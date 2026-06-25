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History Of High Heels: हाय हिल्सचा इतिहास, कधी लागला शोध

Updated On: Jun 25, 2026 | 09:25 PM IST
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सारांश

हाय हिल्स हे नक्की कधी आणि का निर्माण झाले? तुम्हाला माहीत आहे का इतिहास आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे अजिबातच फॅशनसाठी निर्माण करण्यात आले नव्हते आणि महिलांसाठी नव्हते

हाय हिल्सचा इतिहास तुम्हाला माहीत आहे का (फोटो सौजन्य - Pinterest)

हाय हिल्सचा इतिहास तुम्हाला माहीत आहे का (फोटो सौजन्य - Pinterest)

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विस्तार
  • हाय हिल्स हे फॅशनसाठी कधीच बनविण्यात आले नव्हते 
  • हाय हिल्सचा इतिहास तुम्हाला माहीत आहे का?
  • हाय हिल्स कोणी आणि कधी पहिले घातले?
कोणत्याही कार्यक्रमात हिल्स घालून जायला मुलींना फारच आवडते. फॅशन आणि स्टाईल याचा उत्तम मेळ हिल्स आहेत असं समजण्यात येतं. पण तुम्हाला माहिती आहे का? मुलींच्या या सर्वात आवडत्या हिल्सचा शोध हा मुलींसाठी नाही तर मुलांसाठी सर्वात पहिल्यांदा लावण्यात आला होता. ऐकून धक्का बसला ना? पण हेच सत्य आहे. नक्की याचा काय इतिहास आहे आणि कधी पहिल्यांदा हिल्सचा शोध लावण्यात आला होता आपण जाणून घेऊया. 

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हाय हिल्सचा इतिहास 

हाय हील्सचा इतिहास खूपच रंजक आहे. १० व्या शतकात पर्शियन घोडेस्वारांनी हाय हिल्स अस्तित्वात आणले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, एकेकाळी पुरुषत्व, उच्च सामाजिक दर्जा आणि युद्धाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या हील्स आता महिलांच्या फॅशन आणि सौंदर्याचा एक अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. हील्सच्या इतिहासाचे काही महत्त्वाचे टप्पे आहेत, ते आपण जाणून घेऊया

कोणते आहेत टप्पे 

  • पहिला टप्पा म्हणजे १० व्या शतकात पर्शियन घोडेस्वारांनी हाय हील्सचा शोध लावला तो मुळात रणांगणावरील युद्धासाठी. जेव्हा पर्शियन सैनिक घोड्यावर स्वार होत, तेव्हा हील असलेले शूज व्यावहारिक कारणांसाठी तयार केले जात असत, जेणेकरून त्यांच्या टाचा रकाबमध्ये व्यवस्थित बसू शकतील.
  • दुसरा टप्पा म्हणजे १७ व्या शतकाच्या सुरुवातीला, युरोपमध्ये पुरुषत्व आणि खानदानीपणाचे प्रतीक हाय हिल्स मानले गेले. पर्शियन संस्कृतीने प्रभावित झालेले युरोपातील सरदार आणि पुरुष हील्स घालू लागले. फ्रान्सचा राजा King Louis XIV लाल रंगाच्या हाय हील्स घालण्यासाठी प्रसिद्ध होता. 
  • तिसरा टप्पा म्हणजे स्त्रियांचा दीक्षाविधी आणि लिंगभेद. १६३० च्या दशकात, युरोपातील स्त्रियांनी पुरुषांचे अनुकरण करत उंच टाचांचे बूट घालण्यास सुरुवात केली, कारण त्यांना पुरुषांच्या फॅशनची नक्कल करून अधिक सशक्त दिसायचे होते. १८व्या शतकाच्या अखेरीस, उंच टाचांच्या बुटांची लिंगानुसार विभागणी झाली: पुरुषांच्या टाचांसाठी मजबूत, चौकोनी असणारे ब्लॉक आणि घोडेस्वारीसाठी हाय हिल्स तर स्त्रियांच्या टाचांसाठी पातळ, टोकदार, आणि नाजूक असे हाय हिल्स. 
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पुरुषांनी ते घालणे का बंद केले? 

१९व्या शतकापर्यंत, फॅशनमध्ये एक मोठा बदल झाला होता. समाजाने पुरुषांच्या कपड्यांमध्ये आणि पादत्राणांमध्ये साधेपणा आणि तर्कशुद्धतेला प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. परिणामी, पुरुषांनी हील्स घालणे बंद केले आणि हाय हील्स केवळ महिलांच्या फॅशनचा भाग बनल्या. तर १९५० च्या दशकात आधुनिक स्टिलेटोचे आगमन झाले फॅशनमध्ये क्रांती झाली. हे नाव एका पारंपरिक इटालियन कट्यारावरून प्रेरित होते. आज, हाय हील्स म्हणजे आत्मविश्वास, सौंदर्य आणि ग्लॅमरचे दुसरे नाव झाले आहे. 

Web Title: History of high heels who wore it first and what was the reason

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Published On: Jun 25, 2026 | 09:25 PM

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