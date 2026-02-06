‘घुसखोर पंडित’च्या दिग्दर्शकाविरुद्ध FIR दाखल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले होते निर्देश

लखनऊ पोलिस आयुक्तालयाने जारी केलेल्या प्रेस नोटनुसार, ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सच्या “घुसखोर पंडित” या वेब चित्रपटाविरुद्ध हजरतगंज पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली. हा चित्रपट सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा आणि धार्मिक/जातीय भावना दुखावण्याचा प्रयत्न करतो असा आरोप करण्यात आला आहे. याच कारणाविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे.
“घुसखोर पंडित” बद्दल पोलिसांचे निवेदन
या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की चित्रपटाचे शीर्षक एका विशिष्ट समुदाय/जात (ब्राह्मण) ला लक्ष्य करून त्यांचा अपमान करण्याचा आहे. ब्राह्मण समुदाय आणि अनेक सामाजिक संघटना चित्रपटाच्या शीर्षकाबद्दल आणि आशयाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. त्यांनी त्याविरुद्ध हिंसक निषेध करण्याची धमकी दिली आहे. शिवाय, पहिल्या दृष्टीक्षेपात असे दिसते की दिग्दर्शक आणि त्यांच्या टीमने समाजातील शांतता आणि सौहार्द बिघडवण्याच्या उद्देशाने ही सामग्री प्रसिद्ध केली आहे.
“घुसखोर पंडित” च्या टीझरनंतर वाद सुरू
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सांगितले की ट्रेलरवर अनेक आक्षेप घेतल्यानंतरच हजरतगंज पोलिस स्टेशनचे एसएचओ विक्रम सिंग यांनी एफआयआर दाखल केला होता. हे लक्षात घ्यावे की या महिन्याच्या सुरुवातीला ‘नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये अनेक वेब चित्रपट आणि आगामी चित्रपटांच्या प्रदर्शनाची माहिती देण्यात आली होती. त्या कार्यक्रमादरम्यान “घुसखोर पंडित” चा टीझर देखील प्रदर्शित करण्यात आला होता. त्यामुळे लगेचच वाद निर्माण झाला आहे. असे म्हटले जात होते की या शीर्षकामुळे ब्राह्मण समुदायाची बदनामी होत आहे.
Uttar Pradesh | A case has been registered at Hazratganj Police Station against the director and team of the web series ‘Ghooskhor Pandat’ for allegedly attempting to disrupt social harmony and hurt religious/caste sentiments. The strictest possible action will be taken against… pic.twitter.com/uN35TL8Nsz — ANI (@ANI) February 6, 2026
“घुसखोर पंडित”चे निर्माते नीरज पांडे यांचे विधान
निर्माते नीरज पांडे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी एका लांबलचक पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “आमचा चित्रपट एक काल्पनिक पोलिस नाटक आहे. ‘पंडित’ हा शब्द फक्त एका काल्पनिक पात्रासाठी बोलचालीच्या नावाने वापरला जातो. ही कथा एका माणसाच्या कृती आणि निवडींवर आधारित आहे. ती कोणत्याही जाती, धर्म किंवा समुदायावर भाष्य करत नाही. एक चित्रपट निर्माता म्हणून, मी माझ्या कामाकडे मोठ्या जबाबदारीने पाहतो, अर्थपूर्ण आणि आदरयुक्त कथा सांगतो.”
“घुसखोर पंडित” वर बंदी घालण्याची मागणी
“घुसखोर पंडित” चा टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपट निर्माते कोम्बाई यांनी लगेचच नोटीस बजावली. संघटनेने असा दावा केला की निर्मात्यांनी उद्योग नियमांनुसार शीर्षकासाठी मंजुरी मागितली नव्हती. त्यानंतर, ब्रजमधील संतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून चित्रपटावर बंदी घालण्याची विनंती केली. “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या” नावाखाली ब्राह्मण समुदायाची प्रतिमा जाणूनबुजून खराब केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
‘घुसखोर पंडित’ या वेब फिल्मचे कलाकार
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रितेश शाह यांनी केले आहे आणि निर्मिती नीरज पांडे यांनी केली आहे. मनोज बाजपेयी “पंडित” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भ्रष्ट पोलिस अधिकाऱ्या अजय दीक्षितची भूमिका साकारत आहेत. नुसरत भरुचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय आणि दिव्या दत्ता हे देखील महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसत आहेत.