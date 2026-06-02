इंटेलिजन्स बियॉन्ड मोशनवर आधारित समर्थ ई-मोबिलिटीकडून अव्होर इलेक्ट्रिकचे अनावरण

समर्थ ई-मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडने आज आपल्या अव्होर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रँडच्या लाँचची घोषणा केली. ब्रँड जाहिरात, वेबसाइट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह पदार्पण करत अव्होर इलेक्ट्रिकने बुद्धिमत्तेतील अभियांत्रिकी उत्कृष्टतेवर लक्ष केंद्रित करणारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा नवीन दृष्टिकोन मांडला आहे. प्रत्येक महत्त्वाची तंत्रज्ञान यंत्रणा स्वतः विकसित करण्याच्या तत्त्वावर हा दृष्टिकोन आधारित आहे.
बुद्धिमत्ता हे दुचाकीमध्ये जोडलेले फक्त एक वैशिष्ट्य नसून या वेईकलचा पाया असावी, या विश्वासावर अव्होर इलेक्ट्रिकची निर्मिती करण्यात आली आहे. ‘प्रथम बुद्धिमत्तेचा विचार करा आणि नंतर त्याभोवती मोटरसायकल तयार करा’ या एकाच मार्गदर्शक तत्त्वावर हा ब्रँड उभा राहिला आहे. ब्रँडची टॅगलाइन, ‘इंटेलिजन्स बियॉन्ड मोशन’ या दूरदृष्टीला सादर करते.
गेल्या तीन वर्षांत, समर्थ ई-मोबिलिटीच्या १०० पेक्षा जास्त इंजिनीअर्सच्या टीमने अहमदाबादमधील त्यांच्या समर्पित आरअँडडी सुविधेत ९ हून अधिक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा पूर्णपणे इन-हाऊस विकसित केल्या आहेत. यामध्ये पेटंट मिळालेली बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस), बॅटरी पॅक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, पॉवर कंट्रोल मॉड्युल, डीसी-डीसी कन्व्हर्टर, ऑनबोर्ड फास्ट चार्जर, डिस्प्ले सिस्टम आणि प्रोप्रायटरी ऑपरेटिंग सिस्टम यांचा समावेश आहे. कंपनीने आजपर्यंत ११० हून अधिक इंटिलेक्चुअल प्रॉपर्टीजचे अर्ज देखील दाखल केले आहेत. हा व्हर्टिकली एकीकृत दृष्टिकोन कंपनीच्या स्वतःच्या तंत्रज्ञानाचा संच असलेल्या अव्होर सोर्स आणि विशेषतः दुचाकींसाठी तयार केलेल्या एव्हीआर प्लॅटफॉर्म आर्किटेक्चरद्वारे समर्थित आहे. हे दोन्ही एकत्र मिळून वेईकलची कामगिरी, विश्वासार्हता, सॉफ्टवेअर एकीकरण आणि राइडरच्या एकूण अनुभवावर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करतात.
अव्होर इलेक्ट्रिकच्या केंद्रस्थानी संपूर्णपणे इन-हाऊस इंजिनीअर केलेली आणि विकसित केलेली पूर्णतः एकीकृत तंत्रज्ञान परिसंस्था आहे. अव्होर सोर्स आणि AVR आर्किटेक्चरवर आधारित हा प्लॅटफॉर्म वेईकलच्या प्रत्येक मुख्य उपयंत्रणेला (सबसिस्टम) एका युनिफाइड इंजिनीअरिंग फ्रेमवर्क अंतर्गत एकत्र आणतो.
नऊहून अधिक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा अंतर्गत पातळीवर डिझाइन आणि विकसित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचे विनासायास एकत्रीकरण शक्य झाले आहे. हा दृष्टिकोन अधिक सहज प्रतिसाद, उत्कृष्ट कामगिरी, जलद दोषनिदान (फास्टर डायग्नोसिस), कमीत-कमी डाउनटाईम आणि सॉफ्टवेअर-आधारित अपडेट्सद्वारे उत्पादनात सतत सुधारणा करण्यास सक्षम बनवतो, ज्यामुळे काळानुरूप प्रगत होणारा मालकीचा अनुभव ग्राहकांना मिळतो. ११० हून अधिक इंटिलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अर्जांसह अव्होर इलेक्ट्रिक अशा बाजारपेठेत प्रबळ तांत्रिक पाया निर्माण करत आहे, जिथे अनेक उत्पादक अजूनही हार्डवेअरसाठी इतरांवर अवलंबून आहेत.
अव्होर इलेक्ट्रिकची पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल श्रेणी १२५सीसी–२००सीसी मोटरसायकल सेगमेंटमधील राइडर्सना डोळ्यांसमोर ठेवून तयार करण्यात आली आहे, जी भारतातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या कम्युटर आणि लाइफस्टाइल श्रेणींपैकी एक आहे. या मोटरसायकल्स अशा राइडर्ससाठी विकसित केल्या जात आहेत, जे कामगिरी, विश्वासार्हता किंवा दैनंदिन वापराशी कोणतीही तडजोड न करता एक व्यावहारिक इलेक्ट्रिक पर्याय शोधत आहेत. AVR प्लॅटफॉर्मवर आधारित आणि भारतातील प्रत्यक्ष ड्रायव्हिंगच्या परिस्थितीचा विचार करून इंजिनीअर केलेले अव्होर इलेक्ट्रिकचे उत्पादन पोर्टफोलिओ आजच्या दुचाकी ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहे.
मोटरसायकलच्या प्रत्येक स्तरात सामावलेली बुद्धिमत्ता दर्शवणारी उत्पादन-आधारित गाथा, ग्राहक शिक्षण, फुल स्टॅक कम्पोनेंट बिल्ड आणि वेगळा मालकीचा अनुभव यावर आधारित केंद्रित धोरणाद्वारे बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची ब्रँडची योजना आहे.
या लाँचबाबत मत व्यक्त करत श्री प्रियांक राखोलिया, सह-संस्थापक, समर्थ ई-मोबिलिटी म्हणाले, “तीन वर्षांपासून आम्ही स्वतःला साधा प्रश्न विचारत होतो की, भारतातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक वेईकलमध्ये इतकी कमी बुद्धिमत्ता (इंटेलिजन्स) का आहे? आमच्या लक्षात आले की याचे उत्तर एखादे वैशिष्ट्य नसण्यात नाही, तर कटिबद्धतेच्या अभावात होते. खरी बुद्धिमत्ता रेडिमेड घटकांपासून जोडली जाऊ शकत नाही, ती पायापासून इंजिनीअर करावी लागते. म्हणून, आम्ही प्रत्येक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा इन-हाऊस डिझाइन केली आहे. बुद्धिमत्तेतील अभियांत्रिकी उत्कृष्टता हा आमच्यासाठी फक्त दावा नाही, तर आमचा प्रत्येक निर्णय ठरवणारी एक कार्यपद्धती आहे.”
समर्थ ई-मोबिलिटी आता भारतातील बाजारपेठेत अव्होर इलेक्ट्रिकची पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल श्रेणी सादर करण्याच्या तयारीत आहे. ब्रँड जाहिरात, वेबसाइट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून झालेल्या या ब्रँडच्या लाँचमुळे बाजारपेठेत प्रवेशाच्या व्यापक रोडमॅपची सुरुवात झाली आहे. येत्या काही महिन्यांत उत्पादनांच्या अधिकृत घोषणा आणि मोहिमेचा खुलासा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
