‘पहलगाम हल्ला विसरलात का?’, शहनाज गिलवर चाहत्यांचा संताप, हानिया आमिरच्या Pak गाण्यावर केला डान्स

या वर्षी एप्रिलमध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. भारतात अनेक पाकिस्तानी कलाकारांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर बंदी घालण्यात आली होती, आणि यामुळे भारतात सर्वत्र खळबळ उडाली.

Updated On: Dec 25, 2025 | 10:01 AM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • शहनाज गिलने हानिया आमिरच्या Pak गाण्यावर केला डान्स
  • शहनाज गिलच्या चाहत्यांचा राग अनावर
  • पहलगाम हल्ल्याची करून दिली आठवण
 

पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर नेहमीच भारतात चर्चेत राहिली आहे. तिचा नवीन पाकिस्तानी मालिका “मेरी जिंदगी है तू” खूप हिट होत आहे. आणि त्यामधील गाणेही व्हायरल होत आहे. पाकिस्तानी ड्रामा भारतात खूप लोकप्रिय आहेत हे सर्वांनाच माहिती आहे, विशेषतः हानियाची लोकप्रियता भारतात देखील आहे. आता, “बिग बॉस १३” ची एक्स स्पर्धक आणि पंजाबी अभिनेत्री-गायिका शहनाज गिल या अभिनेत्रीच्या नवीन ड्रामाच्या शीर्षकगीतावर नाचताना दिसली आहे. यामुळे वापरकर्त्यांनी तिच्यावर टीका केली आहे आणि त्यांना पहलगाम हल्ल्याची आठवण करून दिली आहे.

“मेरी जिंदगी है तू” मध्ये हानिया आमिर आणि बिलाल अब्बास खान मुख्य भूमिकेत दिसले आहेत. शोची मनोरंजक कथा आणि केमिस्ट्रीने भारतीय प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे आणि त्यातील गाण्याने मने जिंकली आहेत. असीम अझहर आणि साबरी सिस्टर्स यांनी गायलेले हे गाणे अत्यंत लोकप्रिय झाले आहे. तसेच शहनाज गिलचे चाहते आता या गाण्यावर आपला संताप व्यक्त करत आहेत, कारण अभिनेत्रीने या गाण्यावर डान्स केला असून, सोशल मीडियावर पोस्ट देखील केला आहे.

Jay Dudhane Marriage : शुभमंगल सावधान! बिग बॉस मराठी फेम जय दुधाणे अडकला लग्नबंधनात, लग्नाचे फोटो आले समोर

पहलगाम हल्ल्यानंतर इन्स्टाग्रामवर घातली बंदी

या वर्षी एप्रिलच्या अखेरीस पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतात लादण्यात आलेल्या डिजिटल निर्बंधांमुळे हानिया आमिर, माहिरा खान आणि अली जफर यांच्यासह अनेक पाकिस्तानी कलाकारांचे इन्स्टाग्राम अकाउंट भारतीय वापरकर्त्यांसाठी ब्लॉक करण्यात आले. तरीही, गाण्याची लोकप्रियता कमी झालेली नाही.

 

 

शहनाज गिलने व्हिडिओ पोस्ट केला

आणि आता, शहनाज गिलनेही या गाण्यावर आधारित एक रील तयार केली आहे आणि ती इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली आहे. तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, “मला या गाण्याचे वेड लागले आहे. आणि स्वतःचेही वेड जास्त आहे.” शहनाज गिलच्या या व्हिडीओवर चाहत्यांचे भरभरून प्रतिसाद मिळाले आहेत.

‘The Lion King’ मधील अभिनेत्रीचा दुःखद मृत्यू; दीर्घकालीन बॉयफ्रेंडवर हत्या केल्याचा आरोप? सुरु आहे चौकशी

शहनाजच्या व्हिडिओवर लोकांच्या प्रतिक्रिया

माहिरा शर्माने लिहिले, “तू माझी बाळ आहेस.” एका वापरकर्त्याने कमेंट केली, “या मालिकेने आणि गाण्याने माझे मन खराब केले आहे.” दुसऱ्याने म्हटले, “भारतीय कलाकारांना अजूनही पाकिस्तानी गाणी आवडतात.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, “अरे, यार, तीच रील उरली होती का? लाज वाटली पाहिजे भारतीय सेलिब्रिटींना.” दुसऱ्याने विचारले, “तुम्हाला पाकिस्तानी गायकांची गाणी येतात का?” दुसऱ्याने लिहिले, “पहलगाममध्ये जे घडले त्यानंतर तुम्ही पाकिस्तानी गाणी गाऊ शकता का? हे जास्त झाले.”

Published On: Dec 25, 2025 | 09:59 AM

