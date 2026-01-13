2026 दीपिकासाठी खास ठरणार? दीपिका पादुकोण किंग आणि ‘या’ प्रोजेक्ट्समध्ये झळकणार; आगामी चित्रपटाची प्रचंड उत्सुकता

2026 मध्ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मोठ्या बजेटचे, भव्य आणि नव्या विचारांचे चित्रपट घेऊन पुढे जात आहे. या बदलाच्या केंद्रस्थानी दीपिका पादुकोण दिसून येते. सध्या देशातील दोन अतिशय मोठे चित्रपट तिच्यासोबत तयार होत आहेत, त्यामुळे तिच्या करिअरमधला हा काळ खूपच महत्त्वाचा मानला जातो.
दीपिकाचे येणारे चित्रपट भारतीय सिनेमातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी आहेत. एका चित्रपटात ती शाहरुख खानसोबत सहाव्यांदा दिसणार आहे. ही जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडते आणि त्यामुळेच ती ‘सिनेमॅटिक रॉयल्टी’ म्हणून ओळखली जाते. दुसरीकडे, दिग्दर्शक अॅटली आणि अल्लू अर्जुनसोबतचा तिचा आगामी चित्रपट संपूर्ण भारतासाठी खास अनुभव ठरणार आहे. या दोन मोठ्या चित्रपटांमुळे दीपिका सध्या संपूर्ण इंडस्ट्रीत चर्चेचा विषय बनली आहे.
निःसंशयपणे, दीपिकासाठी हे वर्ष अत्यंत व्यस्त ठरणार आहे. दोन मेगा प्रोजेक्ट्ससह ती बॉलिवूडमधील निर्विवाद ‘क्वीन’ म्हणून आपली ओळख अधिक मजबूत करत आहे. आज दीपिका एक खरी पॅन-इंडिया स्टार बनली आहे. तिचे बॉक्स ऑफिसवरील यश आकड्यांतूनही स्पष्टपणे दिसून येते. येणारा काळ प्रेक्षकांसाठी आणखी रोमांचक ठरणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत दीपिकाने भव्यता आणि दमदार आशय यांचा उत्तम समतोल असलेले चित्रपट निवडले आहेत. ‘पद्मावत’, ‘जवान’, ‘फायटर’, ‘कल्की 2898 एडी’ ते ‘सिंघम अगेन’पर्यंत तिच्या निवडी सर्जनशील आणि व्यावसायिक दोन्ही दृष्टिकोनातून भक्कम ठरल्या आहेत. मोठ्या कलाकारांसोबत स्क्रीन शेअर करणे असो किंवा वजनदार कथा आपल्या उपस्थितीने सावरून धरणे—दीपिका प्रत्येक प्रोजेक्टला वेगळी उंची देते. हाच समतोल तिला बॉलिवूडची आघाडीची नायिका आणि पॅन-इंडिया फिनॉमेनन बनवतो.
सर्वप्रथम उल्लेख करायचा तर ‘किंग’ या चित्रपटाचा, ज्यामध्ये ती बर्याच काळानंतर शाहरुख खानसोबत पुन्हा एकदा दिसणार आहे. ही दोघांची सहावी एकत्रित फिल्म असून, हा एक प्रकारचा ‘फुल-सर्कल’ क्षण आहे, कारण दीपिकाने आपल्या करकिर्दीची सुरुवातही शाहरुखसोबतच केली होती. सध्या या चित्रपटाचे शूटिंग पोलंडमध्ये सुरू असून, प्रेक्षकांची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.
Colors Marathi Serial: इंद्रायणीची सर्वात मोठी कसोटी, दिग्रसकर घराण्याची प्रतिष्ठा आणि सत्याची लढाई
तितकीच चर्चा अॅटली यांच्या महत्त्वाकांक्षी सायन्स-फिक्शन अॅक्शन चित्रपट ‘AA22xA6’चीही आहे. ‘जवान’च्या ऐतिहासिक यशानंतर अॅटली, अल्लू अर्जुन आणि दीपिका यांचे हे एकत्र येणे एक नवा मानदंड निर्माण करेल, अशी अपेक्षा आहे. चित्रपटाबाबत अद्याप फारशी माहिती उघड करण्यात आलेली नसली, तरी सुरुवातीच्या झलकांनीच देशभरात प्रचंड उत्सुकता आणि रोमांच निर्माण केले आहे.
2026 जवळ येत असताना, प्रेक्षकांमध्ये आगामी काळाबाबत मोठा उत्साह पाहायला मिळतो आहे. भव्य स्केल आणि तांत्रिक चमक यापलीकडे जाऊन, दीपिका या दोन्ही चित्रपटांत काय नवीन घेऊन येणार आहे.
“मी स्वतः एका मुलीचा वडील म्हणून …” शुभ श्रावणी मालिकेतील पात्राबद्दल लोकेश गुप्तेंनी सांगितली खास गोष्ट, म्हणाले…
दोन मेगा प्रोजेक्ट्ससह दीपिका पादुकोणचा प्रवास सातत्याने पुढे सरकत आहे. उद्दिष्टे आणि अमर्याद शक्यता घेऊन. आता प्रेक्षकांना फक्त वाट पाहायची आहे आणि बारकाईने लक्ष ठेवायचे आहे, कारण तिचा पुढचा टप्पा नक्कीच संस्मरणीय ठरणार आहे.