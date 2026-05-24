Aishwarya Rai Cannes look 2026 : अखेर सौंदर्याची राणी रेड कार्पेटवर अवतरलीच; ऐश्वर्या राय बच्चनच्या अदांवर चाहते फिदा

Updated On: May 24, 2026 | 01:48 PM IST
सारांश

Aishwarya Rai Cannes look 2026 : जागतिक पातळीवरचा सर्वात प्रतिष्ठीत मानलेला फेस्टिव्हल म्हणजे कान्स. कान्स फेस्टिव्हल आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांच एक समीकरण आहे. यंदाही या सौंदर्याच्या राणीचा कान्समध्ये शेवटच्या दिवशी जलवा पाहायला मिळाला.

aishwarya rai look cannes festival

फोटो सौजन्य : vogueindia इन्स्टाग्राम

Aishwarya Rai Cannes look 2026 : जागतिक पातळीवरचा सर्वात प्रतिष्ठीत मानलेला फेस्टिव्हल म्हणजे कान्स. कान्स फेस्टिव्हल आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांच एक समीकरण आहे. यंदाही या सौंदर्याच्या राणीचा कान्समध्ये शेवटच्या दिवशी जलवा पाहायला मिळाला. फेस्टिव्हलच्या पहिल्या दिवसापासून चाहते ऐश्वर्याच्या रेड कार्पेटवर होणाऱ्या एन्ट्रीसाठी वाट पाहत होते आणि अखेर ऐश्वर्या पांढऱ्या रंगाच्या एलिगंट ड्रेसमध्ये झळकली. तिच्या या लुकने उपस्थित सर्वाचं लक्ष वेधून घेतलं.

लोरियल पॅरिसची ग्लोबलची – ब्रँड अम्बेसेडर म्हणून ऐश्वर्याची कान्सच्या रेड कार्पेटवर कायमच उपस्थिती असते. त्यामुळे यंदाही या अभिनेत्रीचे चाहते कान्समधील तिच्या उपस्थितीची वाट पाहत होते. गेल्या 20 वर्षांपेक्षाही जास्त म्हणजेच 2004 पासून ऐश्वर्या राय लोरिअलची ब्रँड अम्बेसेडर आहे. आतापर्यंतत भारतात लोरिअलला ओळख मिळाली. त्यामुळे कान्स आणि ऐश्वर्या राय हे नातं गेल्या 20 वर्षांपासूनचं आहे.

कस्टमाईज व्हाईट फॉर्मल लूक

‘कान्स महोत्सवाच्या शेवट्या दिवशी ऐश्वर्या रायने डिझायनर चेनी चान कूचर यांनी डिझाइन केलेला कस्टमाईज व्हाईट सूट परिधान केला होता. त्यावर सिल्व्हर रंगाच्या डिझाइन असलेले फर आणि फेदर केप स्टाईल केले होते. या केपने ऐश्वर्याच्या लूकला अधिक रेड कार्पेट टच दिला होता. फॉर्मल जॅकेट आणि त्याला असणारी सिल्व्हर डिटेलिंग एलिगंट लूक देत होती. त्यासह फॉर्मल पँटवरदेखील अशाप्रकारे सिल्व्हर वर्क करण्यात आले होते. तिच्या कपड्यांबरोबरच चर्चा झाली ती तिच्या डोळ्यांच्या मेकअपची. स्मोकी आय केल्याने तिचा लुक आणखीच सगळ्याचं लक्ष वेधून घेत होता. डीपनेक असलेल्या या ड्रेसमध्ये ऐश्वर्याचे सौंदर्य अधिक उठून दिसत होतं.

Cannes 2026: कान्सच्या रेड कार्पेटवर चमकली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन! निळा मरमेड गाऊन, हिऱ्यांच्या दागिन्यांनी वेधले साऱ्यांचे

 

कान्स फेस्टिव्हल सुरु झालं त्यावेळी ऐश्वर्या रायला सुरुवातीला डावलण्यात आल्याचा आरोप तिच्या चाहत्यांनी केला. लोरिअल ब्रँडकडून एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला होता. या व्हिडीओमध्ये मार्जेटीन हॉटेलच्या छतावर ब्रँडशी संबंधीत सर्व -जगभरातील महिलांचे बॅनर लावण्यात आले. यामध्ये आलिया भट्टचा देखील फोटो होता. पण ऐश्वर्या राय कुठेही दिसली नाही.ब्रँडच्या या निर्णयावर चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला . गेल्या 20 वर्षांपेक्षाही जास्त म्हणजेच 2004 पासून ऐश्वर्या राय लोरिअलची ब्रँड अम्बेसेडर आहे. आतापर्यंतत भारतात लोरिअलला ओळख मिळाली ती केवळ तिच्यामुळे आणि आता या Cannes फेस्टिव्हलला सगळ्या अभिनेत्रीबरोबर तिचा फोटो का नाही असा सवाल करत चाहत्यांनी नाराजी व्य़क्त केली होती.

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा 'शिव-शक्ती' प्रेरित लूक चर्चेत

 

 

 

 

 

 

Published On: May 24, 2026 | 01:35 PM

Cannes 2026: कान्सच्या रेड कार्पेटवर चमकली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन! निळा मरमेड गाऊन, हिऱ्यांच्या दागिन्यांनी वेधले साऱ्यांचे
