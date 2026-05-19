ठाकरे गटाचा आणखी एक खासदार शिंदे गटाच्या गळाला? शिवसेनेच्या बड्या नेत्यांशी घेतली भेट

Updated On: May 19, 2026 | 06:36 PM
Shivsena MP Bhausaheb Wakchaure meets Minister Uday Samant, Shivsena, Shivsena UBT, Eknath Shinde,

  • राज्याच्या राजकारणात आता पुन्हा मोठी खळबळ
  • ठाकरे गटाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी उदय सामंत यांची घेतली भेट
  • भेटीमागील नेमके कारण अद्याप गुलदस्त्यात
राज्याच्या राजकारणात आता पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याचे वृत्त ताजे असतानाच आता ठाकरे गटाच्या आणखी एका बड्या नेत्याने शिवसेना खासदार उदय सामंत यांची भेट घेतली आहे.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी उदय सामंत यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या भेटीमागील कारण अद्याप समोर आलेले नाही. या भेटीमुळे ठाकरे गटाला पुन्हा धक्का बसणार का? अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी एकनाथ शिंदे यांनी राबवलेल्या ऑपरेशन टायगरची या भेटीमुळे पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे.

एकीकडे शिवसेनेचे नेते ऑपरेशन टायगरबाबत चर्चा करताना दिसत आहेत. अश्यातच शिवसेना उबाठा पक्षाचे जवळपास सात खासदार शिंदेंच्या संपर्कात असल्याची माहिती समोर येत आहे. अश्यातच हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतल्याचे वृत्त ताजे होते. त्यानंतर आज (मंगळवार, १९ मे) शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतल्याचे समोर आले आहे. या भेटीमागील कारण अद्याप समोर आलेले नसले तरीही राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

ऑपरेशन टायगर सक्रिय?

गेल्या काही काळापासून शिवसेना उबाठा पक्षाचे जवळपास सात खासदार शिंदेंच्या संपर्कात असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. या सात खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश होणार असल्याच्या चर्चा होत्या. मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत वक्तव्य करून असा कोणताही पक्षप्रवेश होणार नसल्याची माहिती याआधी दिली होती. तसेच ऑपरेशन टायगर सक्रिय नसल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे या पक्षांतराच्या चर्चाना पूर्णविराम मिळाला होता. नागेश पाटील आष्टीकर यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत घेतलेल्या भेटीवरून याबाबत पुन्हा चर्चा रंगू लागल्या आहेत. तसेच खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतल्याने याबाबत आता राजकीय परिस्थिती पुन्हा मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

“लोकांनी महागाईमुळे त्रास सहन करा किंवा जय श्रीराम म्हणा,” संजय राऊत यांची मोदी सरकारवर आगपाखड

ठाकरे गटाच्या सात खासदारांचा शिवसेनेत होणार प्रवेश ?

शिवसेना उबाठा पक्षाचे जवळपास सात खासदार शिंदेंच्या संपर्कात असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. या सात खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश होणार असल्याच्या चर्चा होत्या. त्यातच नागेश पाटील आष्टीकर यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली याबाबत मतदारसंघातील विकासकामे आणि निधीसाठी हि भेट घेतली असल्याची माहिती समोर येत आहे. आष्टीकरांच्या कार्यकर्त्यांकडून तसा दावा करण्यात येत आहे. परंतु या भेटीमागील नेमके कारण काय हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. या भेटीमुळे ऑपरेशन टायगरची चर्चा पुन्हा रंगू लागल्या आहेत. याआधीही संजय दीना पाटील यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती परभणीचे आमदार संजय जाधव हेसुद्धा ठाकरे गटाला रामराम करून शिंदे गटात जाणार असल्याच्या चर्चा आहेत.

आरोग्य विभागाच्या तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आढावा

Published On: May 19, 2026 | 06:36 PM

