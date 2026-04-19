Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

कारचा AC फुल असतानाही मिळवा जास्त मायलेज! ‘या’ टिप्स ठरतील फायदेशीर

कारमधील AC चा जास्त वापर केल्याने कारच्या मायलेजवर जास्त परिणाम होतो ज्यामुळे अनेक जण AC चा वापर टाळत असतात. मात्र, काही सोप्या ट्रिक्स वापरून तुम्ही सहज AC वापरून कारचा मायलेज उत्तम ठेवू शकता.

Updated On: Apr 19, 2026 | 08:13 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • कारचा एसी वापरल्याने कमी होऊ शकतो मायलेज
  • मात्र, सोप्या ट्रिक्स वापरून कारचा मायलेज तुम्ही चांगला ठेवू शकता
  • जाणून घ्या सोप्या ट्रिक्स
उन्हाळ्यात कारमध्ये बसणं म्हणजे जणू कुठल्या तरी भट्टीत बसल्यासारखं वाटतं. अशा वेळी AC वापरणं गरजेचं होतं, पण त्याचबरोबर कारचा मायलेज कमी होईल अशी भीतीही असते. मात्र, काही स्मार्ट टिप्स वापरल्या तर कार एसी वापरल्याने मायलेजवरही फारसा परिणाम होणार नाही.

गरम हवा आधी बाहेर काढा

उन्हात उभी असलेली कार आतून खूप गरम होते. कार सुरू केल्यावर लगेच AC चालू करू नका. आधी सर्व काच खाली करून 1-2 मिनिटे कार चालवा, त्यामुळे आतली गरम हवा बाहेर निघून जाईल. त्यानंतर काच बंद करून AC सुरू करा. यामुळे केबिन लवकर थंड होतो.

चीनमध्ये तयार होणारी कार चीनच्याच कंपनीला टक्कर देणार! 751 किमीची रेंज आणि बरंच काही

रीसर्क्युलेशन मोड वापरा

AC सुरू केल्यानंतर काही वेळाने रीसर्क्युलेशन मोड ऑन करा. यामुळे बाहेरील गरम हवा आत येत नाही आणि कारमधील थंड हवा फिरत राहते. त्यामुळे कंप्रेसरवरील ताण कमी होतो आणि मायलेज सुधारते.

व्हेंटिलेशन आणि पार्किंगकडे लक्ष द्या

नेहमी कार सावलीत पार्क करण्याचा प्रयत्न करा. जर उन्हात पार्क करावी लागली तर काच थोडीशी (अर्धा सेंटीमीटर) उघडी ठेवा, ज्यामुळे हवा खेळती राहते. तसेच डॅशबोर्डवर सनशेड वापरल्यास कारचे आतले तापमान कमी राहते.

Vinfast vs Kia: कोणती इलेक्ट्रिक MPV तुमच्यासाठी बेस्ट? एका क्लिकवर जाणून घ्या फरक

AC फिल्टर स्वच्छ ठेवा

जर AC फिल्टर घाण असेल तर कूलिंग कमी होते आणि इंजिनवर जास्त भार येतो. त्यामुळे प्रत्येक सर्विसवेळी किंवा महिन्यातून एकदा फिल्टर तपासा. स्वच्छ फिल्टरमुळे हवा व्यवस्थित फिरते आणि इंधनाची बचत होते.

योग्य वेळी काच बंद करा

शहरात कमी वेगात काच उघडून चालवू शकता, पण हायवेवर वेग जास्त असल्यास काच उघडी ठेवणं नुकसानदायक ठरू शकतं. वेगात हवा प्रतिकार वाढतो आणि मायलेज कमी होते. त्यामुळे हायवेवर काच बंद ठेवून AC वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते.

Web Title: Car ac usage tips to improve mileage in summer season

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 08:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस
1

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत
2

Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM
Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

May 13, 2026 | 09:30 PM
Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM