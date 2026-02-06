Mardaani 3 Box Office: ‘मर्दानी ३’ सातव्या दिवशीही घसरला, बुधवारी बॉक्स ऑफिसवर फक्त एवढीच कमाई

राणी मुखर्जीचा “मर्दानी ३” हा बॉलीवूड चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होऊन एक आठवडा पूर्ण करत आहे. पण या महत्त्वाच्या काळात, चित्रपटाचे कलेक्शन फारसे प्रभावी दिसत नाही. सुरुवातीला चित्रपटाने लक्षणीय वाढ केली होती, परंतु त्यानंतर, त्याचे कलेक्शन कमी झाले आहे, सध्या ते २ कोटींच्या आसपास आहे. आठवड्याच्या शेवटी कलेक्शन वाढण्याची अपेक्षा आहे, परंतु त्यानंतरही, चित्रपटाचे भविष्य सोपे असणार नाही. सुरुवातीला मर्दानीला “बॉर्डर २” सोबत बॉक्स ऑफिसवर टक्कर मिळाली होती, परंतु आता त्याचा सामना शाहिद कपूरच्या “ओ रोमियो” शी होईल.
चित्रपटाच्या पहिल्या दोन भागांनी प्रभावी कलेक्शन केले. ट्रेलरलाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. शिवाय, हा चित्रपट राणी मुखर्जीच्या कारकिर्दीतील सर्वात यशस्वी चित्रपट फ्रँचायझी आहे. त्यामुळे, जर तिसरा भाग छाप पाडण्यात अपयशी ठरला तर त्याचा राणीच्या कॉप फ्रँचायझीवर नकारात्मक परिणाम होईल. गेल्या सहा दिवसांत चित्रपटाने कसा व्यवसाय केला आहे आणि पुढे चित्रपटाकडून आपण काय अपेक्षा करू शकतो ते जाणून घेऊया.
मर्दानी ३ बद्दल बोलायचे झाले तर, सात दिवसांचे एकूण कलेक्शन २५.४५ कोटींवर पोहोचले आहे. चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या सातव्या दिवशी ₹१.८५ कोटी कमावले, जे आतापर्यंतचे त्याचे एका दिवसातील सर्वात कमी कलेक्शन आहे. चित्रपटाच्या एकूण कलेक्शनबद्दल बोलायचे झाले तर, सहा दिवसांत तो २८.८५ कोटींवर पोहोचला आहे. परदेशात त्याचे कलेक्शन ८ कोटी आहे. जगभरात त्याचे सहा दिवसांचे कलेक्शन ३६.८५ कोटी आहे. याचा अर्थ हा चित्रपट अजूनही त्याच्या ६० कोटी बजेटपेक्षा खूपच मागे आहे आणि शाहिद कपूरचा ओ रोमियो लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. परिणामी, मर्दानी ३ ला त्याच्या फ्रँचायझीचा सन्मान वाचवण्यासाठी फक्त काही दिवस शिल्लक आहेत.
‘घुसखोर पंडित’च्या दिग्दर्शकाविरुद्ध FIR दाखल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले होते निर्देश
मर्दानी चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाले तर, तो १२ वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झाला होता आणि सुमारे ६० कोटी रुपयांची कमाई करून तो हिट झाला होता. सात वर्षांनंतर प्रदर्शित झालेल्या त्याच्या सिक्वेलने ६७ कोटी रुपयांची कमाई केली होती, जी देखील हिट होती. पण मर्दानी ३ चे बजेट जास्त आहे, ज्यामुळे ते १०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, चित्रपटाची सध्याची गती पाहता, मर्दानी ३ त्याचे ६० कोटी रुपयांचे बजेट परत मिळवू शकले तर ते खूपच उल्लेखनीय आहे.
२५ कोटींच्या यशाचा जल्लोष! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’च्या यशानंतर ‘झिम्मा ३’च्या सिक्वेलची घोषणा