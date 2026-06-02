CBSE च्या री-इव्हॅल्युएशन पोर्टलवर सायबर हल्ला; अवघ्या 2 मिनिटांत 15 लाख हिट्स, शिक्षण मंत्रालयाने मागवला अहवाल

सीबीएसईच्या पुनर्मूल्यांकन पोर्टलवर मोठ्या संख्येने विद्यार्थी त्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करत आहेत. दरम्यान, बोर्डाने कळवले आहे की या पोर्टलवर सायबर हल्लेही झाले होते, परंतु असे असूनही, हजारो विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही मोठ्या अडचणींशिवाय ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सीबीएसईच्या म्हणण्यानुसार, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल सध्या एका वेळी ८,००० हून अधिक वापरकर्त्यांना हाताळण्यास सक्षम आहे. मंगळवारी दुपारी ३ वाजेपर्यंत, १६,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज यशस्वीरित्या सादर केले होते.
सीबीएसई इयत्ता १२वी पुनर्मूल्यांकन पोर्टल सुरू झाल्यावर त्याला मोठ्या तांत्रिक आव्हानांचा सामना करावा लागला. बोर्डाने स्वतः कबूल केले की पोर्टलवर सायबर हल्ल्यांचे प्रयत्न झाले. सीबीएसईच्या म्हणण्यानुसार, केवळ दोन मिनिटांत १५ लाखांहून अधिक हिट्सची नोंद झाली. याव्यतिरिक्त, अनधिकृतपणे फाईल्स ॲक्सेस करण्याचे १ लाखांहून अधिक प्रयत्न झाले. यामुळे सुरुवातीला अनेक विद्यार्थ्यांना पोर्टल वापरण्यात अडचणी आल्या. तथापि, बोर्डाने सांगितले की त्यांची तांत्रिक टीम परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून होती.
सीबीएसईने ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती दिली की, जेव्हा हजारो विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन पोर्टल वापरत होते, तेव्हा काही दुर्भावनापूर्ण घटकांनी सेवांमध्ये व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, अलीकडेच पोर्टलवर ‘डिनायल-ऑफ-सर्व्हिस’ (DoS) हल्ल्याचा प्रयत्न झाला, ज्यामुळे हिट्समध्ये अचानक लाखोंची वाढ झाली. याव्यतिरिक्त, मोठ्या संख्येने अनधिकृतपणे फाईल ॲक्सेस करण्याच्या प्रयत्नांची नोंद झाली. या हल्ल्यांचा उद्देश पोर्टलच्या सेवांमध्ये व्यत्यय आणणे हा होता, परंतु सीबीएसईने दावा केला की आवश्यक सुरक्षा उपायांद्वारे ही प्रणाली सुरक्षित ठेवण्यात आली होती.
तांत्रिक समस्या आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींनंतर, CBSE ने पोर्टलमध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत. बोर्डाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या अभिप्रायाच्या आधारे प्लॅटफॉर्ममध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे सत्राच्या वेळेची मर्यादा वाढवणे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना घाई न करता त्यांची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. CBSE च्या मते, दुपारी ३ वाजेपर्यंत १६,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज यशस्वीरित्या सादर केले होते. बोर्डाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्मूल्यांकन आणि पडताळणी प्रक्रिया सोपी आणि त्रासमुक्त करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
CBSE ने स्पष्ट केले आहे की, केवळ तेच विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन किंवा उत्तरपत्रिका पडताळणीसाठी अर्ज करू शकतात, ज्यांनी यापूर्वी त्यांच्या उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रतीसाठी (फोटोकॉपीसाठी) अर्ज केला आहे. विद्यार्थ्यांनी संबंधित विषयाच्या गुणदान योजनेचा (मार्किंग स्कीमचा) अभ्यास करणे आवश्यक आहे, जी प्रश्नपत्रिकेसह बोर्डाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली जाईल. अर्जाची स्थिती उमेदवाराच्या लॉगिन खात्यामध्ये दर्शविली जाईल. बोर्डाने असेही म्हटले आहे की, पुनर्मूल्यांकनानंतर गुणांमध्ये झालेली कोणतीही घट देखील लागू राहील. पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल अंतिम मानला जाईल आणि कोणतेही अपील स्वीकारले जाणार नाही.
पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेदरम्यान, अनेक विद्यार्थ्यांनी अपलोड केलेल्या उत्तरपत्रिकांमध्ये कथित विसंगती असल्याची तक्रार केली. यामुळे सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. काही विद्यार्थ्यांनी त्यांना दाखवलेल्या उत्तरपत्रिका आणि मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये विसंगती असल्याचा दावा केला. या तक्रारींनंतर, ओएसएम प्रणालीच्या कार्यपद्धतीबद्दलची चर्चा तीव्र झाली आणि हे संपूर्ण प्रकरण शिक्षण मंत्रालयाच्याही लक्षात आले.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, शिक्षण मंत्रालयाने सीबीएसईकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. विशेषतः, मंत्रालयाने ओएसएम प्रणालीशी संबंधित सेवा प्रदाता असलेल्या COEMPT ला दिलेल्या कंत्राटाबद्दल माहिती मागवली आहे. सूत्रांनुसार, मंत्रालयाने निविदा प्रक्रिया, कंत्राट देताना अवलंबलेली कार्यपद्धती आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित सर्व तपशील मागवले आहेत. मंत्रालयाने आधीच प्राथमिक माहिती गोळा केली असून आता संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल आढावा घेत आहे.