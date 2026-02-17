Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

हिरवळीवर अनवाणी चालण्याचे आरोग्यदायी फायदे; मन, डोळे आणि शरीर राहील ताजेतवाने

सकाळचा मॉर्निंग वॉक आरोग्यासाठी फायदेशीर मानला जातो, पण तोच वॉक जर हिरवळीवर केला तर त्याचे फायदे दुप्पट होतात. ताजी हवा, कोवळं ऊन आणि गवताचा स्पर्श यामुळे शरीरासोबत मनालाही ताजेतवानेपणा मिळतो.

Updated On: Feb 17, 2026 | 12:57 PM
हिरवळीवर अनवाणी चालण्याचे आरोग्यदायी फायदे; मन, डोळे आणि शरीर राहील ताजेतवाने

(फोटो सौजन्य: istock)

  • सकाळची ताजी हवा, शांत वातावरण आणि सूर्यप्रकाशामुळे मानसिक ताण कमी होतो.
  • हिरवळीवर चालल्याने पायाच्या तळव्यांवरील विविध बिंदूंना उत्तेजना मिळते.
  • याचा फक्त आपल्या शारीरिक आरोग्यावरच नाही तर मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो.
दिवसभर फ्रेश राहण्यासाठी आणि दिवसाची सुरुवात चांगली करण्यासाठी आपल्याला मॉर्निंग वाॅक करण्याचा सल्ला दिला जातो. सकाळी चालणं आपल्या आरोग्यसाठी फायद्याचं असलं तरी हिरवळीवर केलेला हा वाॅक आपल्या आरोग्याला आणखी फायदे मिळवून देत असतो. याचा फक्त आपल्या शरीरावरच फायदा होत नाही तर डोळ्यावरची याचे खूप चांगले परिणाम दिसून येतात. मानसिक आणि शारिरीक स्वास्थ्यासोबतच आरोग्यदायी कारणांसाठीही सकाळी हिरवळीवर चालायला हवे. आता वाॅक कधी गेलात आणि रस्त्यात गवताने भरलेला परिसर दिसला तर त्यावर चालायला विसरू नका. चला याच्या फायद्यांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

जगभरातून लोक का येतात पुण्यातील OSHO ध्यानकेंद्रात? जाणून घ्या खास कारणे

मनावरील ताण कमी

ताजी हवा, कोवळे ऊन आणि शांत वातावरण सारेच सकाळच्या वेळी प्रसन्न असते. ताज्या हवेतील ऑक्सिजन तुमचे स्वास्थ्य सुधारते, सूर्यप्रकाश प्रफुल्लित करते, व्हिटामिन डीचा पुरेसा पुरवठा करते. तर शांत वातावरण तुम्हाला रिलॅक्स व्हायला मदत करते. या साऱ्यामुळे तुमच्यावरील ताणदेखील हलका होण्यास मदत होते.

कोवळ्या उन्हाचा आनंद

सकाळी जिममध्ये घाम गाळण्याऐवजी हिरवळीवरून चालल्याने कोवळ्या सूर्यप्रकाशाचा आनंद घेता येतो.. सूर्य हा ऊर्जेचा स्त्रोत आहे. त्यामुळे दिवसभर लागणारी ऊर्जा उत्तेजित करण्यास सकाळी हिरवळीवर चालणे फायदेशीर ठरू शकते. कोवळ्या उन्हामुळे शरीर डिसइन्फेक्ट होण्यास, स्नायू आणि नव्हर्स बळकट होण्यास मदत होते. शरीराला ‘व्हिटामिन डी’ चा पुरवठा होतो.

शरीर निरोगी होण्यास मदत होते

पायाच्या तळव्यामध्ये शरीरातील विविध अवयवांचे कार्य निगडीत असते. विशेषतः डोळे, कान, फुफ्फुस, चेहरा, पोट, मेदू, किडनी यांचे कार्य तळव्याच्या बिदूंमध्ये असते. त्यामुळे हिरवळीवरून चालताना या अवयवांच्या बिंदूचा व्यायाम होतो. परिणामी निरोगी स्वास्थ्यासाठी हा व्यायाम फायदेशीर ठरतो हिरवळीवर चालल्याने नसा मोकळ्या होतात. तसेच शरीरातील अनेक नर्व्हच्या एंडींग मोकळ्या झाल्याने शरीराचे संतुलन सुधारण्यास मदत होते.

मासिक पाळी किती दिवस उशिरा येणे सामान्य समजावे? Periods नियमित येण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्युट्रलाईज होते

नॅचरोपॅथी ही उपचारपद्धती निसर्गातील पंचभूतांशी निगडीत असते. त्यापैकी एक म्हणजे पृथ्वी, त्यातून येणाऱ्या मैगनेटिक व्हेव्जमध्ये काही ऊर्जा सामावलेली असते. त्याचा परिणाम मानवी शरीरावर होत असतो. पृथ्वी आणि या मॅगनेटीक व्हेब्ज यांच्या एकत्र आल्याने शरीरात असलेली सर्व नकारात्मक ऊर्जा बाहेर टाकण्यास मदत होते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Health benefits of walking barefoot on grass lifestyle news in marathi

Published On: Feb 17, 2026 | 12:56 PM

Topics:  

Feb 17, 2026 | 12:56 PM
