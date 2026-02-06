Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Raigad Zilla Parishad: रायगडची सत्ता कुणाच्या हाती? जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष

रायगड जिल्हा परिषद तसेच जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांसाठी येत्या ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मतदान प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार पडावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जय्यत तयारी पूर्ण केली आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 01:39 PM
Raigad Zilla Parishad: रायगडची सत्ता कुणाच्या हाती? जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष

Raigad Zilla Parishad: रायगडची सत्ता कुणाच्या हाती? जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष (फोटो-सोशल मीडिया)

  • रायगड जिल्हा प्रशासन निवडणुकीसाठी सज्ज 
  • १७ लाखांहून अधिक मतदारांचा असणार सहभाग
  • महायुती आणि आघाडीमध्ये रंगणार प्रतिष्ठेची लढत 
 

Raigad Zilla Parishad: रायगड जिल्हा परिषद तसेच जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांसाठी येत्या ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मतदान प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार पडावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जय्यत तयारी पूर्ण केली आहे. रायगड जिल्ह्यात एकूण २ हजार ३२३ मतदान केंद्रांवर मतदान होणार असून १७ लाख ३८१ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ५९ जागांसाठी १७३ उमेदवार रिंगणात असून १५ पंचायत समित्यांमधील जागांसाठी ३२९ उमेदवार आपलं नशीब अजमावणार आहेत. जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांवर आपल्या पक्षाचा झेंडा फडकावा यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. स्थानिक राजकीय समीकरणांनुसार काही ठिकाणी युती-आघाड्‌याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

Sudhakar Ghare : “अजितदादांसारखा ‘दादा’ महाराष्ट्राला पुन्हा मिळणे शक्य नाही”, अस्थिकलशाच्या दर्शनाला कर्जतची जनता लोटली

मतदान प्रक्रिया पार पाहण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक निवडणूक अधिकारी, तीन कर्मचारी व एक शिपाई नेमण्यात आला आहे, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी प्रत्येक केंद्रावर पोलीस बंदोबस्त तैनात राहणार आहे. याशिवाय मतदान प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथके स्थापन करण्यात आली असून ही पथके मतदान केंद्रांना भेट देऊन पाहणी करणार आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आवश्यक असलेली आरक्षण प्रक्रिया, मतदार याद्या व मतदान केंद्रांची निश्चिती पूर्ण झाली आहे. रायगड जिल्ह्यात एकूण १७ लाख ३८१ मतदार असून त्यामध्ये ८ लाख ५७ हजार ९ महिला, ८ लाख ४६ हजार ३४७ पुरुष तसेच २५ इतर मतदारांचा समावेश आहे.

२०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्षाने २३ जागांवर विजय मिळविला होता. शिवसेनेने १८, राष्ट्रवादी काँग्रेसने १२, काँग्रेसने ३ आणि भाजपने ३ जागावर विजय संपादन केला होता. त्यानंतर शेतकरी कामगार पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येत जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन केली होती. सुरुवातीची अडीच वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे तर शेवटची अडीच वर्षे शेतकरी कामगार पक्षाकडे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद होते. ७ फेब्रुवारीच्या मतदानाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाच्या पारड्यात यश पडते. हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे.

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ; काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश

रायगड जिल्ह्यातील २ हजार ३२३ मतदान केंद्रांपैकी पनवेल येथे सर्वाधिक ३४६ केंद्रे आहेत, त्यापाठोपाठ कर्जत २२०, खालापूर १४४, सुधागड ७५, पेण १९०, उरण १३५, अलिबाग २६१, मुरुड ८१, रोहा १९४, तळा ५२, माणगाव २०६, म्हसळा ६९, श्रीवर्धन ८०, महाड २०३ आणि पोलादपूर येथे ६७ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सर्व मतदान केंद्रांवर सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

Published On: Feb 06, 2026 | 01:39 PM

