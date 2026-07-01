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नवी मुंबई पोलीस बदल्यांमध्ये ट्विस्ट! उरण पोलीस ठाण्यात अखेर जगदीश शेलकरांची नियुक्ती, निर्णयामागील कारणांबाबत चर्चा

Updated On: Jul 01, 2026 | 07:00 PM IST
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सारांश

Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्यांमध्ये ऐनवेळी बदल झाल्याने उरण पोलीस ठाण्याच्या नियुक्तीची चर्चा रंगली आहे. प्रारंभी पृथ्वीराज घोरपडे यांची उरण येथे नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, नंतर आदेशात बदल करून जगदीश शेलकर यांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.

नवी मुंबई पोलीस बदल्यांमध्ये ट्विस्ट! उरण पोलीस ठाण्यात अखेर जगदीश शेलकरांची नियुक्ती, निर्णयामागील कारणांबाबत चर्चा

नवी मुंबई पोलीस बदल्यांमध्ये ट्विस्ट! उरण पोलीस ठाण्यात अखेर जगदीश शेलकरांची नियुक्ती, निर्णयामागील कारणांबाबत चर्चा

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विस्तार
  • नवी मुंबई पोलीस बदल्यांमध्ये ट्विस्ट!
  • उरण पोलीस ठाण्यात अखेर जगदीश शेलकरांची नियुक्ती
  • निर्णयामागील कारणांबाबत चर्चा
सावन वैश्य | नवी मुंबई : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या नुकत्याच झालेल्या बदल्यांमध्ये एका महत्त्वाच्या निर्णयात बदल झाल्याने पोलीस वर्तुळासह उरण परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. प्रारंभी जारी करण्यात आलेल्या बदली आदेशानुसार गुन्हे शाखेत कार्यरत असलेले वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपडे यांची उरण पोलीस ठाण्यात नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर या आदेशात बदल करण्यात आला असून जगदीश शेलकर यांनी उरण पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. तर पृथ्वीराज घोरपडे यांची पुन्हा गुन्हे शाखेतच नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

या बदलामुळे पोलीस विभागात तसेच उरणमधील नागरिकांमध्ये विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. घोरपडे यांच्या उरण येथील नियुक्तीचा आदेश जारी होऊनही त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, तसेच त्याऐवजी शेलकर यांची नियुक्ती करण्यामागील नेमके प्रशासकीय कारण काय होते, याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

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दरम्यान, या निर्णयामागे राजकीय हस्तक्षेप झाल्याची चर्चा काही स्तरावर सुरू असली, तरी या दाव्याला कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. त्यामुळे या बदलामागील वस्तुस्थिती काय, याबाबत स्पष्टता आणण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. काहींनी विशिष्ट राजकीय नेत्यांच्या पसंतीचा अधिकारी संबंधित पोलीस ठाण्यात असावा, अशी इच्छा असल्याने बदली आदेशात बदल झाल्याची चर्चा व्यक्त केली आहे. मात्र, या चर्चांना कोणताही अधिकृत आधार उपलब्ध नसल्याने त्याबाबत प्रशासनाकडून भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या केवळ प्रशासकीय गरज, कार्यकाळ आणि पारदर्शक निकषांच्या आधारे व्हाव्यात. कार्यक्षम व प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाल्यास त्याचा थेट फायदा कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास होऊ शकतो.

विशेष म्हणजे, या बदली प्रक्रियेदरम्यान नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील अनेक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना पदोन्नती देऊन सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय फेरबदल झाले असून त्याच पार्श्वभूमीवर उरण पोलीस ठाण्याच्या नियुक्तीतील बदलाची विशेष चर्चा रंगत आहे. दरम्यान, उरण पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून जगदीश शेलकर कार्यरत झाले आहे.

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Web Title: Uran police station senior inspector transfer prithviraj ghorpade jagdish shelkar navi mumbai

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Published On: Jul 01, 2026 | 07:00 PM

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