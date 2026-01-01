Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘धुरंधर’ चित्रपटावर IB मंत्रालयाची कात्री, २७ दिवसांनंतर २ सीन कट; आता पुन्हा नव्या आवृत्तीत होणार प्रदर्शित

आदित्य धर यांचा "धुरंधर" हा चित्रपट ५ डिसेंबर २०२५ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला होता. सुरुवातीपासूनच चित्रपटातील काही शब्द आणि संवादांवर आक्षेप घेण्यात आले होते. आता, चित्रपट पुन्हा नव्या आवृत्तीत प्रदर्शित होणार आहे

Updated On: Jan 01, 2026 | 02:49 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ‘धुरंधर’ चित्रपटावर IB मंत्रालयाची कात्री
  • २७ दिवसांनंतर चित्रपटामधील २ सीन कट
  • आता पुन्हा नव्या आवृत्तीत होणार प्रदर्शित
 

आदित्य धर यांचा “धुरंधर” हा चित्रपट ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाल्यापासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने “पठाण”, “जवान”, “छावा” आणि इतर अनेक चित्रपटांच्या कलेक्शनला मागे टाकले आहे. प्रेक्षकांनी चित्रपटाचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी त्याच्या राजकीय आशयामुळे तो प्रचार म्हणून टीका केली आहे. अलिकडच्या वृत्तांनुसार, चित्रपट निर्माते सुधारित आवृत्तीसह चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित करत आहेत. ज्याबद्दल काही अपडेट समोर आले आहेत.

बॉलीवूड हंगामाच्या वृत्तानुसार, देशभरातील चित्रपटगृहांना ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी एक ईमेल प्राप्त झाला, ज्यामध्ये त्यांना चित्रपटाच्या डीसीपी (छायाचित्रण संचालक) मध्ये बदल झाल्याची माहिती देण्यात आली. एका सूत्राने स्पष्ट केले की, “या बदलाचे कारण म्हणजे, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून मिळालेल्या सूचनांनुसार, चित्रपट निर्मात्यांनी दोन शब्द म्यूट केले आहेत आणि एक संवाद बदलला आहे.”

‘धुरंधर २’ पुन्हा अक्षय खन्ना रहमान डकैतच्या भूमिकेत करणार जादू? चाहत्यांना मिळाली मोठी हिंट

“धुरंधर” ची नवीन आवृत्ती प्रदर्शित केली जाईल

मिळालेल्या माहितीनुसार, चित्रपटगृहांना चित्रपटाची नवीन आवृत्ती डाउनलोड करण्यास आणि १ जानेवारी २०२६ पासून ती प्रदर्शित करण्यास सांगण्यात आले आहे. एका सिनेमा व्यक्तीने वेबसाइटला पुढे सांगितले की, “धुरंधर” च्या नवीन आवृत्तीतून काढून टाकण्यात आलेला एक शब्द “बलूच” आहे. चित्रपट अजूनही सिनेमागृहात चांगला सुरु असताना, आता तो नवीन आवृत्तीत रिलीज होणार आहे.

“धुरंधर” चे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धर यांचा चित्रपट “धुरंधर” थिएटरमध्ये प्रदर्शित होऊन एक महिना पूर्ण होत आहे. या चित्रपटाने जगभरात बॉक्स ऑफिसवर १११७.९ कोटींचा आकडा ओलांडला आहे. भारतात, चित्रपटाने २७ व्या दिवशी ११ कोटींची कमाई केली आणि आतापर्यंत ७२३.२५ कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. चित्रपटात रणवीर सिंग मुख्य भूमिकेत दिसत आहे. तो एका भारतीय गुप्तहेराची भूमिका करतो जो पाकिस्तानी शहर लियारीमध्ये दहशतवाद्यांना घुसखोरी करतो.

अभिनव कश्यपवर FIR दाखल! सलमान खानबद्दल ‘वाईट शब्द’ वापरल्यामुळे चाहत्याने केली पोलीस तक्रार

‘धुरंधर २’ ची रिलीज तारीख

हा चित्रपट थिएटरमध्ये चांगला चालत आहे, परंतु आखाती देशांमध्ये त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. रणवीर सिंग व्यतिरिक्त, चित्रपटात संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत. नवीन कौशिक, सौम्या टंडन, नसीम मुघल, दानिश पांडोर आणि गौरव गेरा हे देखील मुख्य भूमिकेत आहेत. चित्रपटाचा दुसरा भाग १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

 

Web Title: Dhurandhar re release after 2 cuts by ministry of information and broadcasting

Published On: Jan 01, 2026 | 02:49 PM

