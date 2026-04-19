  Black Magic In Ipl 2026 Video Viral Shivam Dube Dismissed After Blowing Into Lemon Funny Incident

IPL 2026 मध्ये काळी जादू! लिंबावर मारली फुंकर अन् शिवम दुबे आऊट, Video Viral

IPL 2026 च्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सला सनरायझर्स हैदराबादकडून दारुण पराभव पत्करावा लागला. या सामन्यादरम्यान स्टेडियममध्ये एक अशी घटना घडली, जी सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 08:12 PM
शिवम दुबेच्या खेळावर काळी जादू (फोटो सौजन्य - X.com)

  • कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला! ब्लॅक मॅजिकचा व्हिडिओ व्हायरल 
  • लिंबावर मारली फुंकर आणि शिवम दुबे आऊट 
  • व्हिडिओ झाला व्हायरल, काय आहे तथ्य 
जेव्हा क्रिकेट चाहते सामना पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये येतात, तेव्हा ते कॅमेऱ्याच्या नजरेत येण्याचा प्रयत्न करतात. हे करण्यासाठी, ते लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शक्य तितक्या विचित्र गोष्टी करतात. सोशल मीडियाच्या या युगात, चाहते सामन्यांदरम्यान अशा विचित्र कृती करतात ज्या व्हायरल होतात. अशीच एक घटना आयपीएल २०२६ च्या २७ व्या सामन्यात घडली, जेव्हा शिवम दुबे सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध कठीण परिस्थितीत फलंदाजी करत होता. हा व्हिडिओ आता वेगाने व्हायरल होताना दिसून येत आहे. 

खरं तर ही गोष्ट अशी आहे की, काळी जादू ऐकताच सर्वांना भीती वाटते. मात्र आता हा व्हिडिओ पाहताना सर्वच मजेशीर वाटत आहे. पण मराठीतील म्हणीनुसार, ‘कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला’ असा काहीसा प्रकार घडला आहे. शिवम दुबे हा मॅचविनर म्हणून ओळखला जातो. मात्र त्याला आऊट करण्यासाठीच ही काळी जादू वापरण्यात आली असं आता सोशल मीडियावर म्हटलं जातंय. नक्की काय आहे यामागील तथ्य, जाणून घ्या. 

मैदानात काय घडले?

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, सनरायझर्सचा एक चाहता हातात लिंबू घेऊन उभा असलेला दिसतो. सनरायझर्सचा गोलंदाज शकिब हुसेन धाव घेण्यासाठी धावू लागताच, त्या चाहत्याने लिंबामध्ये फुंकर मारली आणि काहीतरी पुटपुटला. शकिबने गोलंदाजी करताच, शिवम दुबे Clean Bold झाला. त्रिफळाचीत झाल्यानंतर त्या चाहत्याचा आनंद गगनात मावेना. या घटनेनंतर, सोशल मीडिया वापरकर्ते याला आयपीएल सामन्यातील काळी जादू म्हणत आहेत.

या चाहत्याचा व्हिडिओ आता तुफान व्हायरल होत आहे. कारण शिवम दुबे जर मैदानावर राहिला असता तर चेन्नईचा संघ नक्कीच जिंकला असता. मॅच रंजक वळणावर असतानाच अचानक शिवम दुबेची विकेट गेली आणि अगदी त्यावेळी शिवमलाही आपली विकेट गेल्याचं दुःख झाल्याचं दिसून आलं होतं. 

केवळ १० धावांनी पराभूत 

सनरायझर्सने सामना १० धावांनी जिंकला. चेन्नई सुपर किंग्स सनरायझर्सकडून १० धावांनी पराभूत झाला. १९५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना शिवम दुबे हा सीएसकेची शेवटची आशा होता, पण त्याच्या बाद होण्याने पाच वेळच्या चॅम्पियन संघाचा पराभव निश्चित झाला. सीएसकेकडून मॅथ्यू शॉर्टने सर्वाधिक ३४ धावा आणि आयुष म्हात्रेने ३० धावा केल्या. सरफराज खाननेही २५ धावा केल्या, तर शिवम दुबेने २१ धावांचे योगदान दिले, ज्यामुळे संघाची धावसंख्या २० षटकांत ८ गडी गमावून १८४ झाली.

सीएसकेच्या आधी, सनरायझर्सने जोरदार फलंदाजीचे प्रदर्शन केले. सलामीवीर अभिषेक शर्माने २२ चेंडूंमध्ये ५९ धावा करून स्फोटक सुरुवात करून दिली. याशिवाय, हेनरिक क्लासेननेही ५९ धावा केल्या, ज्यामुळे सनरायझर्सने निर्धारित २० षटकांत १९४ धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले.

Published On: Apr 19, 2026 | 08:12 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

