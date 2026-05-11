Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Yavatmal Crime Plot To Kill Husband By Electrocution For The Sake Of A Lover Husbands Scream At 2 Amand Then

Yavatmal Crime: प्रियकरासाठी नवऱ्याला विजेचा धक्का देऊन मारण्याचा कट; रात्री 2 वाजता नवऱ्याची किंकाळी आणि…

यवतमाळच्या पांगडी गावात पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून झोपलेल्या पतीला विजेचा धक्का देऊन मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पती जागा झाल्याने कट फसला आणि पोलिसांनी दोघांना अटक केली.

Updated On: May 11, 2026 | 03:29 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • पत्नीने प्रियकरासोबत पतीच्या हत्येचा कट रचला.
  • विजेचा धक्का बसल्यानंतर पती बचावला.
  • पोलिसांनी पत्नी आणि प्रियकराला अटक केली.
यवतमाळ: यवतमाळ येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. आपल्या प्रेमसंबंधाला आड येणाऱ्या पतीचा काटा काढण्यासाठी एका पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने भयानक कट रचला. गाढ झोपेत असतांना पतीला जिवंत मारण्यासाठी पत्नीने पतीला विजेचा धक्का देऊन मारण्याचा कट रचला. मात्र हा कट फसला. घडलेली घटना यवतमाळ येथील पांगडी गावात घडली आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खडबड उडाली आहे.

Jalgaon Crime: इन्स्टाग्रामवरील प्रेमासाठी बांगलादेशातून थेट जळगावात आली तरुणी; तरुण-तरुणीवर गुन्हा दाखल

काय आहे प्रकरण ?

पीडित पती गजानन मोरे यांना त्यांच्या पत्नीचे गावातीलच विष्णू कडू वाटतात नावाच्या व्यक्तीसोबत अवैध संबंध असल्याची माहिती मिळाली. यामुळे घरात सतत वाद होत होते. आपल्या प्रेमाच्या आड येणाऱ्या पत्नीला कायमचे संपवण्यासाठी पत्नी कवडी मोरे आणि तिचा प्रियकर विष्णू या दोघांनी मिळून कट रचला.

तीन मे रोजी रात्री दोनच्या सुमारास गजानन मोरे आपल्या घरात गाढ झोपेत होते. त्यावेळी पत्नीने एका ॲल्युमिनियमची तार विजेच्या मुख्य प्रवाहाला जोडली आणि तिचे दुसरे टोक झोपलेल्या नवऱ्याच्या शरीराला लावले. यामुळे गजानन मोरेला विजेचा जोरदार धक्का बसला आणि ते मोठ्याने ओरडत जागे झाले. या भयानक प्रकारात त्यांच्या दोन्ही हातांच्या दंडाला गंभीर जखमा झाल्या असून ते भाजले गेले आहेत.

आरोपी अटकेत

या घटनेनंतर गजानन यांनी कातडीने पोलिसात धाव घेतली. वडगाव जंगल पोलीस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी पोहोचून घरातील विजेच्या तारा आणि अल्युमिनियमची तार जप्त केली आहे. पोलिसांनी कवडी मोरे आणि तिचा प्रियकर विश्वनाथ राम या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.

‘मटण नीट शिजलं नाही’ म्हणून वाद; पतीच्या अपमानाने गृहिणीने विष प्राशन करून संपवलं जीवन

यवतमाळ येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. केवळ मटण नीट शिजले नाही म्हणून पत्नीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. घरी जेवायला आलेल्या मित्रासमोर पतीने केलेला अपमान सहन न झाल्याने विष प्राशन करून पत्नीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने पतीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास करत आहे.

Beed Crime: संतापजनक! अल्पवयीन पीडितेवर चुलत भावाचा अत्याचार, नंतर बेकायदेशीर गर्भपात; वडील अटकेत

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: यवतमाळ जिल्ह्यातील पांगडी गावात ही घटना घडली.

  • Que: पतीला मारण्याचा प्रयत्न कसा करण्यात आला?

    Ans: विजेच्या तारेद्वारे पतीला शॉक देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: पत्नी आणि तिच्या प्रियकराविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली.

Web Title: Yavatmal crime plot to kill husband by electrocution for the sake of a lover husbands scream at 2 amand then

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
1

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
2

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या
3

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर
4

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

May 18, 2026 | 04:32 PM
Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

May 18, 2026 | 04:30 PM
Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

May 18, 2026 | 04:30 PM
CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

May 18, 2026 | 04:21 PM
IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 04:07 PM
Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

May 18, 2026 | 03:58 PM
Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

May 18, 2026 | 03:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM