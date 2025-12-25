Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘The Lion King’ मधील अभिनेत्रीचा दुःखद मृत्यू; दीर्घकालीन बॉयफ्रेंडवर हत्या केल्याचा आरोप? सुरु आहे चौकशी

"द लायन किंग" मध्ये यंग नालाची भूमिका साकारणारी ब्रॉडवेची बाल कलाकार इमानी देया स्मिथ हिचे दुःखद निधन झाले आहे. ती फक्त २५ वर्षांची होती. आणि अभिनेत्रीची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

Dec 25, 2025 | 08:59 AM
  • इमानी देया स्मिथ हिचे दुःखद निधन
  • बॉयफ्रेंड जॉर्डन डी. हत्येचा आरोप
  • अभिनेत्री २०११-१२ मध्ये “द लायन किंग” मध्ये दिसली
 

अमेरिकेतील ब्रॉडवे थिएटर जगतातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. लोकप्रिय संगीतमय “द लायन किंग” मध्ये यंग नालाची भूमिका साकारण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली अभिनेत्री इमानी देया स्मिथ हिचे वयाच्या २५ व्या वर्षी निधन झाले आहे. रविवारी न्यू जर्सीमधील एडिसन येथील एका घरातून ९११ वर कॉल आला तेव्हा पोलिसांनी इमानी गंभीर अवस्थेत आढळली आणि तिच्यावर अनेक चाकूने वार करण्यात आल्याचे समोर आले. अभिनेत्रीचा मृत्यू खूप धक्कादायक होता.

मिडलसेक्स काउंटी अभियोक्ता कार्यालयाने २३ डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, इमानी यांना न्यू ब्रंसविकमधील रॉबर्ट वुड जॉन्सन युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, जिथे अभिनेत्रीच्या मृत्यूची पुष्टी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब तपास सुरू केला, जो आता खून म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या दुःखद घटनेने नाट्यविश्वात खळबळ उडाली आहे. तसेच कुटुंबासह तिचे चाहते देखील दुःख व्यक्त करत आहेत.

बॉयफ्रेंड जॉर्डन डी. हत्येचा आरोप

इमानीचा ३५ वर्षीय प्रियकर जॉर्डन डी. जॅक्सन-स्मॉल याला या घटनेच्या संदर्भात २३ डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली. मिडलसेक्स काउंटी अभियोक्ता योलांडा सिकोन आणि एडिसन पोलिस विभागाचे प्रमुख थॉमस ब्रायन यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की जॅक्सन-स्मॉल्सवर पहिला खूनाचा आरोप करण्यात आला आहे. नंतर, दुसरा मुलाला धोक्यात आणण्याचे, तिसरा बेकायदेशीर हेतूने शस्त्र बाळगण्याचे आरोप देखील करण्यात आले आहेत. गुन्ह्याच्या परिस्थितीबद्दल किंवा जॅक्सन-स्मॉल्सच्या भूमिकेबद्दल अभियोक्त्यांनी अद्याप अधिक तपशील जाहीर केलेले नाहीत.

कुटुंबाने GoFundMe पेज तयार केले आहे

इमानीच्या आयुष्यात तिचा तीन वर्षांचा मुलगा, तिचे आई वडील आणि दोन लहान भावंडे आहेत. तिच्या मृत्यूमुळे कुटुंब भावनिक आणि आर्थिक संकटात सापडले आहे. तिची मावशी किरा यांनी GoFundMe पेज सुरू केले आहे, त्यानुसार देणग्या अंत्यसंस्काराचा खर्च, घराची साफसफाई, कुटुंबासाठी ट्रॉमा थेरपी, कायदेशीर खर्च आणि अभिनेत्रीच्या लहान मुलाची आणि कुत्र्याची काळजी घेण्यासाठी वापरल्या जातील.

अभिनेत्री २०११-१२ मध्ये “द लायन किंग” मध्ये दिसली

तिच्या कुटुंबाने तिला “उत्साही, प्रेमळ आणि अविश्वसनीय प्रतिभावान व्यक्ती” म्हणून वर्णन केले. इमानीने २०११-२०१२ दरम्यान ब्रॉडवेवरील “द लायन किंग” मध्ये काम केले. तिची आई, मोनिक, एक हेअरस्टायलिस्ट आहे जी ब्रॉडवे, टीव्ही आणि चित्रपटांमध्ये काम करते. अभिनेत्रीच्या जाण्याने तिचे कुटुंब शोकात बुडाले आहेत.

