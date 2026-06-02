Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Execution In Child Sexual Abuse Case Three Perpetrators Hanged

Iran Execution : इराणची मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी मोठी कारवाई; ३ नराधमांना थेट फासावर चढवले

Updated On: Jun 02, 2026 | 05:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

Iran Execution : इराणने बाल लैंगिक शोषणाप्रकरणी अत्यंत कठोर कारवाई केली आहे. अल्पवीयन मुलांचे शोषण केल्याच्या आरोपावरुन तीन जणांना फाशी ठोठवण्यात आली आहे.

Iran Execution

Iran Execution : इराणची मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी मोठी कारवाई; ३ नराधमांना थेट फासावर चढवले (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इराणची मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी मोठी कारवाई
  • ३ नराधमांना थेट फासावर चढवले
  • नेमकं काय आहे प्रकरण?
Iran Execution : इराणमध्ये मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी एक महत्त्वपूर्ण आणि अत्यंत कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. निष्पाप मुलांचे शोषण केल्याप्रकरणी दोषी व्यक्तींना एका वर्षाच्या आत शिक्षा सुनावली आहे. इराणच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला मंजुरी देतातच तातडीने दोषींवर कारवाई करण्यात आली. १४ आणि १० वर्षीय मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये तीन व्यक्तींना फासावर चढवण्यात आले.

हे देखील वाचा : Hanwha Explosion : दक्षिण कोरियात भीषण दुर्घटना! संरक्षण कारखान्यातील स्फोटा पाच जणांचा मृत्यू, २ गंभीर जखमी

नेमकं काय आहे प्रकरण?

रिपोर्टनुसार, ऑगस्ट २०२४ मध्ये इराणच्या घोरवे शहरा दोन व्यक्तींनी एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे लैंगिक शोषणाचे आरोप ठोठावण्यात आले होते. सुनावणी दरम्यान गुन्हा सिद्ध होताच न्यायालयाने त्यांना तातडीने शिक्षा सुनावली. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात ऑगस्ट २०२५ मध्ये एका १० वर्षीय मुलावर लैंगिक अत्याचार करुन त्याची हत्या केली होती. या प्रकरणातही न्यायालयाने तातडीने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

इराणमध्ये मृत्यूदंडाचे नियम

इराणमध्ये लैंगिक शोषण, हत्या, ईशनिंदा आणि हेरगिरीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मृत्यूदंडाचीच तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये इराणच्या न्यायालयाकडून तातडीने सुनावणी केली जाते. मानवाधिकार संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फाशीची शिक्षा सुनावण्याच्या संख्येबाबत चीन पहिल्या स्थानावर आहे. तर दुसऱ्या क्रमांक इराणचा लागतो.

ॲम्नेस्टी इंटरनॅशलच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये इराणने तब्बल २,१५९ लोकांनी मृत्यूदंड ठोठावला होता. तर ४४ जणांना तातडीने फाशी देण्यात आली होती. २०२४ च्या तुलनेत गेल्या वर्षी फाशीच्या शिक्षांच्या प्रकरणांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. इराणच्या या कठोर कारवाईनंतर तेथील बालसुरक्षा आणि न्यायव्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे.

मोसादसाठी हेरगिरी करणाऱ्यांना लटकवले फासावर

इराणने सर्वाधिक फाशीची शिक्षा इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसादसाठी हेरगिरी करणाऱ्यांना दिली आहे. रिपोर्टनुसार, इस्रायलशी संघर्षानंतर इराणने देशव्यापी मोहिम राबवली होती. याअंतर्गत ७०० हून अधिक संशयितांना अट केली असून आतापर्यंत किमान १५ हून अधिक लोकांना मोसादचे एजंटच्या आरोपावरुन फाशी दिली आहे. याबाबत निश्चित आकडा सार्वजनिक करण्यातआलेला नाही. परंतु, ही इराणची इस्रायलविरोधात सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते.

हे देखील वाचा : Typhoon Jangmi : मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वारे…, जपानमध्ये चक्रीवादळ जांगमीचा धुमाकूळ; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Web Title: Iran execution in child sexual abuse case three perpetrators hanged

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 05:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Political News : पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतीचे पारडे जड; ८२७ पैकी ७३४ मतांसह वर्चस्व स्पष्ट
1

Pune Political News : पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतीचे पारडे जड; ८२७ पैकी ७३४ मतांसह वर्चस्व स्पष्ट

Chandrapur News: चंद्रपुरात राजकीय शक्तिप्रदर्शन; विधान परिषद निवडणुकीत रंगणार चुरशीची लढत
2

Chandrapur News: चंद्रपुरात राजकीय शक्तिप्रदर्शन; विधान परिषद निवडणुकीत रंगणार चुरशीची लढत

Typhoon Jangmi : मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वारे…, जपानमध्ये चक्रीवादळ जांगमीचा धुमाकूळ; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा
3

Typhoon Jangmi : मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वारे…, जपानमध्ये चक्रीवादळ जांगमीचा धुमाकूळ; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Hanwha Explosion : दक्षिण कोरियात भीषण दुर्घटना! संरक्षण कारखान्यातील स्फोटा पाच जणांचा मृत्यू, २ गंभीर जखमी
4

Hanwha Explosion : दक्षिण कोरियात भीषण दुर्घटना! संरक्षण कारखान्यातील स्फोटा पाच जणांचा मृत्यू, २ गंभीर जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Execution : इराणची मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी मोठी कारवाई; ३ नराधमांना थेट फासावर चढवले

Iran Execution : इराणची मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी मोठी कारवाई; ३ नराधमांना थेट फासावर चढवले

Jun 02, 2026 | 05:27 PM
इंटेलिजन्स बियॉन्ड मोशनवर आधारित समर्थ ई-मोबिलिटीकडून अव्होर इलेक्ट्रिकचे अनावरण

इंटेलिजन्स बियॉन्ड मोशनवर आधारित समर्थ ई-मोबिलिटीकडून अव्होर इलेक्ट्रिकचे अनावरण

Jun 02, 2026 | 05:25 PM
15 महिन्यांचा वनवास संपणार? Hardik Pandya च्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह; IND Vs AFG सिरीजमध्ये खेळणार?

15 महिन्यांचा वनवास संपणार? Hardik Pandya च्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह; IND Vs AFG सिरीजमध्ये खेळणार?

Jun 02, 2026 | 05:22 PM
HSBC Mutual Fund: म्युच्युअल फंडचा ‘रेडहेक्स हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड’ लाँच; गुंतवणूकदारांसाठी खास संधी, २ जूनपासून NFO खुला

HSBC Mutual Fund: म्युच्युअल फंडचा ‘रेडहेक्स हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड’ लाँच; गुंतवणूकदारांसाठी खास संधी, २ जूनपासून NFO खुला

Jun 02, 2026 | 05:22 PM
CBSE च्या री-इव्हॅल्युएशन पोर्टलवर सायबर हल्ला; अवघ्या 2 मिनिटांत 15 लाख हिट्स, शिक्षण मंत्रालयाने मागवला अहवाल

CBSE च्या री-इव्हॅल्युएशन पोर्टलवर सायबर हल्ला; अवघ्या 2 मिनिटांत 15 लाख हिट्स, शिक्षण मंत्रालयाने मागवला अहवाल

Jun 02, 2026 | 05:20 PM
‘Shivaji Kon Hota’ Controversy: प्रकाशकाकडून ‘शिवाजी कोण होता’च्या ४५,००० प्रती नष्ट; नेमकं काय आहे प्रकरण?

‘Shivaji Kon Hota’ Controversy: प्रकाशकाकडून ‘शिवाजी कोण होता’च्या ४५,००० प्रती नष्ट; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Jun 02, 2026 | 05:15 PM
अरेंज मॅरेजनंतर आईचं निधन, मराठी अभिनेत्रीची डॉक्टर पतीसाठी भावूक पोस्ट;म्हणाली…

अरेंज मॅरेजनंतर आईचं निधन, मराठी अभिनेत्रीची डॉक्टर पतीसाठी भावूक पोस्ट;म्हणाली…

Jun 02, 2026 | 04:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM