Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बॉलिवूड हादरवणार अक्षय कुमारचा ‘Samuk’! ऑस्कर विजेते तंत्रज्ञ बनवणार भयानक परग्रही राक्षस; पाहा चित्रपटाची इनसाईड स्टोरी

Updated On: May 24, 2026 | 02:23 PM IST
सारांश

Akshay Kumar Film Samuk : अक्षय कुमार लवकरच 'समूक' या सायन्स-फिक्शन हॉरर चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात हॉलिवूडचे तंत्रज्ञ असून एक भयानक परग्रही राक्षस दाखवण्यात आला आहे.

akshay kumar upcoming movie samuk sci fi alien horror hollywood technicians

बॉलिवूड हादरवणार अक्षय कुमारचा 'समूक'! ऑस्कर विजेते तंत्रज्ञ बनवणार भयानक परग्रही राक्षस; पाहा चित्रपटाची इनसाईड स्टोरी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हॉलिवूड-शैलीतील पदार्पण
  • हॉलिवूडच्या दिग्गज तंत्रज्ञांची एन्ट्री
  • १२ वर्षांनंतर ऐतिहासिक युती

Akshay Kumar Samuk Movie Announcement : बॉलिवूडचा ‘खिलाडी’ म्हणजेच अक्षय कुमार (Akshay Kumar) नेहमीच रुपेरी पडद्यावर नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी ओळखला जातो. सध्या भारतीय चित्रपटसृष्टीत सस्पेन्स, थ्रिलर आणि मोठ्या बजेटच्या अ‍ॅक्शन सिनेमांचा ट्रेंड सुरू असताना, अक्षय कुमार प्रेक्षकांसाठी थेट हॉलिवूडच्या तोडीचा थरार घेऊन येत आहे. अक्षय कुमार लवकरच ‘समूक’ (Samuk) या सायन्स-फिक्शन एलियन हॉरर थ्रिलर चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे यात दाखवला जाणारा एलियन (परग्रही प्राणी) हा आजवरच्या भारतीय सिनेमाच्या इतिहासातील सर्वात भयानक राक्षस ठरणार आहे, ज्याची निर्मिती पूर्णपणे हॉलिवूड तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली जात आहे.

१२ वर्षांनंतर जुळला ऐतिहासिक योग

‘समूक’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन कनिष्क वर्मा करत असून, या मेगा-बजेट प्रोजेक्टची निर्मिती अक्षय कुमार, विपुल अमृतलाल शाह आणि आशिष शाह संयुक्तपणे करत आहेत. विशेष बाब म्हणजे, ‘आंखे’, ‘वक्त’ आणि ‘नमस्ते लंडन’ सारखे सुपरहीट चित्रपट देणारी अक्षय कुमार आणि निर्माते विपुल अमृतलाल शाह यांची जोडी तब्बल १२ वर्षांनंतर या चित्रपटाच्या निमित्ताने एकत्र आली आहे. त्यामुळे या चित्रपटाकडून प्रेक्षकांना आणि समीक्षकांना खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बनवला जात असून, याचे बरेचसे चित्रीकरण भारताबाहेर परदेशात होणार असल्याचे समजते.

हे देखील वाचा : Aishwarya Rai Cannes look 2026 : अखेर सौंदर्याची राणी रेड कार्पेटवर अवतरलीच; ऐश्वर्या राय बच्चनच्या अदांवर चाहते फिदा

‘मिशन इम्पॉसिबल’ फेम स्टंट डायरेक्टरची एन्ट्री

या चित्रपटाची अ‍ॅक्शन केवळ हवेत उड्या मारण्यापुरती मर्यादित नसेल, तर ती अत्यंत वास्तववादी आणि थरारक असणार आहे. ‘मिशन: इम्पॉसिबल – द फायनल रेकनिंग’, ‘वेनम’, ‘नो टाइम टू डाय’ (जेम्स बाँड) आणि ‘स्टार वॉर्स’ यांसारख्या ब्लॉकबस्टर हॉलिवूडपटांमध्ये अ‍ॅक्शनचे दिग्दर्शन करणारे प्रख्यात स्टंट समन्वयक ल्यूक टंबर (Luke Tamber) या चित्रपटाचे अ‍ॅक्शन डिझाईन करत आहेत. ल्यूक टंबर यांनी अक्षय कुमारचे कौतुक करताना त्याला “भारताचा खराखुरा अ‍ॅक्शन हिरो” म्हटले आहे. हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्टंट कौशल्य आणि दमदार लाइव्ह-ॲक्शन यांचे परिपूर्ण मिश्रण असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

credit – social media and Twitter

ऑस्कर नामांकित आर्टिस्ट बनवणार ‘भयानक एलियन’

चित्रपटात केवळ व्हीएफएक्स (VFX) वर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या क्रिएचर इफेक्ट्सवर (Practical Creature Effects) जास्त भर दिला जाणार आहे. यासाठी ऑस्कर-नामांकित प्रसिद्ध इफेक्ट्स आर्टिस्ट ॲलेक गिलीज (Aleक Gillis) यांची निवड करण्यात आली आहे. ॲलेक गिलीज हे हॉलिवूडमधील अनेक एलियन आणि मॉन्स्टर चित्रपटांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी सांगितले की, ‘समूक’मधील एलियन राक्षस हा अत्यंत अद्वितीय, क्रूर आणि धोकादायक असेल. अक्षय कुमारच्या तोडीचा आणि त्याला पडद्यावर तगडे आव्हान देणारा खलनायक तयार करणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे, जेणेकरून प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा येईल.

हे देखील वाचा : Quetta Blast: पाकिस्तानच्या क्वेट्टा शहरात मोठा बॉम्बस्फोट; आत्मघाती हल्लेखोराने रेल्वे रुळ उडवला, 23 जण ठार, VIDEO

अक्षय कुमारने व्यक्त केली कमालीची उत्सुकता

अक्षय कुमारने स्वतः या चित्रपटाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तो म्हणाला, “सायन्स-फिक्शन एलियन हॉरर हा जॉनर माझ्यासाठी पूर्णपणे नवीन आहे. जेव्हा मला कनिष्कने ही कथा ऐकवली, तेव्हा मी एका क्षणात होकार दिला. ही कथा अत्यंत रंजक आणि खिळवून ठेवणारी आहे.” सध्या अक्षय कुमार त्याच्या ‘वेडिंग टू द जंगल’ आणि इतर चित्रपटांच्या चित्रीकरणात व्यस्त असला, तरी ‘समूक’च्या घोषणेने चाहत्यांची आणि चित्रपट जगताची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे. बॉलिवूडला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणारा हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अक्षय कुमारच्या आगामी सायन्स-फिक्शन चित्रपटाचे नाव काय आहे?

    Ans: अक्षय कुमारच्या आगामी हॉलिवूड-शैलीतील सायन्स-फिक्शन एलियन हॉरर चित्रपटाचे नाव 'समूक' (Samuk) असे आहे.

  • Que: समूक' चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती कोण करत आहे?

    Ans: या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कनिष्क वर्मा करत असून, निर्मिती अक्षय कुमार आणि विपुल अमृतलाल शाह संयुक्तपणे करत आहेत.

  • Que: या चित्रपटात कोणते हॉलिवूड तंत्रज्ञ काम करत आहेत?

    Ans: 'मिशन इम्पॉसिबल'चे स्टंट डायरेक्टर ल्यूक टंबर आणि ऑस्कर-नामांकित इफेक्ट्स आर्टिस्ट ॲलेक गिलीज या चित्रपटात काम करत आहेत.

Web Title: Akshay kumar upcoming movie samuk sci fi alien horror hollywood technicians

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 02:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zee Marathi Serial : कामिनीला कळणार का कमळीचं सत्य? ‘कमळी’ मालिकेत नवं वळण, पाहा प्रोमो
1

Zee Marathi Serial : कामिनीला कळणार का कमळीचं सत्य? ‘कमळी’ मालिकेत नवं वळण, पाहा प्रोमो

750 कलाकार, 2700 VFX शॉट्स! निखिल सिद्धार्थच्या Swayambhu मध्ये दिसणार दृश्यांचा महाविस्फोट; समोर आली खास झलक
2

750 कलाकार, 2700 VFX शॉट्स! निखिल सिद्धार्थच्या Swayambhu मध्ये दिसणार दृश्यांचा महाविस्फोट; समोर आली खास झलक

Prabhas Movies: 2027 मध्ये मोठ्या सिनेमाई पर्वासाठी प्रभास सज्ज, ‘फौजी’ आणि ‘स्पिरिट’च्या तगड्या वर्क शेड्यूलचा खुलासा
3

Prabhas Movies: 2027 मध्ये मोठ्या सिनेमाई पर्वासाठी प्रभास सज्ज, ‘फौजी’ आणि ‘स्पिरिट’च्या तगड्या वर्क शेड्यूलचा खुलासा

Tharala Tar Mag Marathi Serial : 25 सेकंदाच्या प्रोमोसाठी तारेवरची कसरत; मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला BTS व्हिडीओ
4

Tharala Tar Mag Marathi Serial : 25 सेकंदाच्या प्रोमोसाठी तारेवरची कसरत; मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला BTS व्हिडीओ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बॉलिवूड हादरवणार अक्षय कुमारचा ‘Samuk’! ऑस्कर विजेते तंत्रज्ञ बनवणार भयानक परग्रही राक्षस; पाहा चित्रपटाची इनसाईड स्टोरी

बॉलिवूड हादरवणार अक्षय कुमारचा ‘Samuk’! ऑस्कर विजेते तंत्रज्ञ बनवणार भयानक परग्रही राक्षस; पाहा चित्रपटाची इनसाईड स्टोरी

May 24, 2026 | 02:23 PM
How to Get Job in Microsoft: मायक्रोसॉफ्टमध्ये नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न आहे का? मग ‘या’ कौशल्यांवर मिळवा पकड

How to Get Job in Microsoft: मायक्रोसॉफ्टमध्ये नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न आहे का? मग ‘या’ कौशल्यांवर मिळवा पकड

May 24, 2026 | 02:06 PM
Cockroach Janta Party वर सरकारचा आणखी एक ॲक्शन? एक्सनंतर वेबसाईटही बंद

Cockroach Janta Party वर सरकारचा आणखी एक ॲक्शन? एक्सनंतर वेबसाईटही बंद

May 24, 2026 | 02:03 PM
सांगताय काय? Gold 3 लाखांवर तर Silver 5 लाखांच्या पार; रॉबर्ट कियोसाकींच्या भविष्यवाणीने वाढवलं टेन्शन

सांगताय काय? Gold 3 लाखांवर तर Silver 5 लाखांच्या पार; रॉबर्ट कियोसाकींच्या भविष्यवाणीने वाढवलं टेन्शन

May 24, 2026 | 01:56 PM
IPL 2026: ‘शाब्बास अर्जुन!’ मुलाच्या शानदार पदार्पणानंतर सचिन तेंडुलकर भावुक; पोस्ट करत म्हणाला…

IPL 2026: ‘शाब्बास अर्जुन!’ मुलाच्या शानदार पदार्पणानंतर सचिन तेंडुलकर भावुक; पोस्ट करत म्हणाला…

May 24, 2026 | 01:51 PM
बीट्स ऑन अन् जग ऑफ! दमदार बॅटरी लाईफसह नव्या Oppo ईयरबड्सची भारतात एंट्री… असे आहेत फीचर्स

बीट्स ऑन अन् जग ऑफ! दमदार बॅटरी लाईफसह नव्या Oppo ईयरबड्सची भारतात एंट्री… असे आहेत फीचर्स

May 24, 2026 | 01:46 PM
Love Jihad : हिंदू मुलगा बनून 23 वर्षीय दलित मुलीला जाळ्यात अडकवलं, प्राण्यांच्या रक्ताने घातली आंघोळ; धर्मपरिवर्तन केलं अन्…

Love Jihad : हिंदू मुलगा बनून 23 वर्षीय दलित मुलीला जाळ्यात अडकवलं, प्राण्यांच्या रक्ताने घातली आंघोळ; धर्मपरिवर्तन केलं अन्…

May 24, 2026 | 01:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM