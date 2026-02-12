कॉमेडियन कपिल शर्माने स्वतःच्याच केफेवर केला गोळीबार; का रचला हा डाव? राखी सावंतचा धक्कादायक खुलासा

विनोदी अभिनेता कपिल शर्मा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नेहमीच चर्चेत असतो. मात्र, गेल्या वर्षी, २०२५ मध्ये, तो त्याच्या कॅप्स कॅफेमुळे चर्चेत होता. त्याने कॅनडामध्ये कॅप्स कॅफे नावाचे एक रेस्टॉरंट उघडले होते, जिथे तीन वेळा गोळीबार करण्यात आला. परंतु या प्रकरणात कोणीही जखमी झाले नसले तरी, अभिनेत्याच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. यानंतर कपिलने दुबईमध्ये स्वतःचे कॅफे उघडले आहे. अभिनेत्री राखी सावंतने आता या प्रकरणाबाबत धक्कादायक विधान केले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण कट रचल्याचे तिने म्हटले आहे.
खरं तर, राखी सावंतने अलीकडेच फिल्मी ज्ञानशी बोलताना बरीच माहिती शेअर केली. या संभाषणात, अभिनेत्रीने कपिल शर्माच्या कॅप्स कॅफेबाबत एक धक्कादायक दावा केला. तिने आरोप केला की विनोदी कलाकाराने स्वतः गोळीबाराची घटना घडवून आणली आहे. तिने यासाठी अभिनेत्याला जबाबदार धरले आणि म्हटले की हा एक प्रसिद्धी स्टंट आहे. तिने कपिलवर लॉरेन्स बिश्नोईची बदनामी केल्याचा आरोपही केला आहे त्याला “स्वस्त प्रसिद्धी मिळवणे” असे म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी तीन गोळीबाराच्या घटना घडल्या
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ब्रिटिश कोलंबियामध्ये उघडलेल्या आणि त्याची पत्नी गिन्नी चतरथ यांच्या मालकीच्या कपिल शर्माच्या “कॅप्स कॅफे” मध्ये अनेक गोळीबार झाले. सुमारे तीन महिन्यांच्या कालावधीत त्याच्या रेस्टॉरंटवर तीन वेळा गोळीबार झाला. या घटनांमध्ये कोणीही जखमी झालेले दिसून आले नाही, परंतु मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य गोल्ड ढिल्लन याने सोशल मीडियावर गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारल्याचा आरोप आहे. पोस्टमध्ये असे म्हटले आहे की कॉमेडियनला फोन करण्यात आला होता परंतु तो रिंग ऐकू शकला नाही, ज्यामुळे त्याला कारवाई करावी लागली. तसेच धमकी देण्यात आली की जर रिंग ऐकली गेली नाही तर मुंबईत पुढील कारवाई केली जाईल.
दुबईमध्ये ‘कॅप्स कॅफे’ सुरू
ब्रिटनमध्ये तीन गोळीबारानंतर कपिल शर्माने दुबईमध्ये स्वतःचा कॅप्स कॅफे उघडला. गोळीबाराच्या घटनेबाबत, अभिनेत्याने कॅनेडियन पोलिसांवर टीका केली आणि म्हटले की त्यांच्याकडे अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्याची शक्ती असू शकत नाही. कपिल पुढे म्हणाले की या घटनेची कॅनेडियन संसदेत चर्चा झाली. त्यानंतर काही वेळातच, अभिनेत्याने दुबईमध्ये स्वतःचा कॅप्स कॅफे उघडल्याची बातमी समोर आली.