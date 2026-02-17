हिरवळीवर अनवाणी चालण्याचे आरोग्यदायी फायदे; मन, डोळे आणि शरीर राहील ताजेतवाने

जगभरातून लोक का येतात पुण्यातील OSHO ध्यानकेंद्रात? जाणून घ्या खास कारणे
मनावरील ताण कमी
ताजी हवा, कोवळे ऊन आणि शांत वातावरण सारेच सकाळच्या वेळी प्रसन्न असते. ताज्या हवेतील ऑक्सिजन तुमचे स्वास्थ्य सुधारते, सूर्यप्रकाश प्रफुल्लित करते, व्हिटामिन डीचा पुरेसा पुरवठा करते. तर शांत वातावरण तुम्हाला रिलॅक्स व्हायला मदत करते. या साऱ्यामुळे तुमच्यावरील ताणदेखील हलका होण्यास मदत होते.
कोवळ्या उन्हाचा आनंद
सकाळी जिममध्ये घाम गाळण्याऐवजी हिरवळीवरून चालल्याने कोवळ्या सूर्यप्रकाशाचा आनंद घेता येतो.. सूर्य हा ऊर्जेचा स्त्रोत आहे. त्यामुळे दिवसभर लागणारी ऊर्जा उत्तेजित करण्यास सकाळी हिरवळीवर चालणे फायदेशीर ठरू शकते. कोवळ्या उन्हामुळे शरीर डिसइन्फेक्ट होण्यास, स्नायू आणि नव्हर्स बळकट होण्यास मदत होते. शरीराला ‘व्हिटामिन डी’ चा पुरवठा होतो.
शरीर निरोगी होण्यास मदत होते
पायाच्या तळव्यामध्ये शरीरातील विविध अवयवांचे कार्य निगडीत असते. विशेषतः डोळे, कान, फुफ्फुस, चेहरा, पोट, मेदू, किडनी यांचे कार्य तळव्याच्या बिदूंमध्ये असते. त्यामुळे हिरवळीवरून चालताना या अवयवांच्या बिंदूचा व्यायाम होतो. परिणामी निरोगी स्वास्थ्यासाठी हा व्यायाम फायदेशीर ठरतो हिरवळीवर चालल्याने नसा मोकळ्या होतात. तसेच शरीरातील अनेक नर्व्हच्या एंडींग मोकळ्या झाल्याने शरीराचे संतुलन सुधारण्यास मदत होते.
इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्युट्रलाईज होते
नॅचरोपॅथी ही उपचारपद्धती निसर्गातील पंचभूतांशी निगडीत असते. त्यापैकी एक म्हणजे पृथ्वी, त्यातून येणाऱ्या मैगनेटिक व्हेव्जमध्ये काही ऊर्जा सामावलेली असते. त्याचा परिणाम मानवी शरीरावर होत असतो. पृथ्वी आणि या मॅगनेटीक व्हेब्ज यांच्या एकत्र आल्याने शरीरात असलेली सर्व नकारात्मक ऊर्जा बाहेर टाकण्यास मदत होते.
