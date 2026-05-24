Quetta Blast: पाकिस्तानच्या क्वेट्टा शहरात मोठा बॉम्बस्फोट; आत्मघाती हल्लेखोराने रेल्वे रुळ उडवला, 23 जण ठार, VIDEO

Updated On: May 24, 2026 | 12:21 PM IST
सारांश

Quetta Railway Track Blast : पाकिस्तानमधील क्वेट्टा येथे रेल्वे रुळाजवळ झालेल्या भीषण स्फोटात २३ जणांचा मृत्यू झाला असून ४७ जण जखमी झाले आहेत. स्फोटानंतर रुग्णालयात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे.

पाकिस्तानच्या क्वेट्टा शहरात मोठा बॉम्बस्फोट; आत्मघाती हल्लेखोराने रेल्वे रुळ उडवला, २३ जण ठार, अनेक जखमी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • भीषण आत्मघाती हल्ला
  • ट्रेनचे डबे उलटले
  • रुग्णालयात आणीबाणी

Quetta Railway Track Blast 2026 : शेजारील देश पाकिस्तानातून पुन्हा एकदा एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरकाप उडवणारी बातमी समोर आली आहे. पाकिस्तानच्या अशांत मानल्या जाणाऱ्या बलुचिस्तान प्रांताची राजधानी क्वेट्टा (Quetta) येथे एका भीषण आत्मघाती बॉम्बस्फोटाने रेल्वे रुळ उडवून देण्यात आला आहे. या भीषण घातपातामध्ये आतापर्यंत किमान २३ निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला असून ५० हून अधिक जण गंभीररित्या होरपळले आणि जखमी झाले आहेत. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्याचा आवाज अनेक किलोमीटर दूरपर्यंत ऐकू गेला, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

शटल ट्रेनला बनवले लक्ष्य; इंजिनसह डबे उलटले

रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, क्वेट्टा कॅन्टहून सुटलेल्या एका स्थानिक शटल ट्रेनला चमन गेटजवळ पोहोचताच लक्ष्य करण्यात आले. हल्लेखोराने रेल्वे रुळाच्या अगदी जवळ स्वतःला उडवून दिले. हा स्फोट इतका भयानक होता की चालत्या ट्रेनचे इंजिन आणि त्यामागील तीन डबे थेट रुळावरून खाली घसरले. यातील दोन डबे तर पूर्णपणे उलटले, ज्यामध्ये प्रवासी अडकून पडले. रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला असलेल्या पार्किंगमधील १० हून अधिक वाहनांचेही या स्फोटात मोठे नुकसान झाले असून, आजूबाजूच्या इमारतींच्या खिडक्यांच्या काचा फुटून हवेत उडाल्या.

घटनास्थळी धाव आणि वैद्यकीय आणीबाणी घोषित

बलुचिस्तान सरकारचे प्रवक्ते आणि वरिष्ठ अधिकारी बाबर युसुफझाई यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, लष्कर आणि आपत्कालीन बचाव पथके (Rescue Teams) तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. संपूर्ण परिसराला सुरक्षा दलांनी वेढा घातला असून नाकेबंदी करण्यात आली आहे. जखमींना तात्काळ बाहेर काढून जवळच्या लष्करी आणि नागरी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याने मृतकांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून शहरातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे.

credit – social media and Twitter

बलुचिस्तानमधील फुटीरतावादी कारवायांचा संशय

या अत्यंत क्रूर आणि भ्याड हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही दहशतवादी किंवा फुटीरतावादी संघटनेने स्वीकारलेली नाही. मात्र, बलुचिस्तान हा प्रांत बऱ्याच काळापासून फुटीरतावादी हिंसाचाराचे केंद्र राहिला आहे. येथे अनेक स्थानिक बलुच संघटना पाकिस्तानी सरकार आणि सैन्याविरोधात गनिमी कावा करत आहेत आणि बलुचिस्तानला स्वतंत्र देश घोषित करण्याची मागणी करत आहेत. यापूर्वीही या भागात पाकिस्तानी रेल्वे आणि सुरक्षारक्षकांना सातत्याने लक्ष्य केले गेले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून पेशावरला जाणारी ‘जाफर एक्सप्रेस’ क्वेट्टा रेल्वे स्टेशनवरच रोखून धरण्यात आली आहे.

credit – social media and Twitter

पाकिस्तानी रेल्वेमंत्र्यांकडून हल्ल्याचा तीव्र निषेध

पाकिस्तानचे रेल्वेमंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी यांनी या आत्मघाती हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. हा हल्ला म्हणजे दहशतवाद्यांचा भ्याडपणा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या रक्ताळलेल्या घटनांमुळे दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचा पाकिस्तानचा निर्धार कधीही कमकुवत होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. अडकलेल्या प्रवाशांच्या मदतीसाठी आणि रेल्वे मार्ग मोकळा करण्यासाठी तातडीने मदत ट्रेन (Relief Train) आणि क्रेन घटनास्थळी रवाना करण्यात आल्या आहेत. रेल्वेमंत्र्यांनी या घटनेचा सविस्तर अहवाल मागवला असून, भीषण हल्ल्यानंतरही पाकिस्तान रेल्वेचे कामकाज थांबणार नाही आणि वाहतूक लवकरच पूर्ववत केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानातील क्वेट्टा येथे झालेला बॉम्बस्फोट नेमका कुठे झाला?

    Ans: हा भीषण आत्मघाती बॉम्बस्फोट पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील क्वेट्टा शहरात, चमन गेटजवळील रेल्वे रुळावर झाला.

  • Que: क्वेट्टा रेल्वे स्फोटात किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: प्राथमिक माहितीनुसार या आत्मघाती हल्ल्यात २३ जणांचा मृत्यू झाला असून ५० हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.

  • Que: स्फोटानंतर रेल्वे वाहतुकीवर काय परिणाम झाला?

    Ans: स्फोटामुळे शटल ट्रेनचे ३ डबे घसरले असून, सुरक्षेचा उपाय म्हणून पेशावरला जाणारी जाफर एक्सप्रेस क्वेट्टा स्टेशनवर थांबवण्यात आली आहे.

