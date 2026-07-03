शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kalyan News : कल्याणमध्ये खळबळ! सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून महिलेसोबत गैरवर्तन? खडकपाडा पोलिसांत गुन्हा; आरोप फेटाळत बदनामीचा दावा

Updated On: Jul 03, 2026 | 12:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

कल्याणमध्ये एका महिलेने सामाजिक कार्यकर्ते सुजित जाधव आणि संकेश शिंदे यांच्यावर मारहाण व गैरवर्तनाचे गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणी खडकपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पोलीस तपास सुरू आहे. दरम्यान, दोन्ही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत बदनामी करण्यासाठी कट रचल्याचा दावा केला आहे.

कल्याणमध्ये खळबळ! सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून महिलेसोबत गैरवर्तन? खडकपाडा पोलिसांत गुन्हा; आरोप फेटाळत बदनामीचा दावा

कल्याणमध्ये खळबळ! सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून महिलेसोबत गैरवर्तन? खडकपाडा पोलिसांत गुन्हा; आरोप फेटाळत बदनामीचा दावा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कल्याणमध्ये महिलेचा दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांवर मारहाण व गैरवर्तनाचा आरोप; गुन्हा दाखल
  • खडकपाडा पोलिसांत गुन्हा; आरोप फेटाळत सामाजिक कार्यकर्त्यांचा बदनामीचा दावा
  • कल्याण प्रकरण गाजले; महिलेचे गंभीर आरोप, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे प्रत्यारोप
Kalyan News Marathi : कल्याणमध्ये एका महिलेने दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांविरोधात मारहाण आणि गैरवर्तनाचे गंभीर आरोप केल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी खडकपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस विविध अंगांनी तपास करत आहेत. दरम्यान, संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत हे प्रकरण बदनामी करण्यासाठी रचलेला कट असल्याचा दावा केला आहे.

तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, एका महिलेच्या माध्यमातून तिला एका घरात बोलावण्यात आले. तेथे सामाजिक कार्यकर्ते सुजित जाधव आणि संकेश शिंदे उपस्थित होते. त्याठिकाणी तिचे एका व्यक्तीसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा खोटा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर तिच्याशी मारहाण करण्यात आली तसेच गैरवर्तन करण्यात आल्याचा आरोप महिलेने आपल्या तक्रारीत केला आहे. या तक्रारीच्या आधारे खडकपाडा पोलीस ठाण्यात संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस घटनास्थळावरील परिस्थिती, संबंधित व्यक्तींचे जबाब तसेच उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.

Kalyan News: मुलांसाठी खाऊ आणायला गेली अन् उघड्या वीजवाहिनीने घेतला जीव; पतीचा पोलिसांवरही गंभीर आरोप

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपी म्हणून नाव असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सुजित जाधव यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळले आहेत. हे आरोप राजकीय हेतूने आणि आपली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. पोलिसांनी निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करावा, आपण तपासात पूर्ण सहकार्य करू आणि न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय, तक्रारीत उल्लेख करण्यात आलेल्या घटनेच्या वेळी संबंधित महिलेचे पतीही घटनास्थळी उपस्थित होते. त्यामुळे महिलेने केलेले आरोप वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचा दावाही सुजित जाधव यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे कल्याणमध्ये चर्चेला उधाण आले असून, महिलेचे आरोप आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा प्रतिवाद यामुळे प्रकरण अधिकच गाजत आहे. या संपूर्ण घटनेमागील सत्य पोलीस तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

Kalyan Kinnar Mahotsav 2026 : समानता आणि समावेशकतेचा संदेश; कल्याणमध्ये ‘किन्नर महोत्सव 2026’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Web Title: Kalyan woman alleges assault misconduct against two social workers khadakpada police case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पूनम निघाली चंदन…! ‘आज नको ना…’ म्हणत 3 वर्ष संबंध टाळत राहिली; दाढी करताना उघड झाले रहस्य, वादाचा झाला रक्तरंजित शेवट
1

पूनम निघाली चंदन…! ‘आज नको ना…’ म्हणत 3 वर्ष संबंध टाळत राहिली; दाढी करताना उघड झाले रहस्य, वादाचा झाला रक्तरंजित शेवट

Kalyan News: मुलांसाठी खाऊ आणायला गेली अन् उघड्या वीजवाहिनीने घेतला जीव; पतीचा पोलिसांवरही गंभीर आरोप
2

Kalyan News: मुलांसाठी खाऊ आणायला गेली अन् उघड्या वीजवाहिनीने घेतला जीव; पतीचा पोलिसांवरही गंभीर आरोप

Chandrapur Crime : नवजात बाळ विक्री प्रकरणाला राजकीय वळण; भाजपशी संबंधित दोन महिला पदाधिकाऱ्यांना अटक
3

Chandrapur Crime : नवजात बाळ विक्री प्रकरणाला राजकीय वळण; भाजपशी संबंधित दोन महिला पदाधिकाऱ्यांना अटक

नवी मुंबई पोलीस बदल्यांमध्ये ट्विस्ट! उरण पोलीस ठाण्यात अखेर जगदीश शेलकरांची नियुक्ती, निर्णयामागील कारणांबाबत चर्चा
4

नवी मुंबई पोलीस बदल्यांमध्ये ट्विस्ट! उरण पोलीस ठाण्यात अखेर जगदीश शेलकरांची नियुक्ती, निर्णयामागील कारणांबाबत चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तमिळनाडूत 35 कोटींच्या घोडेबाजाराचा आरोप; विजय सरकार पाडण्याच्या कटाप्रकरणी तिघांना अटक

तमिळनाडूत 35 कोटींच्या घोडेबाजाराचा आरोप; विजय सरकार पाडण्याच्या कटाप्रकरणी तिघांना अटक

Jul 03, 2026 | 02:40 PM
Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Jul 03, 2026 | 02:40 PM
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ज्येष्ठ गायिका Asha Bhosle यांच्या नावाने ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ सुरू; मिळणार १० लाख रुपये

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ज्येष्ठ गायिका Asha Bhosle यांच्या नावाने ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ सुरू; मिळणार १० लाख रुपये

Jul 03, 2026 | 02:39 PM
Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा

Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा

Jul 03, 2026 | 02:36 PM
Bharti Sigh Birthday: संघर्षातून ‘कॉमेडी क्वीन’पर्यंतचा भारतीचा प्रवास; आज 80 कोट्यवधींची मालकीण, पाहा तिचं आलिशान कार कलेक्शन

Bharti Sigh Birthday: संघर्षातून ‘कॉमेडी क्वीन’पर्यंतचा भारतीचा प्रवास; आज 80 कोट्यवधींची मालकीण, पाहा तिचं आलिशान कार कलेक्शन

Jul 03, 2026 | 02:35 PM
मोठी बातमी ! एसटीचे तब्बल 11 अधिकारी थेट निलंबित; कामातील हलगर्जीपणा नडला

मोठी बातमी ! एसटीचे तब्बल 11 अधिकारी थेट निलंबित; कामातील हलगर्जीपणा नडला

Jul 03, 2026 | 02:32 PM
लंका उडाली! SL A विरुद्ध IND A च्या ‘या’ शानदार गोलंदाजाचा विकेट्सचा चौकार; भारताने देखील…

लंका उडाली! SL A विरुद्ध IND A च्या ‘या’ शानदार गोलंदाजाचा विकेट्सचा चौकार; भारताने देखील…

Jul 03, 2026 | 02:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा