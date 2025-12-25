आदित्य धर यांचा “धुरंधर” हा चित्रपट अजुनहो बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना दिसत आहे. रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना स्टारर हा चित्रपट दररोज नवे विक्रम मोडताना दिसत आहे. चित्रपट प्रदर्शित होऊन वीस दिवस उलटले आहेत, परंतु कमाईच्या बाबतीत तो अजूनही आपला वेग कायम ठेवत आहे. २० व्या दिवशी, “धुरंधर” ने देशातील पहिल्या क्रमांकाचा कमाई करणारा चित्रपटच नाही तर अनेक चित्रपटांच्या आयुष्यभराच्या कमाईलाही मागे टाकले आहे.
सुरुवातीच्या दिवसापासून, “धुरंधर” ने २० व्या दिवशी दुहेरी अंकी कमाई केली आहे. ख्रिसमसच्या एक दिवस आधीही, चित्रपटाने थिएटरमध्ये खळबळ उडवून दिली. चित्रपटाच्या गतीवरून असे दिसते की तो चित्रपट इतिहासातील सर्वोत्तम चित्रपटांचे सर्व विक्रम मोडण्यास सज्ज आहे. चला जाणून घेऊया चित्रपटाने आतापर्यंत किती कमाई केली आहे.
काय आहे ‘धुरंधर’ची कथा?
‘धुरंधर’ ही पाकिस्तानमध्ये घुसखोरी करून स्वतःचे साम्राज्य उद्ध्वस्त करण्याची कथा आहे. ती अशा प्रकारे बनवली गेली आहे की प्रेक्षक साडेतीन तास चित्रपटात मग्न राहतील. रणवीर सिंग एका भारतीय रॉ एजंटची भूमिका करताना दिसला आहे जो हमजा अली मजारीच्या वेशात पाकिस्तानात प्रवेश करतो. हमजा लवकरच पाकिस्तानच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा व्यक्तिमत्व बनतो. अक्षय खन्ना पाकिस्तानी प्रदेशातील लियारी येथील रहमान डाकूच्या भूमिकेत दिसला आहे. अक्षयने या चित्रपटात नकारात्मक भूमिका साकारली असली तरी, त्याचे गांभीर्य पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना भावले आहे. आणि चाहत्यांना त्याचा अभिनय खूप आवडला आहे.
‘धुरंधर’ ने २० दिवसांत किती कमाई केली?
कमाईबद्दल बोलायचे झाले तर, सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, चित्रपटाने २० व्या दिवशी तब्बल १७.७५ कोटी रुपये कमावले आहे. दरम्यान, देशातील पहिल्या क्रमांकाचा कमाई करणारा चित्रपट ‘पुष्पा २’ ने २० व्या दिवशी १४.५ कोटी रुपये कमावले, तर हिंदीमध्ये ११.५ कोटी रुपये कमावले आहे. ‘धुरंधर’ ने २० दिवसांत देशभरात ६०७.२५ कोटी रुपये कमावले. हे ‘पठाण’ (₹५४३.०९ कोटी) आणि ‘छावा’ (₹६०१.५४ कोटी) यांच्या आयुष्यभराच्या कमाईपेक्षा जास्त आहे.
‘धुरंधर’ची जगभरातील कमाई किती आहे?
आता, जर ‘धुरंधर’च्या जगभरातील कमाईबद्दल सांगायचे झाले तर, चित्रपटाने १९ दिवसांत ९०७.४० कोटी रुपये कमावले होते. आता २० दिवसांत अंदाजे ९३५.७५ कोटी रुपये कमावले आहेत. याचा अर्थ असा की जगभरातील कमाईच्या बाबतीत, या चित्रपटाने ‘अॅनिमल’, ‘छावा’, ‘स्त्री २’, ‘बाहुबली’ आणि ‘गदर २’ सारख्या चित्रपटांना मागे टाकले आहे. तसेच हा चित्रपट आता सिनेमागृहात आणखी किती कमाई करतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.