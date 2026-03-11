Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला

प्रसिद्ध अभिनेत्री हंसिका मोटवानीबद्दल मोठी बातमी समोर येत आहे. तिने तिचा पती सोहेल कथुरियाशी घटस्फोट घेतला आहे. त्यांच्या वैवाहिक जीवनात दुरावा निर्माण झाल्याच्या अफवा बऱ्याच काळापासून पसरत होत्या. आता, सत्याला पुष्टी मिळाली आहे. मुंबईतील वांद्रे न्यायालयाने हंसिका आणि सोहेलचा घटस्फोट अंतिम केला आहे. अभिनेत्रीचे लग्न अवघ्या चार वर्षातच तुटले आहे.
४ डिसेंबर २०२२ रोजी हंसिकाने उद्योगपती सोहेल कथुरियाशी मोठ्या धुमधडाक्यात लग्न केले. पण काही महिन्यांतच त्यांच्या वैवाहिक जीवनात वाद निर्माण झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. सोहेलचे हंसिकासोबतचे हे दुसरे लग्न होते. त्याचे पहिले लग्न हंसिकाची जवळची मैत्रीण रिंकी बजाजशी होते. सोहेलचे दोन्हीही नाते टिकले नाही. सोहेल आणि हंसिकाचे लग्न तुटल्याने अभिनेत्रीच्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे.
वृत्तानुसार, घटस्फोटादरम्यान हंसिकाने तिच्या स्त्रीधन किंवा पोटगीसाठी कोणताही दावा दाखल केला नाही. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान, मोटवानीचे वकील अदनान शेख यांनी सांगितले की लग्नानंतर हे जोडपे काही काळ एकत्र राहिले. पण त्यांना हळूहळू लक्षात आले की त्यांच्या स्वभावात, विचारात आणि जीवनशैलीत लक्षणीय फरक आहेत. यामुळे त्यांच्यात संघर्ष होऊ लागला. ते दररोज क्षुल्लक गोष्टींवरून भांडत असत आणि एकाच छताखाली राहणे त्यांच्यासाठी अधिकाधिक कठीण होत गेले. म्हणून, त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.
कुटुंब, नातेवाईक आणि मित्रांनी लग्न वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु त्यांना यश आले नाही. शेवटी, या जोडप्याने वेगळे होण्याचा आणि लग्न मोडण्याचा निर्णय घेतला. वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, ते २ जुलै २०२४ पासून वेगळे राहत आहेत. त्यांचे नाते बिघडले होते, परंतु त्यांनी या विषयावर चर्चा केली आणि परस्पर घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला.
“अश्लील शब्द वापरणे म्हणजे क्रिएटिव्हिटी नाही…”, सोना मोहापात्रा यांचा संताप, Badshah च्या ‘टिटरी’ गाण्यावर केली टीका
हंसिका ही हिंदी आणि दक्षिण भारतीय उद्योगातील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने बाल कलाकार म्हणून तिच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिने टीव्ही शो “शका लका बूम बूम” आणि “कोई… मिल गया” मध्ये काम केले. हंसिका “देश में निकला होगा चांद”, “क्योंकी सास भी कभी बहू थी”, “सोन परी”, “करिश्मा का करिश्मा” आणि “बिदाई” या मालिकांमध्ये दिसली. हिंदी उद्योगात तिचे स्थान निर्माण केल्यानंतर, हंसिका दक्षिण भारतीय उद्योगात काम करत होती. तिने अनेक प्रमुख दक्षिण भारतीय स्टार्ससोबत काम केले आहे. तिच्या कामाव्यतिरिक्त, हंसिका तिच्या परिवर्तनामुळे देखील चर्चेत आहे.
“मला नात्यांमध्ये आनंद मिळाला नाही…” करीनाशी लग्न केल्यानंतर सैफचे आयुष्य बदलले; अनेक वर्षांनंतर केला खुलासा