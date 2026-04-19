कारचा AC फुल असतानाही मिळवा जास्त मायलेज! ‘या’ टिप्स ठरतील फायदेशीर

उन्हात उभी असलेली कार आतून खूप गरम होते. कार सुरू केल्यावर लगेच AC चालू करू नका. आधी सर्व काच खाली करून 1-2 मिनिटे कार चालवा, त्यामुळे आतली गरम हवा बाहेर निघून जाईल. त्यानंतर काच बंद करून AC सुरू करा. यामुळे केबिन लवकर थंड होतो.
चीनमध्ये तयार होणारी कार चीनच्याच कंपनीला टक्कर देणार! 751 किमीची रेंज आणि बरंच काही
AC सुरू केल्यानंतर काही वेळाने रीसर्क्युलेशन मोड ऑन करा. यामुळे बाहेरील गरम हवा आत येत नाही आणि कारमधील थंड हवा फिरत राहते. त्यामुळे कंप्रेसरवरील ताण कमी होतो आणि मायलेज सुधारते.
नेहमी कार सावलीत पार्क करण्याचा प्रयत्न करा. जर उन्हात पार्क करावी लागली तर काच थोडीशी (अर्धा सेंटीमीटर) उघडी ठेवा, ज्यामुळे हवा खेळती राहते. तसेच डॅशबोर्डवर सनशेड वापरल्यास कारचे आतले तापमान कमी राहते.
Vinfast vs Kia: कोणती इलेक्ट्रिक MPV तुमच्यासाठी बेस्ट? एका क्लिकवर जाणून घ्या फरक
जर AC फिल्टर घाण असेल तर कूलिंग कमी होते आणि इंजिनवर जास्त भार येतो. त्यामुळे प्रत्येक सर्विसवेळी किंवा महिन्यातून एकदा फिल्टर तपासा. स्वच्छ फिल्टरमुळे हवा व्यवस्थित फिरते आणि इंधनाची बचत होते.
शहरात कमी वेगात काच उघडून चालवू शकता, पण हायवेवर वेग जास्त असल्यास काच उघडी ठेवणं नुकसानदायक ठरू शकतं. वेगात हवा प्रतिकार वाढतो आणि मायलेज कमी होते. त्यामुळे हायवेवर काच बंद ठेवून AC वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते.