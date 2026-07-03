Kalyan News : कल्याणमध्ये खळबळ! सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून महिलेसोबत गैरवर्तन? खडकपाडा पोलिसांत गुन्हा; आरोप फेटाळत बदनामीचा दावा

तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, एका महिलेच्या माध्यमातून तिला एका घरात बोलावण्यात आले. तेथे सामाजिक कार्यकर्ते सुजित जाधव आणि संकेश शिंदे उपस्थित होते. त्याठिकाणी तिचे एका व्यक्तीसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा खोटा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर तिच्याशी मारहाण करण्यात आली तसेच गैरवर्तन करण्यात आल्याचा आरोप महिलेने आपल्या तक्रारीत केला आहे. या तक्रारीच्या आधारे खडकपाडा पोलीस ठाण्यात संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस घटनास्थळावरील परिस्थिती, संबंधित व्यक्तींचे जबाब तसेच उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.
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दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपी म्हणून नाव असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सुजित जाधव यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळले आहेत. हे आरोप राजकीय हेतूने आणि आपली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. पोलिसांनी निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करावा, आपण तपासात पूर्ण सहकार्य करू आणि न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, तक्रारीत उल्लेख करण्यात आलेल्या घटनेच्या वेळी संबंधित महिलेचे पतीही घटनास्थळी उपस्थित होते. त्यामुळे महिलेने केलेले आरोप वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचा दावाही सुजित जाधव यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे कल्याणमध्ये चर्चेला उधाण आले असून, महिलेचे आरोप आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा प्रतिवाद यामुळे प्रकरण अधिकच गाजत आहे. या संपूर्ण घटनेमागील सत्य पोलीस तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
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