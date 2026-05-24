बॉलिवूड हादरवणार अक्षय कुमारचा ‘Samuk’! ऑस्कर विजेते तंत्रज्ञ बनवणार भयानक परग्रही राक्षस; पाहा चित्रपटाची इनसाईड स्टोरी

Akshay Kumar Samuk Movie Announcement : बॉलिवूडचा ‘खिलाडी’ म्हणजेच अक्षय कुमार (Akshay Kumar) नेहमीच रुपेरी पडद्यावर नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी ओळखला जातो. सध्या भारतीय चित्रपटसृष्टीत सस्पेन्स, थ्रिलर आणि मोठ्या बजेटच्या अॅक्शन सिनेमांचा ट्रेंड सुरू असताना, अक्षय कुमार प्रेक्षकांसाठी थेट हॉलिवूडच्या तोडीचा थरार घेऊन येत आहे. अक्षय कुमार लवकरच ‘समूक’ (Samuk) या सायन्स-फिक्शन एलियन हॉरर थ्रिलर चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे यात दाखवला जाणारा एलियन (परग्रही प्राणी) हा आजवरच्या भारतीय सिनेमाच्या इतिहासातील सर्वात भयानक राक्षस ठरणार आहे, ज्याची निर्मिती पूर्णपणे हॉलिवूड तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली जात आहे.
‘समूक’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन कनिष्क वर्मा करत असून, या मेगा-बजेट प्रोजेक्टची निर्मिती अक्षय कुमार, विपुल अमृतलाल शाह आणि आशिष शाह संयुक्तपणे करत आहेत. विशेष बाब म्हणजे, ‘आंखे’, ‘वक्त’ आणि ‘नमस्ते लंडन’ सारखे सुपरहीट चित्रपट देणारी अक्षय कुमार आणि निर्माते विपुल अमृतलाल शाह यांची जोडी तब्बल १२ वर्षांनंतर या चित्रपटाच्या निमित्ताने एकत्र आली आहे. त्यामुळे या चित्रपटाकडून प्रेक्षकांना आणि समीक्षकांना खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बनवला जात असून, याचे बरेचसे चित्रीकरण भारताबाहेर परदेशात होणार असल्याचे समजते.
या चित्रपटाची अॅक्शन केवळ हवेत उड्या मारण्यापुरती मर्यादित नसेल, तर ती अत्यंत वास्तववादी आणि थरारक असणार आहे. ‘मिशन: इम्पॉसिबल – द फायनल रेकनिंग’, ‘वेनम’, ‘नो टाइम टू डाय’ (जेम्स बाँड) आणि ‘स्टार वॉर्स’ यांसारख्या ब्लॉकबस्टर हॉलिवूडपटांमध्ये अॅक्शनचे दिग्दर्शन करणारे प्रख्यात स्टंट समन्वयक ल्यूक टंबर (Luke Tamber) या चित्रपटाचे अॅक्शन डिझाईन करत आहेत. ल्यूक टंबर यांनी अक्षय कुमारचे कौतुक करताना त्याला “भारताचा खराखुरा अॅक्शन हिरो” म्हटले आहे. हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्टंट कौशल्य आणि दमदार लाइव्ह-ॲक्शन यांचे परिपूर्ण मिश्रण असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
#AkshayKumar confirms #SAMUK 👽🔥
India’s first big-scale alien horror thriller with Hollywood-level action & creature design.
Akshay says it's "a totally new genre" for him & Indian cinema 🚀
चित्रपटात केवळ व्हीएफएक्स (VFX) वर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या क्रिएचर इफेक्ट्सवर (Practical Creature Effects) जास्त भर दिला जाणार आहे. यासाठी ऑस्कर-नामांकित प्रसिद्ध इफेक्ट्स आर्टिस्ट ॲलेक गिलीज (Aleक Gillis) यांची निवड करण्यात आली आहे. ॲलेक गिलीज हे हॉलिवूडमधील अनेक एलियन आणि मॉन्स्टर चित्रपटांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी सांगितले की, ‘समूक’मधील एलियन राक्षस हा अत्यंत अद्वितीय, क्रूर आणि धोकादायक असेल. अक्षय कुमारच्या तोडीचा आणि त्याला पडद्यावर तगडे आव्हान देणारा खलनायक तयार करणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे, जेणेकरून प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा येईल.
अक्षय कुमारने स्वतः या चित्रपटाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तो म्हणाला, “सायन्स-फिक्शन एलियन हॉरर हा जॉनर माझ्यासाठी पूर्णपणे नवीन आहे. जेव्हा मला कनिष्कने ही कथा ऐकवली, तेव्हा मी एका क्षणात होकार दिला. ही कथा अत्यंत रंजक आणि खिळवून ठेवणारी आहे.” सध्या अक्षय कुमार त्याच्या ‘वेडिंग टू द जंगल’ आणि इतर चित्रपटांच्या चित्रीकरणात व्यस्त असला, तरी ‘समूक’च्या घोषणेने चाहत्यांची आणि चित्रपट जगताची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे. बॉलिवूडला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणारा हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
Ans: अक्षय कुमारच्या आगामी हॉलिवूड-शैलीतील सायन्स-फिक्शन एलियन हॉरर चित्रपटाचे नाव 'समूक' (Samuk) असे आहे.
Ans: या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कनिष्क वर्मा करत असून, निर्मिती अक्षय कुमार आणि विपुल अमृतलाल शाह संयुक्तपणे करत आहेत.
Ans: 'मिशन इम्पॉसिबल'चे स्टंट डायरेक्टर ल्यूक टंबर आणि ऑस्कर-नामांकित इफेक्ट्स आर्टिस्ट ॲलेक गिलीज या चित्रपटात काम करत आहेत.