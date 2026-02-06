ही राजकीय नव्हे, विकासाची स्पर्धा…; दिल्लीतील भेटीगाठीबाबत खासदार अशोक चव्हाण यांची मार्मिक टिप्पणी

Nanded News : नांदेड : नांदेडच्या विकासाची एक्स्प्रेस सुपरफास्टपणे धावत असून खासदार गोपछडे व मी दोघेही प्रयत्न करत आहोत, ही अतिशय चांगली बाब आहे, असे म्हणत खासदार अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी दिल्लीतील गाठीभेटी सत्रांवर मार्मिक टिप्पणी केली. ही राजकीय स्पर्धा नव्हे तर विकासाची स्पर्धा आहे असेही ते यावेळी म्हणाले. विकासाच्या स्थानिक प्रश्नांवर गांभीर्यपूर्वक काम केले जात असून नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे, मनपाची एकंदरीत परिस्थिती व शहरातील विविध महत्त्वपूर्ण प्रश्नांची माहिती आपण मुख्यमंत्र्यांना दिली असून त्यांनी शहराच्या विकासासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे खासदार चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. (Political News)
महापौर निवडीबाबत राज्याची कोअर कमिटीच निर्णय घेईल, असे म्हणत खासदार चव्हाण यांनी महापौर निवडीतील सस्पेन्स आणखी वाढवला आहे. महानगरपालिकेवर पहिल्यांदाच भाजपची सत्ता आली असून शहराच्या विकासासाठी पहिल्या दिवसापासून काम करण्यासाठीची सज्जता खासदार चव्हाण यांनी अगोदरपासूनच करून ठेवली आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून मागील आठवड्यात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून शहरविकासाबाबत विस्तारपूर्वक चर्चा केली होती.
निवडणुकीत जी आश्वासने दिली होती, त्याची पूर्तता करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे खासदार अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर भाष्य करतानाच शहरविकासासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची उजळणी खासदार चव्हाण यांनी केली. दिल्लीतील अधिवेशनाच्या निमित्ताने खासदार अजित गोपछडे व खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी अनेक केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेत निवेदने दिली आहेत.
विकासाची गाडी धावतेय सुपरफास्ट
राज्यसभेत प्रश्न मांडण्याची तसेच भेटीगाठी घेण्याची या दोन नेत्यांमध्ये जणू स्पर्धाच लागली आहे, याबाबत पत्रकार परिषदेत त्यांना विचारले असता, ते म्हणाले स्पर्धा लागली ही चांगली बाब असून आम्ही दोघेही विकासासाठी प्रयत्न करत आहोत. विकासाची गाडी सुपरफास्टपणे धावत आहे. गोदावरी शुद्धीकरणासाठी ‘नमामी गंगे’ च्या धर्तीवर ‘नमामी गोदे’ हा प्रकल्प राबविण्यात यावा, यासाठी खा. गोपछडे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांना माझे समर्थन आहे, असे खासदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
राजकीय चिमटा
खा. गोपछडे यांनी एक फोटो काढला की मी लगेच दोन फोटो काढतो असे म्हणत खा. चव्हाण यांनी दिल्लीतील मंत्र्यांच्या गाठीभेटीबाबत खुमासदार शैलीत राजकीय चिमटा काढला ते जे करत आहेत, त्या बाबींना माझे समर्थनच आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
सोमय्या व चव्हाण यांच्यात चर्चा
माध्यमांशी संवाद साधल्यानंतर खासदार अशोक चव्हाण है नियोजित कार्यक्रमासाठी रवाना होणार होते, यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या हे शासकीय विश्रामगृहात दाखल झाले होते. बाजूच्या कक्षात ते थांबले होते, यावेळी खा. चव्हाण, खा. गौपछडे यांनी सोमय्या यांची भेट घेतली. खा. चव्हाण व सोमय्या यांच्यात बंददाराआड काही वेळ चर्चा झाली. त्यानंतर खा. चव्हाण व सोमय्या है आप आपल्या नियोजित कार्यक्रमासाठी रवाना झाले.