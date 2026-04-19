IPL 2026 मध्ये काळी जादू! लिंबावर मारली फुंकर अन् शिवम दुबे आऊट, Video Viral

खरं तर ही गोष्ट अशी आहे की, काळी जादू ऐकताच सर्वांना भीती वाटते. मात्र आता हा व्हिडिओ पाहताना सर्वच मजेशीर वाटत आहे. पण मराठीतील म्हणीनुसार, ‘कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला’ असा काहीसा प्रकार घडला आहे. शिवम दुबे हा मॅचविनर म्हणून ओळखला जातो. मात्र त्याला आऊट करण्यासाठीच ही काळी जादू वापरण्यात आली असं आता सोशल मीडियावर म्हटलं जातंय. नक्की काय आहे यामागील तथ्य, जाणून घ्या.
CSK Vs SRH Live: ऋतुराज गायकवाडचा मोठा निर्णय; एसआरएच विरुद्ध टॉस जिंकत…
मैदानात काय घडले?
Black magic live 😭 pic.twitter.com/rzJYd6kjti — Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 19, 2026
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, सनरायझर्सचा एक चाहता हातात लिंबू घेऊन उभा असलेला दिसतो. सनरायझर्सचा गोलंदाज शकिब हुसेन धाव घेण्यासाठी धावू लागताच, त्या चाहत्याने लिंबामध्ये फुंकर मारली आणि काहीतरी पुटपुटला. शकिबने गोलंदाजी करताच, शिवम दुबे Clean Bold झाला. त्रिफळाचीत झाल्यानंतर त्या चाहत्याचा आनंद गगनात मावेना. या घटनेनंतर, सोशल मीडिया वापरकर्ते याला आयपीएल सामन्यातील काळी जादू म्हणत आहेत.
या चाहत्याचा व्हिडिओ आता तुफान व्हायरल होत आहे. कारण शिवम दुबे जर मैदानावर राहिला असता तर चेन्नईचा संघ नक्कीच जिंकला असता. मॅच रंजक वळणावर असतानाच अचानक शिवम दुबेची विकेट गेली आणि अगदी त्यावेळी शिवमलाही आपली विकेट गेल्याचं दुःख झाल्याचं दिसून आलं होतं.
CSK Vs SRH Pitch Report: स्पिनर्सची जादू चालणार की फलंदाजांची…; कसे आहे आजचे पीच? वाचा सविस्तर…
केवळ १० धावांनी पराभूत
सनरायझर्सने सामना १० धावांनी जिंकला. चेन्नई सुपर किंग्स सनरायझर्सकडून १० धावांनी पराभूत झाला. १९५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना शिवम दुबे हा सीएसकेची शेवटची आशा होता, पण त्याच्या बाद होण्याने पाच वेळच्या चॅम्पियन संघाचा पराभव निश्चित झाला. सीएसकेकडून मॅथ्यू शॉर्टने सर्वाधिक ३४ धावा आणि आयुष म्हात्रेने ३० धावा केल्या. सरफराज खाननेही २५ धावा केल्या, तर शिवम दुबेने २१ धावांचे योगदान दिले, ज्यामुळे संघाची धावसंख्या २० षटकांत ८ गडी गमावून १८४ झाली.
सीएसकेच्या आधी, सनरायझर्सने जोरदार फलंदाजीचे प्रदर्शन केले. सलामीवीर अभिषेक शर्माने २२ चेंडूंमध्ये ५९ धावा करून स्फोटक सुरुवात करून दिली. याशिवाय, हेनरिक क्लासेननेही ५९ धावा केल्या, ज्यामुळे सनरायझर्सने निर्धारित २० षटकांत १९४ धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले.