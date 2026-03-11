Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला

अभिनेत्री हंसिका मोटवानी आणि सोहेल कथूरिया यांनी दोघांचा घटस्फोट झाला असून या दोघांचे लग्न अवघ्या चार वर्षातच तुटले आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 04:17 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

प्रसिद्ध अभिनेत्री हंसिका मोटवानीबद्दल मोठी बातमी समोर येत आहे. तिने तिचा पती सोहेल कथुरियाशी घटस्फोट घेतला आहे. त्यांच्या वैवाहिक जीवनात दुरावा निर्माण झाल्याच्या अफवा बऱ्याच काळापासून पसरत होत्या. आता, सत्याला पुष्टी मिळाली आहे. मुंबईतील वांद्रे न्यायालयाने हंसिका आणि सोहेलचा घटस्फोट अंतिम केला आहे. अभिनेत्रीचे लग्न अवघ्या चार वर्षातच तुटले आहे.

४ डिसेंबर २०२२ रोजी हंसिकाने उद्योगपती सोहेल कथुरियाशी मोठ्या धुमधडाक्यात लग्न केले. पण काही महिन्यांतच त्यांच्या वैवाहिक जीवनात वाद निर्माण झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. सोहेलचे हंसिकासोबतचे हे दुसरे लग्न होते. त्याचे पहिले लग्न हंसिकाची जवळची मैत्रीण रिंकी बजाजशी होते. सोहेलचे दोन्हीही नाते टिकले नाही. सोहेल आणि हंसिकाचे लग्न तुटल्याने अभिनेत्रीच्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे.

वृत्तानुसार, घटस्फोटादरम्यान हंसिकाने तिच्या स्त्रीधन किंवा पोटगीसाठी कोणताही दावा दाखल केला नाही. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान, मोटवानीचे वकील अदनान शेख यांनी सांगितले की लग्नानंतर हे जोडपे काही काळ एकत्र राहिले. पण त्यांना हळूहळू लक्षात आले की त्यांच्या स्वभावात, विचारात आणि जीवनशैलीत लक्षणीय फरक आहेत. यामुळे त्यांच्यात संघर्ष होऊ लागला. ते दररोज क्षुल्लक गोष्टींवरून भांडत असत आणि एकाच छताखाली राहणे त्यांच्यासाठी अधिकाधिक कठीण होत गेले. म्हणून, त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.

कुटुंब, नातेवाईक आणि मित्रांनी लग्न वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु त्यांना यश आले नाही. शेवटी, या जोडप्याने वेगळे होण्याचा आणि लग्न मोडण्याचा निर्णय घेतला. वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, ते २ जुलै २०२४ पासून वेगळे राहत आहेत. त्यांचे नाते बिघडले होते, परंतु त्यांनी या विषयावर चर्चा केली आणि परस्पर घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला.

“अश्लील शब्द वापरणे म्हणजे क्रिएटिव्हिटी नाही…”, सोना मोहापात्रा यांचा संताप, Badshah च्या ‘टिटरी’ गाण्यावर केली टीका

हंसिका ही हिंदी आणि दक्षिण भारतीय उद्योगातील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने बाल कलाकार म्हणून तिच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिने टीव्ही शो “शका लका बूम बूम” आणि “कोई… मिल गया” मध्ये काम केले. हंसिका “देश में निकला होगा चांद”, “क्योंकी सास भी कभी बहू थी”, “सोन परी”, “करिश्मा का करिश्मा” आणि “बिदाई” या मालिकांमध्ये दिसली. हिंदी उद्योगात तिचे स्थान निर्माण केल्यानंतर, हंसिका दक्षिण भारतीय उद्योगात काम करत होती. तिने अनेक प्रमुख दक्षिण भारतीय स्टार्ससोबत काम केले आहे. तिच्या कामाव्यतिरिक्त, हंसिका तिच्या परिवर्तनामुळे देखील चर्चेत आहे.

“मला नात्यांमध्ये आनंद मिळाला नाही…” करीनाशी लग्न केल्यानंतर सैफचे आयुष्य बदलले; अनेक वर्षांनंतर केला खुलासा

Web Title: Actress hansika motwani get divorced ends 4 year marriage with sohael khaturiya

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 04:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मला नात्यांमध्ये आनंद मिळाला नाही…” करीनाशी लग्न केल्यानंतर सैफचे आयुष्य बदलले; अनेक वर्षांनंतर केला खुलासा
1

“मला नात्यांमध्ये आनंद मिळाला नाही…” करीनाशी लग्न केल्यानंतर सैफचे आयुष्य बदलले; अनेक वर्षांनंतर केला खुलासा

“मागील २ वर्ष चांगलं नव्हते…”, गोविंदा-सुनीता आहूजाच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर मुलगी टीनाने सोडलं मौन; म्हणाली…
2

“मागील २ वर्ष चांगलं नव्हते…”, गोविंदा-सुनीता आहूजाच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर मुलगी टीनाने सोडलं मौन; म्हणाली…

हास्याचा जबरदस्त डोस! स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडेची महाराष्ट्र टूर; प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज
3

हास्याचा जबरदस्त डोस! स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडेची महाराष्ट्र टूर; प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज

‘जबरदस्ती धर्मांतर, केले दीर्घकाळ…’, Miss India Earth सायली सुर्वेचा मुस्लिम पतीवर गंभीर आरोप!
4

‘जबरदस्ती धर्मांतर, केले दीर्घकाळ…’, Miss India Earth सायली सुर्वेचा मुस्लिम पतीवर गंभीर आरोप!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PCMC News: स्वीकृत सदस्यांसाठी भाजपमध्ये ‘तारीख पे तारीख’; आमदार समर्थकांच्या स्पर्धेत निष्ठावंतांची कोंडी?

PCMC News: स्वीकृत सदस्यांसाठी भाजपमध्ये ‘तारीख पे तारीख’; आमदार समर्थकांच्या स्पर्धेत निष्ठावंतांची कोंडी?

Mar 11, 2026 | 04:15 PM
‘एनसीईआरटी’ने मागितली जाहीर माफी; आठवीच्या पुस्तकातील धडा वादग्रस्त

‘एनसीईआरटी’ने मागितली जाहीर माफी; आठवीच्या पुस्तकातील धडा वादग्रस्त

Mar 11, 2026 | 04:15 PM
युद्धाचा सर्वसामान्यांना फटका! मावळमध्ये घरगुती गॅससाठी नागरिकांच्या भरऊन्हात लांबच रांगा

युद्धाचा सर्वसामान्यांना फटका! मावळमध्ये घरगुती गॅससाठी नागरिकांच्या भरऊन्हात लांबच रांगा

Mar 11, 2026 | 04:12 PM
केरळमध्ये BJP चा प्रवेश? पंतप्रधान मोदींनी फुंकले रणशिंग; 5 नवीन ट्रेन्स अन्…

केरळमध्ये BJP चा प्रवेश? पंतप्रधान मोदींनी फुंकले रणशिंग; 5 नवीन ट्रेन्स अन्…

Mar 11, 2026 | 04:08 PM
Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला

Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला

Mar 11, 2026 | 04:06 PM
‘सालबर्डी’मध्ये सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी! शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामने

‘सालबर्डी’मध्ये सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी! शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामने

Mar 11, 2026 | 03:59 PM
रेल्वे प्रवाशांच्या जेवणावर गॅस टंचाईचे सावट! स्थानकांवरील स्टॉल्समध्ये आता ‘नो गॅस’; IRCTC ने सुचवला आधुनिक पर्याय

रेल्वे प्रवाशांच्या जेवणावर गॅस टंचाईचे सावट! स्थानकांवरील स्टॉल्समध्ये आता ‘नो गॅस’; IRCTC ने सुचवला आधुनिक पर्याय

Mar 11, 2026 | 03:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM