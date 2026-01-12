Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • We Will Give You One Lakh Rupees Just Show Us Such A Speech Uddhav Thackerays Open Challenge To Fadnavis

‘आम्ही तुम्हाला एक लाख रुपये देतो, फक्त असे भाषण दाखवा’; Uddhav Thackerayचे फडणवीसांना खुले आव्हान

आम्ही म्हणतोय मुंबई महापालिकेवर मराठी महापौर होणार, पण भाजप म्हणते हिंदू महापौर होणार. मग देवेंद्र फडणवीस हिंदू आहेत की नाहीत असा माझा प्रश्न आहे. त्यांनी एकदा स्वत:चं डोक आणि सर्टिफिकेट तपासून पाहावं.

Updated On: Jan 12, 2026 | 12:41 PM
‘आम्ही तुम्हाला एक लाख रुपये देतो, फक्त असे भाषण दाखवा’; Uddhav Thackerayचे फडणवीसांना खुले आव्हान

आम्ही तुम्हाला एक लाख रुपये देतो, फक्त असे भाषण दाखवा...; उद्धव ठाकरेंचे फडणवीसांना खुले आव्हान

Follow Us:
Follow Us:
  • आम्ही म्हणतोय मुंबई महापालिकेवर मराठी महापौर होणार
  • संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मरणारी मराठी माणसेही होती. पण त्यात जनसंघ कुठेही नव्हता-उद्धव ठाकरे
  • राज्यात सगळीकडे अदानीकरण सुरू आहे-उद्धव ठाकरे
 

Uddhav Thackeray Criticized Devendra Fadnavis :  “देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, उद्धव ठाकरेंचे एक असे भाषण दाखवा, ज्यात ते विकासावर बोललेत, मी हजार रुपये देतो. नको, मला चोरीचा पैसा नको. पण देवेंद्र फडणवीस मी तुम्हाला आव्हान देतो. तुमच्या मोदींपासून तुमचं आणि तुमच्या चेल्या चपाट्यांचं, अगदी वर्गाच्या मॉनिटरची निवडणूक असली तरी, हिंदू मुस्लिम न करता केलेलं भाषण दाखवा आम्ही सगळे तुम्हाला एक लाख रुपये देतो.” अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खुले आव्हान दिले आहे.

राज्यात जवळपास पाच ते सहा वर्षांनी महापालिका निवडणुका होत आहे. त्यामुळे यावेळी महापालिकांच्या निवडणुकांची रंगत चांगलीच वाढली आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप-शिंदेसेना युतीविरूद्ध ठाकरे बंधुंची आघाडी अशी लढत होणार आहे. यासाठी राज्यभरात जोरदार प्रचार सुरू आहे. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील शिवतीर्थावर काल ठाकरे बंधुंची संयुक्त सभा पार पडली. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या आक्रमक भाषणानंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाषण केलं. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस सरकारला आगपाखड केली.

‘फडणवीस हिंदू आहेत की नाही?’

आम्ही म्हणतोय मुंबई महापालिकेवर मराठी महापौर होणार, पण भाजप म्हणते हिंदू महापौर होणार. मग देवेंद्र फडणवीस हिंदू आहेत की नाहीत असा माझा प्रश्न आहे. त्यांनी एकदा स्वत:चं डोक आणि सर्टिफिकेट तपासून पाहावं.” असा टोला त्यांनी लगावल. उद्धव ठाकरे म्हणाले, निवडणूक महापालिकेची आहे. पण भाजप काय प्रचार करत आहेत. प्रत्येक निवडणूक आली की भाजप हिंदू मुस्लिम सुरू होते. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी माझ्या आजोबांनी आणि इतरांनी मिळून जी समिती स्थापन केली होती. त्यात जनसंघ कुठेही नव्हता. सगळे पक्ष एककत्र आले. मुंबई महाराष्ट्राला मिळालीच पाहिजे, अशी आक्रमक मागणी केली. त्यावेळीही गुजरातचा डोळा मुंबईवर होता. त्यावेळी मोरराजी देसाई मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी मोरारजी देसाई यांनीच दिसता क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मरणारी मराठी माणसेही होती. पण त्यात जनसंघ कुठेही नव्हता. म्हणजे गोळीला तुम्ही आणि पोळीला आम्ही.

Raj Thackeray News: राज ठाकरेंनी तो व्हिडीओ सुरू करताच एकच शांतता…; शिवाजी पार्कच्या सभेत नेमकं काय झालं?

राज्यात सगळीकडे अदानीकरण सुरू आहे. मुंबादेवीच्या नावावरून आम्ही मुंबई असं नाव ठेवल, पण आता मुंबईचं त्यांना बॉम्बे करायचा प्लॅन आहे का,अशी चिंता मला वाटत आहे. त्या अण्णामलाईचं मला आभारच मानले पाहिजेत कारण तो भाजपच्या मनात असलेला प्लॅन नकळत का असेना पण बोलून गेला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अबकी बार ४०० पार चा नारा दिला होता. पण ४०० पार का, तर संविधान बदलण्यासाठी, असं त्यांच्याच खासदाराने बोलून दाखवलं होतं.

भाजपला मुंबई का हवी आहे, याचे कारण स्पष्ट करताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी खळबळजनक दावा केला. “ दिल्ली ही व्हेंटिलेटरवर आहे, तर मुंबई आयसीयूमध्ये आहे. आज ९० टक्के मुंबई खोदलेली आहे. इकडून-तिकडून मेट्रो, इकडून बोगदा, तिकडून रस्ता खोदलाय, चालायला जागा नाही. चौफेर मुंबईत धुळ आणि प्रदुषण पसरले आहे. त्या प्रदुषणातही भ्रष्टाचार आहे. भाजपला मुंबई अदानींच्या घशात घालायची आहे. सध्या मुंबईतील बांधकामांसाठी लागणाऱ्या सिमेंटपैकी सुमारे ७० टक्के सिमेंट अदानी समूहाकडून घेतले जात असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. त्यामुळे मुंबईतील विकासकामांच्या माध्यमातून कोणाचे हित जपले जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

Satara News : पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी घरी आलेल्या जवानावर काळाचा घाला; आठ तासांच्या बाळाचा वडिलांना भावनिक निरोप

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविषयी केलेल्या आरोपांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट सवाल केला. “अजित पवारांवर आरोप करताना तुमच्याकडे पुराव्यांच्या गोण्या असल्याचे तुम्ही सांगितले होते. आता त्या पुराव्यांचे काय झाले? त्या पुराव्यांचे पुढे काय करणार आहात? ते जाळून टाकायचे का? जर त्या पुराव्यांमध्ये खरोखरच तथ्य असेल, तर अजित पवारांना सत्तेतून बाहेर काढा. आणि जर पुरावे नसतील, तर जाहीरपणे त्यांची माफी मागा,” अशी ठाम मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.

 

 

Web Title: We will give you one lakh rupees just show us such a speech uddhav thackerays open challenge to fadnavis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!
1

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग
2

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…
3

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
4

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM