामन्यात तिलक वर्मा यांनी बॅट आणि बॉल दोन्हीने आपली हुशारी दाखवली. त्यांच्या प्रभावी कामगिरीने भारतीय अ संघाच्या अमेरिकेविरुद्धच्या विजयातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. पुनरागमन सामन्यातील तिलकच्या कामगिरीची आता चर्चा होत आहे.
Maharashtra to World Breaking News: अमेरिकेने भारतावरील कर २५% वरून १८% पर्यंत कमी केले आहेत. पंतप्रधान मोदींशी बोलल्यानंतर काही वेळातच, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथसोशियलवर पोस्ट करत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची घोषणा केली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले आणि सांगितले की भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी पुढे म्हटले की भारत आता व्हेनेझुएलाकडून अधिक तेल खरेदी करेल. दरम्यान मोदी आणि ट्रम्प यांचा कॉल झाला आणि त्यानंतर ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलवर ही पोस्ट शेअर केली असल्याचे दिसून येत आहे. भारतासाठी ही नक्कीच मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. नुकतेच बजेट झाले असून व्यवसायाच्या दृष्टीने हे नक्कीच महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.