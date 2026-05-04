  • Actor Amar Jadhav Will Be Seen In A New Role In The Series Anandi

प्रशांत दाजी पुन्हा येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला; अभिनेता अमर जाधव आनंदी मालिकेतून दिसणार नव्या भुमिकेत

येड लागलं प्रेमाचं मालिकेतील खलनायकाची भुमिका साकारणारा अभिनेता अमर जाधव आता आनंदी मालिकेतून एका नव्या भुमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 01:53 PM
anandi marathi serial

फोटो सौजन्य : गुगल

‘येड लागलं प्रेमाचं’ फेम अभिनेता अमर जाधव आता पुन्हा एकदा स्टार प्रवाह वाहिनीवरील ‘आनंदी’ मालिकेत महत्त्वपूर्ण भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. याड लागलं प्रेमाचं मालिकेत प्रशांत दाजी ही नकारात्मक व्यक्तिरेखा त्याने साकारली होती. मंजिरीच्या मेहुणा म्हणून आलेला हा प्रशांत दाजी एकेकाळी जयच्या मदतीने मंजिरीवला संपवायला निघाला होता. पण त्याचा हा डाव हाणून पाडला. सध्या याड लागलं प्रेमाचं मालिकेतील अनेक कलाकारांनी एक्झिट घेतली.

अमरला याआधी विविध भूमिकांमधून प्रेक्षकांनी पाहिले आहे. ‘कारण गुन्ह्याला माफी नाही’ या मालिकेतील कावेबाज-खलनायकी ‘गौरव सारडा’ आणि ‘आप्पी आमची कलेक्टर’मधील साधा-भोळा ‘अनिल सर’ या त्यांच्या भूमिका विशेष गाजल्या. ‘येड लागलं प्रेमाचं’मधील ‘प्रशांत दाजी’ या भूमिकेवर प्रेक्षकांनी अक्षरशः प्रेमाचा वर्षाव केला. याशिवाय ‘धर्मवीर 2’ या चित्रपटातही त्यांनी भूमिका साकारली असून, दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या ‘राकेश मारिया’ या आगामी हिंदी चित्रपटातही ते झळकणार आहेत.

‘आनंदी’ मालिकेतील ‘अभय’ या आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना अमर म्हणाला की , “सोल प्रोडक्शन आणि स्टार प्रवाहसोबत पुन्हा काम करताना मला खूप आनंद आणि उत्साह वाटतो आहे. ‘अभय’ ही भूमिका प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल अशी आशा आहे. अभय हा अत्यंत आज्ञाधारक, गुणी आणि कुटुंबवत्सल मुलगा आहे. तो ‘Work is Worship’ या तत्वावर विश्वास ठेवतो. मात्र, त्याच्या याच स्वभावामुळे त्याच्या आयुष्यात अनेक अनपेक्षित घटना घडतात, ज्यामुळे कथेला वेगळी वळणं मिळतात.”ज्या बघायला प्रेक्षकांना नक्की मजा येईल, असं त्याने सांगितलं.

स्टार प्रवाहवरील अनेक मालिकांना प्रेक्षकांची पसंती मिळत आहे. ठरलं तर मग, घरोघरी मातीच्या चुली आणि आता नव्याने सुरु झालेली आनंदी मालिकेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. आनंदी मालिकेतील अमरची ही भुमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल का हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.

