Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • The Lifeline Of Eight Villages Is Gray Crores Of Rupees In Water Baratanda Dhulghat Road In Melghat Is Rocky

आठ गावांची ‘जीवनरेषा’ धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

आपत्कालीन कोटववधी रुपये परिस्थितीत खर्चुन बांधलेला गर्भवती महिलांना सहा धारणी महिनेही येथे टिकला पाठवले नाही. जाते. पावसाळ्यात मात्र मोठ्या या खड्यामुळे गंभीर अडचणी निर्माण होत आहेत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 01:08 PM
आठ गावांची 'जीवनरेषा' धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

आठ गावांची 'जीवनरेषा' धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

Follow Us:
Follow Us:

मेळघाटातील बारातांडा ते धुळघाट (रेल्वे) या सुमारे १० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. हा रस्ता आठ गावांसाठी ‘जीवनरेषा’ ठरेल आणि थेट धारणी मुख्यालयाशी जोडेल, असे सांगितले गेले होते. मात्र प्रत्यक्षात हा रस्ता कंत्राटदारांचे नशीब उजळविण्याचे साधन ठरल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, रस्त्याचे काम सुरुवातीपासूनच अर्धवट झाले होते. जे काही बांधकाम करण्यात आले होते तेही अवघ्या सहा महिन्यांत उखडू लागले. दीड वर्षाच्या आत डांबरीकरण पूर्णपणे नाहीसे झाल्याने सध्या रस्त्यावर जागोजागी मोठे खड्डे पडले आहेत. परिणामी हा रस्ता आहे की, खड्ड्यांमध्ये रस्ता आहे, असा सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

Amravati News : जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे सावट, जानेवारी ते जूनदरम्यान 706 गावांना फटका

या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पाबाबत सर्वात गंभीर बाब म्हणजे रस्त्याच्या कामाची माहिती देणारे फलकही लावण्यात आले नाहीत. हे काम नेमके कोणत्या विभागाने केले, किती खर्च झाला आणि कंत्राटदार कोण आहे, याबाबतची माहिती जनतेपासून दडवून ठेवण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.दरम्यान, या मार्गावरून दररोज शाळकरी मुले, रुग्ण आणि शेतकरी धारणी येथे ये जा करतात. मात्र रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अपघातांची संख्या वाढली असून प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ‘निकृष्ट दर्जाचा रस्ता बांधा आणि पैसे कमवा’ अशीच पद्धत अवलंबली जात असल्याचा संतापही मेळघाटवासीयांनी व्यक्त केला आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी होणार की पुढील पावसाळ्यात संपूर्ण रस्ता इतिहासजमा होणार, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासन खड्डे भरून रस्ता दुरुस्त करणार की जनतेचा रोष वाढू देणार? याकडे मेळघाटवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

आपत्कालीन कोटववधी रुपये परिस्थितीत खर्चुन बांधलेला गर्भवती महिलांना सहा धारणी महिनेही येथे टिकला पाठवले नाही. जाते. पावसाळ्यात मात्र मोठ्या या खड्यामुळे गंभीर अडचणी निर्माण होत आहेत. कंत्राटदार आणि संबंधित अभियंत्यांवर कठोर कारवाई करावी. जिजाबाई रामेश्वर कासदेकर, सरपंच, घुळघाट यांनी आपले ,मत व्यक्त केले आहे .

Amravati News : मुंबई विमानसेवा आठवड्यातून ५ दिवस! अमरावतीत प्रवाशांच्या वाढत्या प्रतिसादानंतर विस्ताराचा निर्णय

बारातांडा ते घुळघाट (रेल्वे) हा रस्ता अर्धवट असून, जे बाधले गेले तेही काही दिवसांत उखडून गेले. हा मार्ग धारणी मुख्यालयाशी ओडणारा अत्यंत महत्वाचा रस्ता आहे. निकृष्ट कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी करून रस्ता तातडीने दुरुस्त करण्यात यावा. या रस्त्याबाबत माहिती संबंधित उपअभियंत्यांना कळविण्यात येईल. त्यानतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे ग्रामस्थांचे मत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: The lifeline of eight villages is gray crores of rupees in water baratanda dhulghat road in melghat is rocky

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 01:08 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6: रूचिता घराबाहेर पडताच धनंजय पोवारने व्यक्त केली नाराजी, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला, ”हे काय पटलं नाही..”

Bigg Boss Marathi 6: रूचिता घराबाहेर पडताच धनंजय पोवारने व्यक्त केली नाराजी, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला, ”हे काय पटलं नाही..”

Mar 08, 2026 | 01:41 PM
आता मिळणार नॉनस्टॉप म्युझिकचा आनंद! 135 तास चालणाऱ्या बॅटरीसह Nothing चे नवे हेडफोन्स लाँच, ANC सपोर्ट आणि असे आहेत फीचर्स

आता मिळणार नॉनस्टॉप म्युझिकचा आनंद! 135 तास चालणाऱ्या बॅटरीसह Nothing चे नवे हेडफोन्स लाँच, ANC सपोर्ट आणि असे आहेत फीचर्स

Mar 08, 2026 | 01:39 PM
International Women’s Day:बिकट परिस्थितीत तालिबानी दहशतीला न जुमानता ‘रेडिओ बेगम’ बनला अफगाण महिलांचा बुलंद आवाज

International Women’s Day:बिकट परिस्थितीत तालिबानी दहशतीला न जुमानता ‘रेडिओ बेगम’ बनला अफगाण महिलांचा बुलंद आवाज

Mar 08, 2026 | 01:37 PM
‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल

‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल

Mar 08, 2026 | 01:35 PM
Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

Mar 08, 2026 | 01:30 PM
लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

Mar 08, 2026 | 01:22 PM
Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

Mar 08, 2026 | 01:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM