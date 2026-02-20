साप- विष प्रकरण एल्विश यादवला पडलं महागात; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले खडेबोल, “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठं नाही”

सर्वोच्च न्यायालयाने युट्यूबर आणि “बिग बॉस ओटीटी २” विजेता एल्विश यादवला सापाच्या विषारी वापराच्या प्रकरणात कडक शब्दांत सुनावले असल्याचे समोर आले आहे. बुधवारी, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने एल्विश यादव यांच्या आरोपपत्र आणि या प्रकरणात दाखल केलेल्या फौजदारी कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एल्विश यादव यांना फटकारले आणि म्हटले की, “तुम्हाला वाटेल ते तुम्ही काही करू शकत नाही.” न्यायालयाने युट्यूबरला स्पष्ट केले की वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी केली जाणार आहे.
एल्विश यादव सध्या “लाफ्टर शेफ्स २” आणि “एंगेज्ड २” मध्ये देखील दिसत आहे. २०२३ च्या “स्नेक वेनहॅम” प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “जर सेलिब्रिटींना सापांसारखे ‘म्यूट शिकार’ वापरण्याची परवानगी दिली तर ते समाजात खूप वाईट संदेश जाण्याची शक्यता आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने युट्यूबरला फटकारले
न्यायालयाने एल्विश यादव यांना थेट प्रश्न विचारत म्हटले, “तुम्ही सापांसोबत खेळता. तुम्ही सापांशी व्यवहार केला आहे की नाही? तुम्ही प्राणीसंग्रहालयात जाऊन तिथल्या प्राण्यांसोबत खेळू शकता का? ते गुन्हा ठरणार नाही का? तुम्ही मनात येईल ते कराल, असे होऊ शकत नाही.” तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने एल्विश यादव यांच्या वकिलांना विचारले, “वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारीबाबत आम्ही गंभीर आहोत.”
न्यायालयात एल्विश यांच्या बाजूने हजर असलेल्या वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता यांनी दावा केला की, संबंधित यूट्यूबर त्या वादग्रस्त पार्टीला फक्त पाहुणे म्हणून गेले होते. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, रेव्ह पार्टी झाल्याचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. तसेच वैद्यकीय अहवालानुसार तपासण्यात आलेले नऊ साप विषारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या वकिलांना रेव्ह पार्टींमध्ये सापांचे विष कसे काढले जाते आणि त्याचा वापर कशा प्रकारे केला जातो, याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे.
एल्विश यादवचा सापाच्या विषाचा खटला काय ?
हे प्रकरण ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे आहे. नोएडा पोलिसांनी एल्विश यादव आणि अन्य पाच जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केली होती. पोलिसांना कथित रेव्ह पार्टीबाबत माहिती मिळाल्यानंतर छापा टाकण्यात आला आणि त्यावेळी कोब्रा सहित नऊ विषारी साप आढळून आले. या सापांचा आणि त्यांच्या विषाचा वापर कथितरित्या बेकायदेशीर रेव्ह पार्टींमध्ये केला जात असल्याचा आरोप आहे. भाजप खासदार मेनका गांधी यांच्या एनजीओने दिलेल्या तक्रारीवरून या प्रकरणाची सुरुवात झाली होती. त्यांनी एल्विश यादववर सापांसोबत व्हिडिओ शूट केल्याचा तसेच सापांच्या विषासह ड्रग्जचा वापर करून अनधिकृत पार्ट्यांचे आयोजन केल्याचा आरोप केला होता.