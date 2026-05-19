‘Aakhri Sawaal’साठी खास ऑफर! Nikhil Nanda यांची ‘Buy 1 Get 1 Free’ घोषणा; चित्रपटाभोवती चर्चेला उधाण

Aakhri Sawaal या बहुचर्चित चित्रपटाने रिलीजपूर्वीपासूनच आपल्या धाडसी कथानकामुळे आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. आता हा चित्रपट जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला असून, प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.
चित्रपटाच्या थिएटर रनदरम्यान निर्माता Nikhil Nanda यांनी प्रेक्षकांसाठी खास ऑफर जाहीर केली आहे. “AAKHRISAWAL” हा कोड वापरून प्रेक्षकांना ‘Buy 1 Get 1 Free’ ऑफरचा लाभ घेता येणार आहे. “तुमच्या खास व्यक्तीला सोबत आणा आणि मिळून या रहस्याचा सामना करा” या संदेशासह ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या ऑफरची घोषणा करताना Nikhil Nanda यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत लिहिले, “एक प्रश्न, एक तिकीट आणि दुप्पट थ्रिल! सीट्स संपण्यापूर्वी ऑफरचा लाभ घ्या.” या घोषणेनंतर चित्रपटाबद्दलची चर्चा आणखी वाढली आहे.
Aakhri Sawaal मध्ये Sanjay Dutt, Amit Sadh, Sameera Reddy, Tridha Choudhury, Neetu Chandra आणि Namashi Chakraborty यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. चित्रपटाच्या दमदार ट्रेलरने RSS शी संबंधित ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि सत्याच्या शोधावर आधारित कथानकाची झलक प्रेक्षकांना दाखवली होती. चित्रपटाने केवळ प्रेक्षकांमध्येच नव्हे तर राजकीय स्तरावरही मोठी चर्चा निर्माण केली आहे. RSS चे महासचिव Dattatreya Hosabale यांनी चित्रपटाच्या विशेष स्क्रीनिंगला हजेरी लावली होती. तसेच दिल्लीमध्ये आयोजित ग्रँड प्रीमियरला मुख्यमंत्री Rekha Gupta उपस्थित होत्या.
दरम्यान, Aakhri Sawaal वर UAE मध्ये बंदी घालण्यात आल्याचीही चर्चा झाली होती. सेन्सॉर बोर्डाने सुचवलेल्या बदलांना निर्मात्यांनी विरोध दर्शवत चित्रपट मूळ स्वरूपात प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला. चित्रपटाच्या आशयाविरोधात काही PIL देखील दाखल झाल्या आहेत. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक Abhijeet Mohan Warang यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. कथा, पटकथा आणि संवाद Utkarsh Naithani यांनी लिहिले असून, Aakhri Sawaal १५ मे २०२६ रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित झाला आहे.