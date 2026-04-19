Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

वणी प्रीमियम लीगमध्ये ‘ZIHU 11’चा डंका; ४ लाखांच्या बक्षिसासह पटकावला ‘मनसे चषक’

'वणी प्रीमियम लीग - मनसे चषक २०२६' या भव्य दिवस-रात्र क्रिकेट स्पर्धेचा समारोप उत्साहात पार पडला. या लीगमध्ये 'ZIHU 11' या संघाने विजेतेपदावर आपले नाव उमटवले आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 07:31 PM
वणी प्रीमियम लीगमध्ये ‘ZIHU 11’चा डंका; ४ लाखांच्या बक्षिसासह पटकावला ‘मनसे चषक’
Follow Us:
Follow Us:

स्थानिक शासकीय मैदानावर गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या ‘वणी प्रीमियम लीग – मनसे चषक २०२६’ या भव्य दिवस-रात्र क्रिकेट स्पर्धेचा समारोप अत्यंत उत्साहात पार पडला. या स्पर्धेच्या अंतिम लढतीत आपल्या खेळाचा दर्जा उंचावत ‘ZIHU 11’ या संघाने विजेतेपदावर मोहोर उमटवली. प्रथम क्रमांकाचे ४ लाख रुपये आणि मानाचा चषक पटकावून या संघाने वणीच्या क्रीडा इतिहासात आपले नाव कोरले आहे, तर यवतमाळच्या ‘नाईट रायडर्स’ संघाला उपविजेतेपदासह २ लाख ५१ हजार रुपयांच्या बक्षिसावर समाधान मानावे लागले.

Solapur News : कोणी पाणी देतं का पाणी ; 872 कोटी रुपये खर्च करुनही नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण

मनसे नेते राजू उंबरकर यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या या स्पर्धेचा प्रारंभ १० एप्रिल रोजी आमदार संजय देरकर आणि राजू उंबरकर यांच्या हस्ते करण्यात आला होता. १८ एप्रिल रोजी झालेल्या बक्षीस वितरण सोहळ्याला राजू उंबरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या स्पर्धेचे मुख्य आकर्षण ठरलेले ‘विजेत्या संघ मालकाला दुचाकी मोटारसायकल’ हे बक्षीस देताना उपस्थितांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. वणी परिसरातील क्रिकेट प्रेमींनी या रात्रीच्या सामन्यांचा आनंद घेण्यासाठी मैदानावर मोठी गर्दी केली होती.

या सोहळ्याला वणी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सचिन गाडे, उप मुख्याधिकारी जयंत सोनटक्के, प्रसिद्ध स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ.महेंद्र लोढा, शिवसेनेचे अविनाश भुजबळराव, मनसे वाहतूक सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष इरशाद खान, मनसे शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश पेचे,तालुकाध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार, विनोद कुचनकर,तालुका उपाध्यक्ष राकेश शंकावार, व्यापारी आघाडीचे शहराध्यक्ष राकेश वैद्य, सरपंच शुभम भोयर, गोविंदराव थेरे, परशुराम खंडाळकर, दिलीप मस्के, विलन बोदाडकर, संजय गौरकर, जितेंद्र शिरभाते, अविनाश पाटील, लक्की सोमकुवर, मयूर घाटोळे,अमोल मसेवार, अनिल टोंगे सर, प्रवीण कळसकर, आशिष ठावरी आणि लोकेश लडके, यांची विशेष उपस्थिती होती. स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी संयोजक समितीचे शैलेश ढोके, नदीम शेख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले. वणी शहरातील तरुणाईला खेळाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणाऱ्या या आयोजनाचे संपूर्ण तालुक्यात कौतुक होत आहे.

Solapur News : करवाढीशिवाय १४०० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता; सभागृहात एकमत, शासनाकडे प्रस्ताव होणार दाखल

या स्पर्धेत खेळाडूंनी अटीतटीची झुंज दिली. यात आपल्या बॅटने धावांचा पाऊस पाडणारा शोएब खान ‘बेस्ट बॅट्समन’ ठरला, तर अचूक गोलंदाजीच्या जोरावर अथर्व याने ‘बेस्ट बॉलर’चा बहुमान पटकावला. संपूर्ण स्पर्धेत अष्टपैलू कामगिरी करणाऱ्या रवी राजुरकर याला अत्यंत मानाचा ‘मॅन ऑफ द सिरीज’ हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

Web Title: Zihu 11 wins wani premium league mns cup 2026 cricket tournament

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 07:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM