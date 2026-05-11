Yavatmal Crime: प्रियकरासाठी नवऱ्याला विजेचा धक्का देऊन मारण्याचा कट; रात्री 2 वाजता नवऱ्याची किंकाळी आणि…

Jalgaon Crime: इन्स्टाग्रामवरील प्रेमासाठी बांगलादेशातून थेट जळगावात आली तरुणी; तरुण-तरुणीवर गुन्हा दाखल
काय आहे प्रकरण ?
पीडित पती गजानन मोरे यांना त्यांच्या पत्नीचे गावातीलच विष्णू कडू वाटतात नावाच्या व्यक्तीसोबत अवैध संबंध असल्याची माहिती मिळाली. यामुळे घरात सतत वाद होत होते. आपल्या प्रेमाच्या आड येणाऱ्या पत्नीला कायमचे संपवण्यासाठी पत्नी कवडी मोरे आणि तिचा प्रियकर विष्णू या दोघांनी मिळून कट रचला.
तीन मे रोजी रात्री दोनच्या सुमारास गजानन मोरे आपल्या घरात गाढ झोपेत होते. त्यावेळी पत्नीने एका ॲल्युमिनियमची तार विजेच्या मुख्य प्रवाहाला जोडली आणि तिचे दुसरे टोक झोपलेल्या नवऱ्याच्या शरीराला लावले. यामुळे गजानन मोरेला विजेचा जोरदार धक्का बसला आणि ते मोठ्याने ओरडत जागे झाले. या भयानक प्रकारात त्यांच्या दोन्ही हातांच्या दंडाला गंभीर जखमा झाल्या असून ते भाजले गेले आहेत.
आरोपी अटकेत
या घटनेनंतर गजानन यांनी कातडीने पोलिसात धाव घेतली. वडगाव जंगल पोलीस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी पोहोचून घरातील विजेच्या तारा आणि अल्युमिनियमची तार जप्त केली आहे. पोलिसांनी कवडी मोरे आणि तिचा प्रियकर विश्वनाथ राम या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.
Ans: यवतमाळ जिल्ह्यातील पांगडी गावात ही घटना घडली.
Ans: विजेच्या तारेद्वारे पतीला शॉक देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
Ans: पत्नी आणि तिच्या प्रियकराविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली.