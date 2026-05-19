Devdatta Nage यांचा ‘घबाडकुंड’मधील रांगडा अवतार चर्चेत; नव्या लूकने वाढवली उत्सुकता

Devdatta Nage : हिंदी आणि तेलुगू चित्रपटांमध्ये दमदार भूमिका साकारल्यानंतर देवदत्त नागे आता मराठी चित्रपटसृष्टीत नव्या अवतारात झळकणार आहेत.

Updated On: May 19, 2026 | 06:22 PM
Devdatta Nage यांनी हिंदी आणि तेलुगू चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण केल्यानंतर आता मराठी चित्रपटसृष्टीत दमदार पुनरागमनासाठी सज्ज झाले आहेत. विविध व्यक्तिरेखा आणि प्रत्येक भूमिकेनुसार बदलणारे प्रभावी लूक यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या देवदत्त नागे यांचा आगामी Ghabadkund चित्रपटातील नवा अवतार सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यांच्या या नव्या लूकने चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.

Devdatta Nage यांनी याआधी Adipurush मधील हनुमंत, Tanhaji: The Unsung Warrior मधील सूर्याजी मालुसरे, Satyameva Jayate मधील इन्स्पेक्टर शंकर गायकवाड आणि Once Upon a Time in Mumbaai Dobara मधील पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकांमधून प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. हिंदीबरोबरच तेलुगू चित्रपटांमध्येही त्यांनी आपल्या दमदार अभिनयाची छाप उमटवली आहे. प्रत्येक वेळी वेगळी व्यक्तिरेखा साकारत त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे.

आता Ghabadkund मध्ये ते ‘खंग्री’ या रहस्यमय भूमिकेत दिसणार आहेत. या व्यक्तिरेखेचा रांगडा, गूढ आणि तीव्र लूक सध्या चर्चेत असून त्यांच्या तीक्ष्ण नजरेमुळे आणि दमदार स्क्रीन प्रेझेन्समुळे प्रेक्षकांमध्ये या भूमिकेबद्दल विशेष आकर्षण निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या या अवताराची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असून चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. या भूमिकेसाठी Devdatta Nage यांनी स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वात विशेष बदल केले आहेत. लूक, बॉडी लँग्वेज आणि व्यक्तिरेखेचा रांगडेपणा प्रभावीपणे साकारण्यासाठी त्यांनी विशेष मेहनत घेतल्याचे बोलले जात आहे. प्रत्येक चित्रपटात काहीतरी वेगळं आणि अनपेक्षित सादर करण्याची त्यांची खासियत या नव्या भूमिकेतूनही स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

Ghabadkund हा चित्रपट केवळ एक कथा नसून मराठी चित्रपटसृष्टीतील पहिला सिनेमॅटिक युनिव्हर्स असल्याचे सांगितले जात आहे. दिग्दर्शक Pritam S. K. Patil यांनी या चित्रपटातून कल्पनेच्या पलीकडचे विश्व मोठ्या पडद्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. निर्माते Dr. Rasik Kadam यांच्या सहकार्याने ‘आयकॉन दी स्टाईल’ निर्मित हा चित्रपट साकारला जात आहे. रहस्य, थरार आणि दमदार व्यक्तिरेखांचा संगम असलेला Ghabadkund येत्या १९ जून रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, देवदत्त नागे यांच्या नव्या अवतारामुळे या चित्रपटाकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Published On: May 19, 2026 | 06:22 PM

