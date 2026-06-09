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Nehal Chudasama : आणखीन एक अभिनेत्री अडकली लग्नबंधनात? चर्चेला आले उधाण, त्यात समोर आला एक ट्विस्ट

Updated On: Jun 09, 2026 | 04:09 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री व मॉडेल Nehal Chudasama सध्या तिच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चेत आली आहे. नवरीच्या वेशातील तिचे फोटो पाहून अनेक चाहत्यांनी आणि कलाकारांनी तिच्या लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या. मात्र, पोस्टमध्ये वराचा फोटो नसल्याने चाहत्यांमध्ये संभ्रम आणि उत्सुकता निर्माण झाली होती.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • चाहत्यांमध्ये आणि काही अभिनेत्यांमध्ये प्रश्नचिन्ह नक्कीच होता.
  • सगळं सत्य आणि ‘तो’ Twist समोर आला आहे.
  • गाण्यात Nehal Chudasama तसेच स्वतः QARAN झळकला आहे.
Nehal Chudasama हे नाव आपल्यातील अनेकांनी नक्कीच कधीना कधी ऐकले असेल. Nehal Chudasama अभिनेत्री असून फॅशन क्षेत्रातही प्रसिद्ध आहेत. मॉडेलिंग क्षेत्रात त्यांचे मोठे नाव असून 2018 साली तिने Miss Diva Universe 2018 हा किताब आपल्या नाव करून घेतला. हल्लीच, Bigg Boss 19 मध्ये Nehal झळकली होती. त्यामुळे तिच्या प्रसिद्धीबाबत प्रश्नच नाही. परंतु, तिने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळे ती सध्या चर्चेत आली आहे.

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काय होती पोस्ट?

Nehal Chudasama ने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये तिने नटापटा केला आहे. परंतु, या पोस्टमध्ये अभिनेत्री अगदी नव्या नवरीसारखी नटली आहे. त्यामुळे अभिनेत्रीला केवळ तिच्या चाहत्यांनीच नाही तर सिनेक्षेत्रातील मोठमोठ्या अभिनेत्यांनीही शुभेच्छा दिल्या आहेत तसेच वैवाहिक आयुष्यासाठी अभिनंदन केले आहे. परंतु, या दरम्यान नेहलने एक मोठा ट्विस्ट दिला आहे. तिने कॅप्शनमध्ये ‘Still processing this day’ असे नमूद केले आहे. तसेच वराचे फोटो शेअर केले नाहीत, त्यामुळे चाहत्यांमध्ये आणि काही अभिनेत्यांमध्ये प्रश्नचिन्ह नक्कीच होता.

काय आहे सत्य?

त्या पोस्टनंतर आज पुन्हा एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सगळं सत्य आणि ‘तो’ Twist समोर आला आहे. त्यामध्ये ती त्याच नवरीच्या वेशात आहे परंतु कॅप्शनमध्ये ‘“Qinniya Soni” उद्या येणार!’ असे नमूद केले आहे, जे पाहून सत्य उलगडले आहे. एकंदरीत, Nehal Chudasama ने नव्या गाण्यासाठी हा look केला आहे, तसेच त्याचे photos शेअर केले आहेत.

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अभिनेत्रीचं नवंकोरं गाणं!

 

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A post shared by Zee Music Company (@zeemusiccompany)

अभिनेत्रीचं लग्नावर आधारित गाणं Qinniya Soni आता तिच्या चाहत्यांना ऐकता तसेच पाहता येणार आहे. QARAN या गाण्याचा गायक, गीतकार तसेच त्यानेच या गाण्याला संगीताने बद्ध केले आहे. गाण्यात Nehal Chudasama तसेच स्वतः QARAN झळकला आहे.

Web Title: Did nehal chudasama actually go to get married

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Published On: Jun 09, 2026 | 04:09 PM

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