Crime News: शिक्षक की भक्षक! अल्पवयीन मुलीवर सतत ५ वर्षे अत्याचार अन्…; कुठे घडली घटना?

अल्पवयीन मुलीवर सतत ५ वर्षे अत्याचार
रत्नागिरीच्या प्रसिद्ध कॉलेजमधील शिक्षकाचा प्रताप
नागरिकांमध्ये तीव्र संताप
रत्नागिरी: रत्नागिरी शहरात एका महाविद्यालयात नामांकित शिकवणाऱ्या शिक्षकाने एका अल्पवयीन मुलीवर सतत पाच वर्षे अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकारामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या नराधम शिक्षकाला कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी ही केली जात आहे.
पीडित मुलीने दिलेल्या तक्रारीनंतर रत्नागिरी शहर पोलिस स्थानकत या प्रकरणी बॉक अंतर्गत संबंधित शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित महाविद्यालयातील शिक्षकाने त्याच महाविद्यालयातील या मुलीवर २०२१ पासून अत्याचार सुरू ठेवले होते. अत्याचार २०२६ जानेवारी पर्यंत सुरू होते. या पाच वर्षांच्या कालावधीत या नराधम शिक्षकाने वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.
अखेर या प्रकरणी धाडस करून त्या मुलीने रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्यात यासंदर्भातील तक्रार दाखल केली. पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून रत्नागिरी शहर पोलिसांनी त्या शिक्षकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलिस उपनिरीक्षक प्रियंका देसाई अधिक तपास करीत आहेत. अपराधी शिक्षकावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जनतेतून केली जात आहे.
दारूच्या नशेत टोकाचं पाऊल
नांदेड येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून स्वतःला पेटवून घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली. तरुण हा फुल्ल दारूच्या नशेत होता. त्याने दारूच्या नशेत स्वतःवर पेट्रोल ओतून घेतलं. त्यांनतर त्याने स्वतःला पेटवून घेतले. यात तरुण गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वायरल झाला असून या घटनेने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे.
मृतकाचे नाव शेख सलमान (वय 28) अशी करण्यात आली आहे. ही घटना नांदेड शहरातील शिवाजीनगर परिसरातील डॉक्टर लेन भागात मंगळवारी दुपारी घडली. प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, शेख सलमान हा दारूच्या नशेत डॉक्टर लेन परिसरात फिरत होता. दुपारी सुमारे दोनच्या सुमारास अचानक त्याने अंगावर पेट्रोल ओतून स्वतःला पेटवून घेतले.
