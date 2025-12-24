Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

यंदा मतदान केंद्रासाठी खाजगी गृहसंकुलांना वगळले, प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

सोसायटीमध्ये मतदारांना मतदान करता यावे यासाठी मतदान केंद्र तयार करण्यात आले होते मात्र यातून आता गृहसंकुलांना वागण्यात आले आहे. नक्की याची काय कारणं आहेत आणि प्रशासनाने का निर्णय घेतला जाणून घ्या

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:20 AM
प्रशासनाचा मतदानाबाबत महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य - iStock)

  • मतदान प्रक्रिया स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभावाखाली होऊ नये, म्हणून प्रशासनाचा निर्णय
  • गृहसंकुलांना वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
  • महापालिका निवडणुकांआधी घेतला निर्णय 
ठाणेः मतदारांना त्यांच्याच सोसायटीमध्ये मतदान करता यावे यासाठी लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीमध्ये काही मोठ्या खाजगी गृहसंकुलांच्या आवारामध्ये मतदान केंद्र तयार करण्यात आली होती. मात्र, महापालिका निवडणुकीसाठी यावेळी खाजगी गृहसंकुलाना वगळण्यात आले आहे. महापालिकेची निवडणूक ही स्थानिक पातळीवरची असल्याने जर एखाद्या खाजगी सोसायटीमध्ये मतदान केंद्र असेल तर मतदान प्रक्रियेवर स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या मार्फत प्रभाव टाकला जाऊ शकतो, अशी भीती प्रशासनाला असल्याने प्रशासनाकडून मतदान केंद्रांसाठी खाजगी गृहसंकुलाना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठाणे महापालिका निवडणुकीचे बिगूल वाजले असून जागावाटपाच्या जोरबैठका राजकीय पक्षांकडून सुरू आहेत. याच दरम्यान लोकशाहीचा हा उत्सव सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय लगबगही शिगेला पोहचली आहे. निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ही तयारी सुरू आहे. त्याअंतर्गत मतदान केंद्र उभारण्यात येत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान केंद्र बनवण्यात आले होते. त्यासाठी सोसाट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची मदत घेण्यात आली होती. सोसायटीमध्येच मतदानाची सोय उपलब्ध झाल्याने त्याचा तेथील रहिवाशांना दिलासा मिळाला होता. पण, आता अशाप्रकारच्या रहिवासी सोसायट्याना आणि इमारतींना यावेळी वगळण्यात आले असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

“लवकरच ठाणे-मुलुंड रेल्वे स्थानकाचे काम सुरु होणार…”, रेल्वेमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी केली चर्चा

प्रशासन सतर्क

१३१ नगरसेवक पदांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत विविध राजकीय पक्ष आणि अपक्ष अशा उमेदरांची संख्या पाच ते दहा पट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे उमेदवार किंवा त्यांचे नातेवाईक, कार्यकर्ते राहत असलेल्या गृहसंकुले, इमारतींमध्ये मतदान केंद्र उभारल्यास त्यांच्या प्रभावाखाली मतदान होण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे अशा इमारती, रहिवासी सोसायट्यांची छाननी करणेही शक्य नाही. त्यामुळे सरसकट सर्वच सोसायट्यांना मतदान केंद्रांच्या यादीतून वगळण्यात आले असून शाळा, महाविद्यालय, शासकीय इमारतीमध्ये मतदान केंद्रे उभारण्यात येत असल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मतदान केंद्रांची संख्या २१०० पर्यंत जाण्याची शक्यता

  • ठाणे महापालिका निवडणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून मतदान केंद्र उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे
  • ३३ प्रभागांमध्ये सुमारे ५०० ठिकाणे यासाठी निश्चित करण्यात आली असून मतदान केंद्रांची संख्या २१००च्या घरात पोहचण्याची शक्यता आहे. मतदारसंख्या निहाय केंद्रांची यादी लवकरच प्रसिद्ध होणार आहे.
८००ते ९०० मतदारांसाठी एक केंद्र

हरकती सूचनांनंतर प्रशासनाने मतदारांची अंतीम यादी जाहिर केली असून त्यानुसार सुमारे १६ लाख ४९ हजारांच्या पुढे मतदार आहेत. प्रभागनिहाय मतदारांच्या संख्येनुसार मतदार केंद्र निश्चित केले जात आहे. सुमारे ८०० ते ९०० मतदारांसाठी एक केंद्र असे प्रशासनाचे नियोजन आहे.

  • बाळकूम, मानपाडामध्ये सर्वाधिक केंद्र
  • मतदान केंद्र निश्चित करताना ३३ प्रभागांमध्ये सुमारे ५०० ठिकाणांची चाचपणी प्रशासनाने केली आहे.
  • १३१ नगरसेवक पदांसाठी ही निवडणूक होणार असल्याने प्रत्येक पैनलमधील मतदार संख्येचा विचार करण्यात आला आहे.
ज्या प्रभागामध्ये मतदार जास्त असतील तेथे मतदान केंद्रांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. त्यानुसार बाळकुम, मानपाडा येथील प्रभागांमध्ये मतदान केंद्र सर्वाधिक असण्याची शक्यता आहे.

Local Body Elections: मनपा निवडणुकीआधी सांगली पोलिस अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; १५०० गुन्हेगारांना थेट…

