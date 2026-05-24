Aishwarya Rai Cannes look 2026 : अखेर सौंदर्याची राणी रेड कार्पेटवर अवतरलीच; ऐश्वर्या राय बच्चनच्या अदांवर चाहते फिदा

लोरियल पॅरिसची ग्लोबलची – ब्रँड अम्बेसेडर म्हणून ऐश्वर्याची कान्सच्या रेड कार्पेटवर कायमच उपस्थिती असते. त्यामुळे यंदाही या अभिनेत्रीचे चाहते कान्समधील तिच्या उपस्थितीची वाट पाहत होते. गेल्या 20 वर्षांपेक्षाही जास्त म्हणजेच 2004 पासून ऐश्वर्या राय लोरिअलची ब्रँड अम्बेसेडर आहे. आतापर्यंतत भारतात लोरिअलला ओळख मिळाली. त्यामुळे कान्स आणि ऐश्वर्या राय हे नातं गेल्या 20 वर्षांपासूनचं आहे.
‘कान्स महोत्सवाच्या शेवट्या दिवशी ऐश्वर्या रायने डिझायनर चेनी चान कूचर यांनी डिझाइन केलेला कस्टमाईज व्हाईट सूट परिधान केला होता. त्यावर सिल्व्हर रंगाच्या डिझाइन असलेले फर आणि फेदर केप स्टाईल केले होते. या केपने ऐश्वर्याच्या लूकला अधिक रेड कार्पेट टच दिला होता. फॉर्मल जॅकेट आणि त्याला असणारी सिल्व्हर डिटेलिंग एलिगंट लूक देत होती. त्यासह फॉर्मल पँटवरदेखील अशाप्रकारे सिल्व्हर वर्क करण्यात आले होते. तिच्या कपड्यांबरोबरच चर्चा झाली ती तिच्या डोळ्यांच्या मेकअपची. स्मोकी आय केल्याने तिचा लुक आणखीच सगळ्याचं लक्ष वेधून घेत होता. डीपनेक असलेल्या या ड्रेसमध्ये ऐश्वर्याचे सौंदर्य अधिक उठून दिसत होतं.
कान्स फेस्टिव्हल सुरु झालं त्यावेळी ऐश्वर्या रायला सुरुवातीला डावलण्यात आल्याचा आरोप तिच्या चाहत्यांनी केला. लोरिअल ब्रँडकडून एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला होता. या व्हिडीओमध्ये मार्जेटीन हॉटेलच्या छतावर ब्रँडशी संबंधीत सर्व -जगभरातील महिलांचे बॅनर लावण्यात आले. यामध्ये आलिया भट्टचा देखील फोटो होता. पण ऐश्वर्या राय कुठेही दिसली नाही.ब्रँडच्या या निर्णयावर चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला . गेल्या 20 वर्षांपेक्षाही जास्त म्हणजेच 2004 पासून ऐश्वर्या राय लोरिअलची ब्रँड अम्बेसेडर आहे. आतापर्यंतत भारतात लोरिअलला ओळख मिळाली ती केवळ तिच्यामुळे आणि आता या Cannes फेस्टिव्हलला सगळ्या अभिनेत्रीबरोबर तिचा फोटो का नाही असा सवाल करत चाहत्यांनी नाराजी व्य़क्त केली होती.
