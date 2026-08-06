eSIM की फिजिकल SIM? नवीन फोन घेण्यापूर्वी दोन्हीमधला फरक नक्की समजून घ्या….

eSIM Vs Physical SIM: स्मार्टफोनमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठे बदल झाले आहेत. कॅमेऱ्यापासून बॅटरीपर्यंत सर्वच गोष्टी आधुनिक झाल्या आहेत. आता त्यात आणखी एक बदल वेगाने दिसत आहे, तो म्हणजे eSIM. अनेक नवीन प्रीमियम स्मार्टफोनमध्ये eSIM ची सुविधा दिली जात आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो, पारंपरिक SIM कार्ड वापरावे की eSIM वर स्विच करावे?
पूर्वी प्रत्येक फोनमध्ये प्लास्टिकचे SIM कार्ड टाकावे लागत असे. आजही बहुतेक लोक हेच SIM वापरतात. मात्र eSIM मध्ये वेगळे कार्ड घालण्याची गरज नसते. ही सुविधा फोनमध्ये आधीपासूनच असते. मोबाईल कंपनीकडून मिळणारे प्रोफाइल अॅक्टिव्ह केल्यानंतर काही मिनिटांत नेटवर्क सुरू होते.
यामुळे SIM काढणे, नवीन SIM बसवणे किंवा स्लॉट उघडण्याची गरज राहत नाही. विशेष म्हणजे अनेक कंपन्या आता भविष्यातील स्मार्टफोनमध्ये eSIM ला अधिक महत्त्व देत आहेत.
तरीही प्रत्येकासाठी eSIM योग्य असेलच असे नाही. कारण आजही अनेक वापरकर्ते वारंवार फोन बदलतात. अशावेळी फिजिकल SIM एका फोनमधून दुसऱ्यात टाकणे खूप सोपे असते. eSIM मध्ये मात्र पुन्हा प्रोफाइल अॅक्टिव्ह करावे लागते. त्यामुळे काही वेळा थोडा जास्त वेळ लागू शकतो.
परदेशात जाणाऱ्या लोकांसाठी eSIM अधिक उपयोगी ठरू शकते. अनेक देशांमध्ये स्थानिक नेटवर्कचे eSIM ऑनलाइन मिळते. त्यामुळे दुकान शोधण्याची किंवा नवीन SIM खरेदी करण्याची गरज पडत नाही. काही मिनिटांत नवीन नेटवर्क सुरू करता येते.
दुसरीकडे, जर तुमचा फोन अचानक बंद पडला किंवा खराब झाला, तर फिजिकल SIM लगेच दुसऱ्या मोबाईलमध्ये वापरता येते. त्यामुळे अनेकांना अजूनही पारंपरिक SIM अधिक विश्वासार्ह वाटते.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, सर्व मोबाईल कंपन्या आणि सर्व स्मार्टफोनमध्ये eSIM ची सुविधा उपलब्ध नसते. त्यामुळे नवीन फोन किंवा नवीन नेटवर्क निवडण्यापूर्वी त्याचा सपोर्ट आहे की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत पाहिले तर eSIM हे आधुनिक आणि सोयीचे तंत्रज्ञान आहे. मात्र फिजिकल SIM अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते आणि अनेक परिस्थितींमध्ये ते अधिक सोयीचे ठरते. त्यामुळे कोणता पर्याय निवडायचा हे तुमच्या वापराच्या पद्धतीवर आणि गरजांवर अवलंबून आहे.
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