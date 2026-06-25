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Bhiwandi News : भिवंडीत अवैध गॅस साठवणुकीवर कारवाई; १२.८० लाखांचे ७५० सिलेंडर जप्त

Updated On: Jun 25, 2026 | 09:51 PM IST
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सारांश

भिवंडीतील दोन गाळ्यांमध्ये अवैधरित्या साठवून ठेवलेले ७५० व्यावसायिक गॅस सिलेंडर अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने जप्त केले. या कारवाईत सुमारे १२.८० लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला असून आरोपींवर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

Bhiwandi News : भिवंडीत अवैध गॅस साठवणुकीवर कारवाई; १२.८० लाखांचे ७५० सिलेंडर जप्त

Bhiwandi News : भिवंडीत अवैध गॅस साठवणुकीवर कारवाई; १२.८० लाखांचे ७५० सिलेंडर जप्त

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विस्तार
  • भिवंडीतील दोन गाळ्यांवर छापा टाकून ७५० व्यावसायिक गॅस सिलेंडर जप्त
  • जप्त मुद्देमालाची किंमत सुमारे १२.८० लाख रुपये
  • संबंधित आरोपींविरोधात जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू
 

अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने भिवंडीतील मिठपाडा, पारोळ रोड परिसरात कारवाई करत दोन गाळ्यांमध्ये अवैधरित्या साठवून ठेवलेले ७५० व्यावसायिक गॅस सिलेंडर जप्त केले. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालाची किंमत सुमारे १२ लाख ८० हजार रुपये असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली.

शिधावाटप नियंत्रक चंद्रकांत डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने पारोळ रोडवरील दोन गाळ्यांवर छापा टाकला. तपासणीदरम्यान कोणतीही वैध परवानगी नसताना मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची साठवणूक करण्यात आल्याचे उघड झाले.

७५० सिलेंडरचा साठा हस्तगत, १२.८० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

कारवाईदरम्यान ५ किलो वजनाचे ६५३ भरलेले सिलेंडर, ५ किलो वजनाचे ९२ रिकामे सिलेंडर आणि १९ किलो वजनाचे ६ रिकामे सिलेंडर असा एकूण ७५० सिलेंडरचा साठा जप्त करण्यात आला. या सर्व मुद्देमालाची एकूण किंमत अंदाजे १२ लाख ८० हजार रुपये आहे. याप्रकरणी संबंधित आरोपींविरोधात जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

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काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर कारवाईचा इशारा

ही कारवाई उपनियंत्रक शिधावाटप गणेश बेल्लाळे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी गौतम राऊत तसेच शिधावाटप निरीक्षक रविंद्र राठोड, राजीव भेले, विकास नागदिवे, राहुल इंगळे, अरुण काते, देवानंद थोरवे, राजेश सोरते आणि पवन कुंभले यांच्या संयुक्त पथकाने केली.

अवैध गॅस साठवणुकीमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होण्याबरोबरच गॅसचा काळाबाजार वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर साठवणूक व वितरणाविरोधात यापुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचा इशारा अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने दिला आहे.

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Web Title: Bhiwandi illegal gas cylinder stock seized 750 cylinders worth 12 80 lakh

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Published On: Jun 25, 2026 | 09:51 PM

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