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Slumdog Teaser: विजय सेतुपतीचा रहस्यमय आणि धडकी भरवणारा अंदाज, तब्बूची पोलिस भूमिका ठरतेय आकर्षण

Updated On: Jun 09, 2026 | 03:14 PM IST
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सारांश

Slumdog teaserमध्ये विजय सेतुपतीचा रहस्यमय आणि खतरनाक अंदाज पाहायला मिळतो, तर तब्बू पोलिस अवतारात दमदार एन्ट्री करते. या थ्रिलर टीझरने प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण केली आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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“पावसाळ्यात आम्ही कावळ्यांसारखे झाडांखाली लपतो… ही आमची सक्ती आहे, आणि जर तुम्ही आमच्या सक्तीशी खेळलात, तर आम्ही तुम्हाला सोडू का?” विजय सेतुपती, तब्बू आणि संयुक्ता मेनन अभिनीत ‘स्लमडॉग: ३३ टेम्पल रोड’ या चित्रपटाचा टीझर याच एका ओळीने सुरू होतो. पुढच्या एका मिनिटात दिसणारी प्रत्येक गोष्ट हा इशारा खरा ठरवते. दिग्दर्शक पुरी जगन्नाथ यांचा हा पॅन-इंडिया ॲक्शन ड्रामा पहिल्याच झलकपासून उत्सुकता निर्माण करतो. विजय सेतुपती एका रहस्यमय अंध भिकाऱ्याची भूमिका साकारत आहे. ‘स्लमडॉग’ हे शीर्षक आणि टीझर हे स्पष्टपणे दर्शवतात की, हा चित्रपट उपेक्षित रस्त्यांवरून उठून आलेल्या आणि अत्याचाराविरुद्ध गप्प न बसण्याचा निर्धार केलेल्या लोकांचा एक पुरावा आहे.

‘स्लमडॉग: ३३ टेम्पल रोड’चा टीझर चित्तवेधक आहे. विजय सेतुपती आतापर्यंतच्या त्याच्या सर्वात दमदार अवतारात दिसत आहे. यावेळी तो मोठ्या दिमाखात पडद्यावर जबरदस्त ॲक्शन सादर करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. टीझरची सुरुवात विजय सेतुपतीच्या भिकाऱ्यांच्या खडतर आणि अनेकदा दुर्लक्षित केल्या जाणाऱ्या जीवनाबद्दलच्या वर्णनाने होते. यानंतर ॲक्शन, भावना आणि रहस्य यांचे एक चित्तवेधक मिश्रण पाहायला मिळते.

एक मिनिट आणि १२ सेकंदांच्या या टीझरमध्ये आपल्याला सर्व मुख्य कलाकारांची झलक पाहायला मिळते. विजय सेतुपती एका रहस्यमय अंध व्यक्तीची भूमिका साकारत आहे, जो न्यायाची वाट न पाहता स्वतःच तो मिळवण्यासाठी निघतो, तर तब्बू एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या दमदार भूमिकेत दिसत आहे. अभिनेता दुनिया विजय खलनायकाची भूमिका साकारत आहे, तर संयुक्ता नायिकेची भूमिका साकारत आहे. यामध्ये ब्रह्माजी, व्हीटीव्ही गणेश आणि झरिना वहाब यांचाही समावेश आहे.

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टीझर पाहिल्यानंतर इंटरनेट पब्लिकमध्येही खळबळ उडाली आहे. त्यापैकी बहुतेक विजय सेतुपती यांचे कौतुक करत आहेत. एकाने म्हटले आहे, ‘विजय सेतुपतीचा फायर मोड चालू आहे.’ दुसऱ्या यूजरने लिहिले, ‘नैसर्गिक अभिनेत्याची अशी धोकादायक शैली.


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शक्तिशाली दिग्दर्शक, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते संगीतकार
‘पोकिरी’ फेम पुरी जगन्नाथने याआधीच पडद्यावर ॲक्शन आणि इमोशनचे रोमांचक जग निर्माण केले आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा विजय सेतुपती, तब्बू आणि संयुक्तासारखे दिग्गज एकत्र आले, तेव्हा चित्रपटाकडून अपेक्षा वाढतात. तांत्रिकदृष्ट्या टीझर एक मजबूत छाप सोडतो. सिनेमॅटोग्राफर सॅम के नायडू यांनी चित्रपटाच्या जगाला एक मजबूत दृश्य पोत आणि स्टाइलिश सादरीकरण दिले आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते संगीतकार हर्षवर्धन रामेश्वर यांचा साउंडट्रॅक आणि पार्श्वसंगीत उर्जेने परिपूर्ण आहे.

Web Title: Slumdog teaser vijay sethupathis mysterious and spine chilling look tabus police role becomes the main attraction

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Published On: Jun 09, 2026 | 03:14 PM

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