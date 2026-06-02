Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Cocktail 2 : ‘जेव्हा दोघांत तिसरा येतो…’ Kriti चा ग्लॅमर आणि Rashmika चा Swag, कॉकटेल 2 ट्रेलर आउट!

Updated On: Jun 02, 2026 | 05:48 PM IST
जाहिरात
सारांश

बहुप्रतीक्षित ‘कॉकटेल 2’ चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. चित्रपटात शाहिद कपूर, क्रिती सॅनन आणि रश्मिका मंदाना प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रीतमचे संगीत या सिनेमात पुन्हा एकदा कान तृप्त करण्यासाठी तयार आहे.
  • क्रितीला ग्लॅमर क्वीन दाखवण्यात आली आहे.
  • कॉकटेल 2 चा ट्रेलर पाहून काही चाहत्यांनी उत्सुकता जाहीर केली आहे.
कॉकटेल 2 सिनेमाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. प्रियकर आणि प्रेयसी त्यात एक मैत्रीण, जेव्हा हा Triangle एकत्र येतो तेव्हा काय घडतं? याची धमाल या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. Kriti Sanon चा Hot अंदाज या सिनेमात पाहायला मिळणार आहे तर Rashmika चा मनमोहक अवतार सिनेमात झळकणार आहे. सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. होमी अदजानियाच्या दिग्दर्शनाखाली चित्रपट तयार झाला आहे. प्रीतमचे संगीत या सिनेमात पुन्हा एकदा कान तृप्त करण्यासाठी तयार आहे.

‘Drishyam 3’: खतरनाक खुनाचा थरार! विजय साळगावकर पुन्हा येतोय – शूटिंग पूर्ण, ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

सिनेमात Swagstar शाहिद कपूर मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. रश्मीकाला शाहिदची प्रेयसी दाखवण्यात आली आहे, तर क्रिती त्यांची मैत्रीण दाखवण्यात आली आहे. सिनेमा पाहण्यासाठी तिघांचे चाहतेमंडळी उत्सुक झाले आहेत. त्यात क्रितीला ग्लॅमर क्वीन दाखवण्यात आली आहे. तिला पाहण्यासाठी चाहतेमंडळी तर आतुर झाले आहेत.

ट्रेलरमध्ये भन्नाट स्टारकास्ट दिसून येत आहे. शाहिद कपूर, क्रिती सॅनन आणि रश्मिका मंदाना यांच्यातील केमिस्ट्री खूपच फ्रेश आणि मजेशीर वाटतेय. शाहिदचा लूक आणि त्याचा कॉमिक टाईमिंग नेहमीप्रमाणेच भारी आहे. सिनेमाचं शूटिंग लंडन आणि युरोपमधील अतिशय सुंदर लोकेशन्सवर झाल्याचं ट्रेलरमध्ये दिसतंय. विजुअल्स खूपच रिच आणि ग्लॅमरस आहेत. बॅकग्राउंडला ऐकू येणारी ‘जब तलक’ आणि ‘तुझको’ सारखी गाणी लगेचच लक्ष वेधून घेतात. म्युझिक या सिनेमाचा खूप मोठा प्लस पॉईंट ठरणार हे नक्की. तीन अगदी वेगळ्या स्वभावाचे मित्र जेव्हा एकमेकांच्या प्रेमात पडतात, तेव्हा त्यांच्या मैत्रीत आणि नात्यात होणारा गोंधळ (Chaos) यात दाखवला आहे.

‘मालिका संपतेय पण गोष्ट सुरूच राहणार!’ Star Pravah वर नव्या मालिकांचा बहर, ‘या’ प्रसिद्ध मालिकेचा अंत

कॉकटेल 2 चा ट्रेलर पाहून काय म्हणाले चाहते?

कॉकटेल 2 चा ट्रेलर पाहून काही चाहत्यांनी उत्सुकता जाहीर केली आहे. कमेंट्स केले आहेत की, “चित्रपटाचं ठाऊक नाही पण गाणे चांगले आहेत”, “लवकरात लवकर ‘तुम ही हो बंधू 2.0’ गाणं प्रसिद्ध करा” अशा अनेक कमेंट्स आले आहेत. प्रीतमचे संगीत हे चित्रपट गाजवणार हे नक्की!

Web Title: Cocktail 2 movie trailer released on media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 05:48 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cocktail 2 : ‘जेव्हा दोघांत तिसरा येतो…’ Kriti चा ग्लॅमर आणि Rashmika चा Swag, कॉकटेल 2 ट्रेलर आउट!

Cocktail 2 : ‘जेव्हा दोघांत तिसरा येतो…’ Kriti चा ग्लॅमर आणि Rashmika चा Swag, कॉकटेल 2 ट्रेलर आउट!

Jun 02, 2026 | 05:48 PM
Iran Execution : इराणची मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी मोठी कारवाई; ३ नराधमांना थेट फासावर चढवले

Iran Execution : इराणची मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी मोठी कारवाई; ३ नराधमांना थेट फासावर चढवले

Jun 02, 2026 | 05:27 PM
इंटेलिजन्स बियॉन्ड मोशनवर आधारित समर्थ ई-मोबिलिटीकडून अव्होर इलेक्ट्रिकचे अनावरण

इंटेलिजन्स बियॉन्ड मोशनवर आधारित समर्थ ई-मोबिलिटीकडून अव्होर इलेक्ट्रिकचे अनावरण

Jun 02, 2026 | 05:25 PM
15 महिन्यांचा वनवास संपणार? Hardik Pandya च्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह; IND Vs AFG सिरीजमध्ये खेळणार?

15 महिन्यांचा वनवास संपणार? Hardik Pandya च्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह; IND Vs AFG सिरीजमध्ये खेळणार?

Jun 02, 2026 | 05:22 PM
HSBC Mutual Fund: म्युच्युअल फंडचा ‘रेडहेक्स हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड’ लाँच; गुंतवणूकदारांसाठी खास संधी, २ जूनपासून NFO खुला

HSBC Mutual Fund: म्युच्युअल फंडचा ‘रेडहेक्स हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड’ लाँच; गुंतवणूकदारांसाठी खास संधी, २ जूनपासून NFO खुला

Jun 02, 2026 | 05:22 PM
CBSE च्या री-इव्हॅल्युएशन पोर्टलवर सायबर हल्ला; अवघ्या 2 मिनिटांत 15 लाख हिट्स, शिक्षण मंत्रालयाने मागवला अहवाल

CBSE च्या री-इव्हॅल्युएशन पोर्टलवर सायबर हल्ला; अवघ्या 2 मिनिटांत 15 लाख हिट्स, शिक्षण मंत्रालयाने मागवला अहवाल

Jun 02, 2026 | 05:20 PM
‘Shivaji Kon Hota’ Controversy: प्रकाशकाकडून ‘शिवाजी कोण होता’च्या ४५,००० प्रती नष्ट; नेमकं काय आहे प्रकरण?

‘Shivaji Kon Hota’ Controversy: प्रकाशकाकडून ‘शिवाजी कोण होता’च्या ४५,००० प्रती नष्ट; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Jun 02, 2026 | 05:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM