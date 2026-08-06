गुरुवार, 6 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

दौंड तालुक्याच्या दुष्काळी गावांच्या हद्दीत मुरुम माफियांचा धुडगूस; बेकायदा उत्खननाचा कळस

Updated On: Aug 06, 2026 | 01:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

दौंड महसूल विभागाच्या डोळ्यादेखत तालुक्यातील दुष्काळी भागातील डोंगर आणि माळरान जेसीबी, पोकलेन मशीनने अक्षरशः पोखरली जात आहे. यासाठी गौण खनिज विभागाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नसल्याचा आरोप आहे.

दौंड तालुक्याच्या दुष्काळी गावांच्या हद्दीत मुरुम माफियांचा धुडगूस; बेकायदा उत्खननाचा कळस

दौंड तालुक्याच्या दुष्काळी गावांच्या हद्दीत मुरुम माफियांचा धुडगूस; बेकायदा उत्खननाचा कळस

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पाटस : दौंड तालुक्यातील रोटी, हिंगणी गाडा, वासुंदे, जिरेगाव, कुरकुंभ, कुसेगाव, पडवी, देऊळगाव गाडा या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बेकायदा मुरुम उत्खनन आणि विना परवाना वाहतुकीचा मोठा उद्योग सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गालगत असलेल्या या प्रकरामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असून, महसूल विभाग आणि वाहतूक पोलीसांच्या भूमिकेवरही प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, दौंड महसूल विभागाच्या डोळ्यादेखत तालुक्यातील दुष्काळी भागातील डोंगर आणि माळरान जेसीबी, पोकलेन मशीनने अक्षरशः पोखरली जात आहे. यासाठी गौण खनिज विभागाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नसल्याचा आरोप आहे. एका हायवा वाहनातून 9 ते 10 ब्रास मुरुमांची वाहतूक केली जात रोज पालखी महामार्गावरून पाटस दौंड काष्टीला दहा ते पंधरा हायवा वाहनाने 24 तास भरधाव वेगाने हायवा वाहतूक चालू असल्याचे सांगितले जात असून, या रस्त्यावर अपघाताचा धोका वाढला आहे.

Chattisgarh Crime : ‘तो मला मारहाण करतोय’… बहिणीला फोन, दुसऱ्याच दिवशी B.Ed विद्यार्थिनीची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

या बेकायदा उत्खननामुळे धूप वाढण्याचा पावसाने पाणी न आणल्याने शेतीवर विपरीत परिणाम होण्याचा तसेच पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान होण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे.

दुसरीकडे, पालखी महामार्गावर शाळकरी विद्यार्थी शेतकरी आणि वारकऱ्यांची मोठी वजन असताना भरधाव हायवामुळे गंभीर आपल्यात होण्याची भीती नागरिक व्यक्त केली जात आहे. या उत्खननामुळे पर्यावरणाची मोठी हाणी होत आहे. माळरान आणि डोंगर नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. राजकीय पाठबळ आणि भ्रष्ट महसूल अधिकाऱ्यांचे संगनमताने हे उत्खनन बिनधास्त सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करीत आहे.

दौंड तहसीलदार आणि महसूल विभागाकडून ठोस कारवाई केली जात नसल्याने त्यांचा उच्छाद दिवसेंदिवस वाढत चालला असल्याचे चित्र आहे. महसूल विभाग आणि वाहतूक पोलीस ठोस कारवाई करत नसल्याने शेतकरी आणि नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, दौंड उपविभागीय अधिकारी रेवणनाथ लबडे आणि दौंड तहसीलदार अरुण शेलार यांनी लक्ष घालून तातडीने सर्व बेकायदा उत्खनन बंद करावे, उत्खनन करणाऱ्या आणि वाहतूक करणाऱ्या हायवा वाहनांवर गुन्हे दाखल करुन ती वाहने जप्ती करून ठोस कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत.

दरम्यान, या संदर्भात दौंडच्या निवासी नायब तहसीलदार ममता भंडारे-देशमुख यांनी सांगितले की, बेकायदा माती आणि मुरुम उत्खनन थांबवण्यासाठी महसूलचे पथके तैनात करून ठोस अशी कारवाई केली जाईल.

Web Title: Murum mafia is rampant in the drought hit villages of daund taluka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 06, 2026 | 01:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गुन्हेगारांची काढली ‘धिंड’ अन् पोलिसांची झाली अडचण! नेमकं प्रकरण काय?
1

गुन्हेगारांची काढली ‘धिंड’ अन् पोलिसांची झाली अडचण! नेमकं प्रकरण काय?

शहरातून तडीपार केलेल्या तीन गुंडाना पकडले; पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई
2

शहरातून तडीपार केलेल्या तीन गुंडाना पकडले; पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई

मोठी बातमी ! पीक कर्जासाठी CIBIL ची अट नाही; सर्व बँकांना RBI च्या सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश
3

मोठी बातमी ! पीक कर्जासाठी CIBIL ची अट नाही; सर्व बँकांना RBI च्या सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश

Baramati Politics: विकासाला विरोध नाही, शेती वाचवा; मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर बारामतीत वाद
4

Baramati Politics: विकासाला विरोध नाही, शेती वाचवा; मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर बारामतीत वाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AI in Management Education: एआयच्या युगात व्यवस्थापन शिक्षणात कसे बदल होत आहेत? जाणून घ्या सविस्तर!

AI in Management Education: एआयच्या युगात व्यवस्थापन शिक्षणात कसे बदल होत आहेत? जाणून घ्या सविस्तर!

Aug 06, 2026 | 03:08 PM
हा फिटनेसचा ओव्हरडोस! स्ट्रीट लाईटच्या खांब्यावर चढून मारले पुश-अप्स; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, ‘वो अलग ही लेव्हल का बंदा था’

हा फिटनेसचा ओव्हरडोस! स्ट्रीट लाईटच्या खांब्यावर चढून मारले पुश-अप्स; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, ‘वो अलग ही लेव्हल का बंदा था’

Aug 06, 2026 | 03:05 PM
DPL 2026: गडी सुसाट सुटलाय! Yash Dhull चे तुफानी शतक; डीपीएलमध्ये उडवला धुरळा..

DPL 2026: गडी सुसाट सुटलाय! Yash Dhull चे तुफानी शतक; डीपीएलमध्ये उडवला धुरळा..

Aug 06, 2026 | 03:02 PM
Taiwan War Drills: सायरन वाजले अन् राष्ट्राध्यक्षांनी घातले बुलेटप्रूफ जॅकेट; तैवानच्या ‘हान कुआंग’ सरावाने ड्रॅगॉनचा थरकाप

Taiwan War Drills: सायरन वाजले अन् राष्ट्राध्यक्षांनी घातले बुलेटप्रूफ जॅकेट; तैवानच्या ‘हान कुआंग’ सरावाने ड्रॅगॉनचा थरकाप

Aug 06, 2026 | 03:00 PM
Atiq Ahmed: एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

Atiq Ahmed: एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

Aug 06, 2026 | 02:50 PM
Royal Enfield Himalayan 440: जुना रांगडा अंदाज आणि नवीन पॉवर; सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता!

Royal Enfield Himalayan 440: जुना रांगडा अंदाज आणि नवीन पॉवर; सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता!

Aug 06, 2026 | 02:50 PM
US-Iran Tension: ट्रम्प यांनी दुसऱ्या महायुद्धासारखा भीषण हल्ला का रोखला? इराणच्या ‘अशा’ एका कॉलमुळे टळले महायुद्ध

US-Iran Tension: ट्रम्प यांनी दुसऱ्या महायुद्धासारखा भीषण हल्ला का रोखला? इराणच्या ‘अशा’ एका कॉलमुळे टळले महायुद्ध

Aug 06, 2026 | 02:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा