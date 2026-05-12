Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Yavatmal News No Guard No Cctv At Atm Security Responsibility On Banks In Many Places There Is No Security Guard

Yavatmal News: एटीएमवर ना गार्ड, ना सीसीटीव्ही! सुरक्षेची जबाबदारी बँकांवर; अनेक ठिकाणी सुरक्षारक्षकच नाही

सध्या जवळपास सर्वांकडे स्मार्ट मोबाइल असल्याने ऑनलाइन पेमेंट आणि डिजीटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे.बहुतेक व्यवहार हे मोबाइलवरूनच केले जाते.

Updated On: May 12, 2026 | 02:00 PM
Yavatmal News: एटीएमवर ना गार्ड, ना सीसीटीव्ही! सुरक्षेची जबाबदारी बँकांवर; अनेक ठिकाणी सुरक्षारक्षकच नाही

Yavatmal News: एटीएमवर ना गार्ड, ना सीसीटीव्ही! सुरक्षेची जबाबदारी बँकांवर; अनेक ठिकाणी सुरक्षारक्षकच नाही

Follow Us:
Follow Us:

ग्राहकांना पैसे काढण्यासाठी लांब रांगेत उभे राहावे लागू नये म्हणून राष्ट्रीयीकृत आणि इतर बँकांनी एटीएम केंद्रे स्थापन केली आहेत. जिल्ह्यात लहान-मोठी गावे आणि शहरे यासह एकूण ३०१ एटीएम कार्यरत आहेत. परंतु, यापैकी बहुतेक एटीएम केंद्रे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशिवाय कार्यरत असल्याने एटीएमच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यात १२ राष्ट्रीयीकृत बँका, ६ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, ५ खाजगी बँका आणि अनेक सहकारी बँका कार्यरत आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागात त्यांच्याकडून एटीएम बसवण्यात आले आहेत. सध्या जवळपास सर्वांकडे स्मार्ट मोबाइल असल्याने ऑनलाइन पेमेंट आणि डिजीटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे. बहुतेक व्यवहार हे मोबाइलवरूनच केले जाते. त्यामुळे आता एटीएमवर ग्राहकांची गर्दी कमी असल्याने अनेक एटीएम केंद्रे निर्जन अवस्थेत आहेत.(फोटो सौजन्य – istock)

रासायनिक खतटंचाईचे सावट! युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका; संतुलित खताचा वापर करण्याचे आवाहन

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक इत्यादी बँकांचे जिल्ह्यात शेकडो एटीएम कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे, खाजगी बँकांमध्ये एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, इंड्सइंड, डीसीबी, अॅक्सिस बँक, स्मॉल फायनान्स बँक, आयडीबीआय इत्यादी बँकांमध्ये ५० हून अधिक एटीएम आहेत, सहकारी बँकांचे ९० च्यावर एटीएम आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भाग मिळून एकूण संपूर्ण जिल्ह्यात ३०१ एटीएम कार्यरत आहेत.

जिल्ह्यातील अनेक एटीएम केंद्रांचे दरवाजे तुटलेले आहेत. आत जमिनीवर धूळ, कचरा आणि एटीएममधून निघालेल्या स्लिप दिसतात. काही एटीएम केंद्रे भटक्या कुत्र्यांचे, गायीचे आणि इतर प्राण्यांचे निवासस्थान बनले आहेत. तर खाजगी आणि सहकारी बँकांच्या एटीएममध्ये सुरक्षा आणि स्वच्छता व्यवस्था चांगली असल्याचे आढळून आले.

जिल्ह्यातील सहकारी बँकांच्या बहुतेश एटीएममध्ये सुरक्षा रक्षक, सीसीटीव्ही प्रणाली यासह इतर सुविधा आहेत. मात्र अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकाचे एटीएम सेंटर हे निर्जनस्थळी आहेत. तसेच यात सुरक्षेकरिता सुरक्षा कर्मचारी नसल्याने एटीएमची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. कधी कधी तर या एटीएममध्ये जनावरांनी आपला ठिय्या मांडलेला दिसतो.

कोळसा खाणींमुळे वाढले प्रदूषण! नागरिकांचा श्वास गुदमरतोय; धुळीवर नियंत्रणासाठी हवी ठोस उपाययोजना

66 संपूर्ण जिल्ह्यात सुमारे ३०१ एटीएम कार्यरत आहेत. या सर्व एटीएम केंद्रांमध्ये बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे पूर्णपणे कार्यरत आहेत. तथापि, काही एटीएम केंद्रांवर सुरक्षा रक्षक नाहीत. याबाबत संबंधित बैंक व्यवस्थापकांकडून माहिती घेऊन येथे सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याचे निर्देश देण्यात येईल, असे मत ज्ञानेश्वर टापरे, अग्रणी बैंक व्यवस्थापक यांनी व्यक्त केले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Yavatmal news no guard no cctv at atm security responsibility on banks in many places there is no security guard

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 02:00 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM