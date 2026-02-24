Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Nanded »
  • Vigorous Lobbying Begins For The Posts Of Chairman And Deputy Chairman In The Panchayat Samiti Elections

सभापतीपदासाठी जोरदार लॉबिंग; राष्ट्रवादीकडे स्पष्ट बहुमत; आमदार राजेश विटेकर घेणार अंतिम निर्णय

आठ सदस्यांपैकी तब्बल सहा गणांमध्ये विजय मिळवत राष्ट्रवादी काँग्रेसने पंचायत समितीवर सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. आता पंचायत समितीच्या सभापती, उपसभापती पदासाठी जोरदार लॉबिंग सुरु आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 02:57 PM
Vigorous lobbying begins for the posts of Chairman and Deputy Chairman in the Panchayat Samiti elections

पंचायत समितीच्या निवडणुकीत सभापती, उपसभापती पदासाठी जोरदार लॉबिंग सुरु आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

मानवत : पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ऐतिहासिक कामगिरी करत पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. (Political News) आठ सदस्यांपैकी तब्बल सहा गणांमध्ये विजय मिळवत राष्ट्रवादी काँग्रेसने पंचायत समितीवर सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला आहे.
आता पंचायत समितीच्या सभापती, उपसभापती पदासाठी जोरदार लॉबिंग केली जात असल्याची चर्चा सुरु असल्याने आ. राजेश विटेकर कोणाला संधी देणार याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. (Nanded News)

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मानोली गणातून ज्योती लक्ष्मण शिंदे, कोल्हा गणातून सर्जेराव हरकळ, ताडबोरगाव गणातून ललिता निर्वळ, पाळोदी गणातून सूरज काकडे, केकरजवळा गणातून प्रमिला रणखांबे आणि मंगरूळ (बु.) गणातून शहानूर पठाण हे सहा उमेदवार विजयी झाले. त्यामुळे पंचायत समितीमध्ये। राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले आहे.

हे देखील वाचा : लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन! हिंगोली जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प

उपसभापतीपदासाठी सूरज काकडे आघाडीवर
दरम्यान, शिवसेना (शिंदे गट) पक्षालाही दोन जागांवर यश मिळाले आहे. रामपुरी गणातून सरस्वती नाईक तर किन्होळा प्रमिला गणातून उक्कलकर या उमेदवारांनी विजय मिळवला. पंचायत समितीचे सभापतीपद यावेळी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला
सदस्यांपैकी एका सदस्याची निवड होणार आहे.

मानोली गणातून विजयी झालेल्या ज्योती शिंदे आणि ताडबोरगाव गणातून निवडून आलेल्या ललिता निर्वळ या दोघींपैकी.
वर्णी एकीची सभापतीपदी लागण्याची दाट शक्यता व्यक्त आहे.
या बाबत आ.राजेश विटेकर आणि बाजार समिती सभापती पंकज आंबेगावकर अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती राजकीय सूत्रांनी दिली.
पाळोदी गणातुन विजयी झालेले सूरज काकडे यांची गटनेते पदी नियुक्ती झाली आहे त्यांचची उपसभापतीपदी निवड होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

सभापतीपदाचे आश्वासन, मात्र निवडणुकीत पराभव
आता पंचायत समितीतील सभापती व उपसभापती पदासाठी अंतिम निर्णय स्थानिक नेतृत्वाकडून घेतला जाणार आहे.
रामपुरी गणातून निवडणुक लढावणाऱ्या माजी सदस्य गीता शैलेश यादव यांना सभापतीपदाचे आश्वासन देण्यात आले होते.
मात्र निवडणुकीत त्यांचा अवघ्या ३२ मतांनी पराभव झाला. आता त्यांची संधी हुकल्याने आता विजयी झालेल्या ज्योती शिंदे आणि ललिता निर्वळ दोन महिला सदस्यापैकी एकाची निवड होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : तब्बल ४८१ रिक्त पदांमुळे महापालिकेत प्रभारीराज; बिंदू नामावलीचा ठोस आराखडा असणे गरजेचे

Web Title: Vigorous lobbying begins for the posts of chairman and deputy chairman in the panchayat samiti elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hingoli News : लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन! हिंगोली जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प
1

Hingoli News : लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन! हिंगोली जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प

Maharashtra Politics : तब्बल ४८१ रिक्त पदांमुळे महापालिकेत प्रभारीराज; बिंदू नामावलीचा ठोस आराखडा असणे गरजेचे
2

Maharashtra Politics : तब्बल ४८१ रिक्त पदांमुळे महापालिकेत प्रभारीराज; बिंदू नामावलीचा ठोस आराखडा असणे गरजेचे

Arun Lakhani in BJP executive : भाजप कार्यकारणीत मोठा ट्वीस्ट; सुप्रिया सुळे यांचे भावी व्याही अरूण लखानी यांची वर्णी
3

Arun Lakhani in BJP executive : भाजप कार्यकारणीत मोठा ट्वीस्ट; सुप्रिया सुळे यांचे भावी व्याही अरूण लखानी यांची वर्णी

BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी
4

BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मेक्सिको हादरलं! El Mencho च्या मृत्यूनंतर २९ वर्षीय तरुण बनला नवा ड्रग माफिया? VIDEO जारी करत दिला संदेश

मेक्सिको हादरलं! El Mencho च्या मृत्यूनंतर २९ वर्षीय तरुण बनला नवा ड्रग माफिया? VIDEO जारी करत दिला संदेश

Feb 24, 2026 | 04:28 PM
Mumbai News: ६० दिवस आधीच बुकिंग करूनही तिकीट ‘रिग्रेट’; IRCTCतील तांत्रिक बिघाडाने प्रवाशांचा संताप

Mumbai News: ६० दिवस आधीच बुकिंग करूनही तिकीट ‘रिग्रेट’; IRCTCतील तांत्रिक बिघाडाने प्रवाशांचा संताप

Feb 24, 2026 | 04:28 PM
ग्राफिक डिझाईन कोर्स! देशातील प्रमुख संस्था कोणकोणत्या? जाणून घ्या

ग्राफिक डिझाईन कोर्स! देशातील प्रमुख संस्था कोणकोणत्या? जाणून घ्या

Feb 24, 2026 | 04:20 PM
Mayank Pawar Passes Away: ‘स्प्लिट्सव्हिला 7’ फेम मयंक पवारचे निधन, टीव्ही आणि रिऍलिटी शो विश्वात शोककळा; चाहत्यांना मोठा धक्का

Mayank Pawar Passes Away: ‘स्प्लिट्सव्हिला 7’ फेम मयंक पवारचे निधन, टीव्ही आणि रिऍलिटी शो विश्वात शोककळा; चाहत्यांना मोठा धक्का

Feb 24, 2026 | 04:19 PM
क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

Feb 24, 2026 | 04:14 PM
Navi Mumbai Crime : तळोजा येथे 1 कोटी 2 लाखांचा अमली पदार्थ जप्त; ‘पंजाबी कनेक्शन’मध्ये आतापर्यंत 33 आरोपी अटकेत

Navi Mumbai Crime : तळोजा येथे 1 कोटी 2 लाखांचा अमली पदार्थ जप्त; ‘पंजाबी कनेक्शन’मध्ये आतापर्यंत 33 आरोपी अटकेत

Feb 24, 2026 | 04:11 PM
Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

Feb 24, 2026 | 04:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM